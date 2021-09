Le terrorisme est-il un crime idéologique ?

La notion juridique d'actes de terrorisme fut d'abord un terrain meuble aux frontières qui se sont édifiées lentement, et non sans débats.

On pourrait presque croire au b.a.-ba de la vie d’aujourd’hui, de l’école à la maison en passant par la une des médias. Mais avez-vous déjà essayé de définir le terrorisme auprès d’un enfant ? Après usage, un mot comme “attentat” est plus simple à attraper, sauf à s’en tenir à l’épouvantail du grand méchant des cauchemars très contemporains. Et “très méchant” n’est pas une catégorie juridique. “Actes de terrorisme” l’est davantage, mais son histoire est plus compliquée qu’il n’y paraît. Alors que s’ouvre le procès fleuve des responsables présumés des attentats du 13 novembre 2015, qui devrait s’étaler sur quelques neuf mois, et que ce samedi, la sidération du 11-Septembre aura vingt ans, la figure du terroriste apparaît aussi ordinaire et banale… que sa définition est en fait un terrain meuble.

Le code pénal donne pourtant bien une définition du terrorisme (à l’article 421, accessible par ici à tout un chacun sur Légifrance). Ou plutôt, y trouve-t-on défini de ce que peuvent recouvrir les “actes de terrorisme”. La loi amorce ainsi une énumération :

Constituent des actes de terrorisme, lorsqu'elles sont intentionnellement en relation avec une entreprise individuelle ou collective ayant pour but de troubler gravement l'ordre public par l'intimidation ou la terreur, les infractions suivantes : [et le code pénal d’entamer une liste d’exemples de ce qui tombe aujourd’hui sous le coup du terrorisme].

Dans la loi, le terrorisme a donc, entre autres, un lien avec “la terreur”. Qui n’a pas non plus de définition juridique parfaitement stable. Mais, de la “terreur” au “terrorisme”, l’incrimination pénale tire justement son origine du mot dont les racines puisent immédiatement dans la séquence de la Révolution française. Il faut justement remonter en 1794 pour voir le terme “terroriste” commencer à circuler. A l’époque, le mot vise explicitement le gouvernement révolutionnaire de Robespierre et le Comité de Salut Public, dont on dira a posteriori qu’ils firent régner la terreur politique. La période venait tout juste de s’achever (en juillet 1794) que le terme, déjà, essaimait.

Originellement, l’idée du terrorisme est donc liée non seulement à la violence, mais aussi à la politique. Et lorsque, à partir des années 1870, le terme commencera à se propager dans la société, journaux en tête, ce sera bien pour désigner encore des actes de violence à mettre sur le compte de groupes politiques. A l’époque, le terrorisme happe l’horizon d’un ordre établi à subvertir par tous les moyens, y compris le recours à une grande violence, et souvent la nuance de la clandestinité. C’est l’idée d’une action politique violente destinée à renverser la table - à grands frais, et en quête d’écho.

En France, du point de vue du droit, il n’y a pas de “prisonniers politiques” : embastiller quiconque pour ses opinions est hors des clous de l’état de droit. Et Salah Abdeslam, qui au premier jour de son passage devant le tribunal, s’est décrit en “soldat”, est-il vraiment là pour des raisons qu’on qualifierait de “politiques” ? Longtemps, la loi en France a pu paraître flotter vis-à-vis de l'incrimination d’auteurs d’attentats dans des procès relevant de crimes et délits politiques. Dans les années 1960 et 1970, alors que le nombre d’attentats explose, en particulier dans le contexte de la guerre d’Algérie, mais aussi de l’action armée de groupes d’extrême-gauche, on dit déjà “terrorisme” dans l’opinion publique, mais pas au tribunal au moment d’énumérer les chefs d’accusation.

Délit politique ?

Les archives des revues de droit montrent combien, à cette époque où le terrorisme s’enracine comme technique criminelle, les mots sont en tension, et la loi en question. C’est par exemple l’un des pères fondateurs de la sociologie du droit, Henri Lévy-Bruhl, qui dénonce “une notion vague”, et “une grande confusion” autour du terme de délit politique. Il souligne notamment à quoi peut tenir la frontière, dans l’opinion publique, entre le terrorisme (des groupes anarchistes à la fin du XIXe siècle en particulier), et les crimes et délits politiques : c’est finalement l’acceptabilité, plus ou moins grande, par la société qui tient lieu de curseur. Avec la noblesse du combat, et sa respectabilité, qui font la différence. Avec aussi, en filigrane, une tendance à une plus grande clémence collective pour ce qui relève du crime politique.

D’ailleurs, de la Commune de Paris jusqu’aux prisonniers algériens du MNA et du FLN détenus à la Santé dans les années 1950, on constate un soin particulier des intéressés à se faire labelliser “prisonniers politiques”. Par exemple, à travers une correspondance intensive, des lettres très nombreuses envoyées depuis derrière les barreaux à l’administration pénitentiaire, pour faire valoir des droits, mais surtout un statut. Il s’agit de se distinguer des détenus de droit commun.

Mais en 1964, Henri Lévy-Bruhl écrit par exemple, dans la Revue française de sociologie :

Le mot “politique” est mal choisi pour désigner [le délit politique] : il est trop étroit. Les infractions engendrées par des conflits d'ordre social, religieux ou philosophique, etc. ne se distinguent pas, par leur nature, de celles qui concernent le gouvernement des Etats. Toutes sont inspirées moins par des intérêts que par des théories ; plus exactement par des intérêts qui ont subi une élaboration théorique : il convient donc de les appeler délits idéologiques.

Et puis, il écrit aussi :

Les auteurs des délits idéologiques sont mus par des mobiles qui dépassent leur intérêt personnel. Ils sont donc, dans une large mesure, désintéressés. Aussi bénéficient-ils, le plus souvent, d'un régime de faveur, dont la manifestation la plus importante est la jouissance du droit d'asile à l'étranger.

A l’époque où parait cette tentative de définition, la loi ne connaît pas explicitement le terrorisme dans le texte. Pourtant, le rythme des attentats s’accélère, et d’ailleurs l’universitaire fait explicitement référence à l’OAS, qui vient justement d’essuyer un revers de réputation dans l’opinion publique après une bombe à retardement à l’origine de la mort d’une petite fille. Alors que l’organisation armée clandestine, hostile à la décolonisation de l’Algérie, n’essuyait pas vraiment de rejet de la population d’après Lévy-Bruhl, causer la mort d’enfants et donc donner l’impression de frapper aveuglément, fut-ce à des fins politiques, fera basculer l’OAS dans une perception moins “magnanime”, estime le sociologue : une rupture symbolique s’était faite avec, par exemple, la violence armée de la Résistance, encore dans bien des mémoires en ce début des années 1960.

1961, attentat le plus meurtrier avant 2015

Mais le terme voyage de part et d’autre, signe qu’il sert avant tout à discréditer, à invalider. A la même époque, c’est le général Massu par exemple qui mobilisait très largement le mot “terroriste”, pour pointer le camp de l’indépendance. Doté des pleins pouvoirs à partir de 1957, Massu appellera ainsi fréquemment à une lutte opiniâtre contre “les traîtres et les terroristes”. Mais dans les lois, même d’exception, adoptées à ce moment-là, on parle encore de “prévention des crimes contre la sûreté de l’État”.

C’est à cette période de la guerre d’Algérie que les médias français feront référence en 2015, au lendemain des attentats de Charlie Hebdo et de l’Hypercasher de la porte de Vincennes : la France n’avait pas connu d’attentat aussi meurtrier depuis 1961, et un record sinistre de 28 morts tués dans un train Paris-Strasbourg par une bombe de l’OAS à hauteur de la gare de Vitry-le-François, dans la Marne. Mais entre-temps, la loi française avait incorporé un arsenal spécifique pour lutter contre le terrorisme, et passé le mot au surligneur : on avait sorti les auteurs d’attentats de l’ordinaire du code pénal, pour créer une catégorie à part.

Longtemps, Françoise Rudetzki a parlé d’un “grand déni”. Grièvement atteinte aux jambes dans l’attentat dit “du Grand Véfour”, du nom du restaurant parisien où elle était attablée pour fêter ses dix ans de mariage un soir de décembre 1983, elle est à la fois une victime, et une activiste. Qui a milité pour doter la France d’un arsenal juridique spécifique en matière de terrorisme. C’est elle qui a cherché à mobiliser les gouvernements successifs de tous bords sur la question, elle aussi qui a fondé l’association SOS Attentats, en 1985. L’année suivante, la toute première loi “relative à la lutte contre le terrorisme et aux atteintes à la sûreté de l’État” venait définir la notion de terrorisme - et en particulier sortir ces affaires-là des juridictions ordinaires. A l’époque, le législateur ne vient pas définir des infractions spécifiques en matière de terrorisme, mais plutôt un cadre pour ce qui en relèvera, et aussi indemniser les victimes.

Entre-temps, l’attentat de la rue de Rennes, commandité par le Hezbollah avec une bombe placée à l’entrée d’un magasin Tati, avait fait sept morts et une cinquantaine de blessés. Et le lendemain, Le Parisien titrait “C’est la guerre” :

Aujourd’hui, les historiens du terrorisme remontent bien avant 1986 pour penser la trajectoire de cette notion durablement meuble qui s’est beaucoup définie depuis ce qu’elle n’était pas. Et affinée au tamis d’une histoire longue qui croise aussi celle de la lutte contre les révolutionnaires, comme le montre le travail de l'historienne Karine Salomé, invitée de La Fabrique de l'Histoire en 2006 :

Dans Paix et guerre entre les nations, qui avait paru en 1962, Raymond Aron y voyait d’abord “une action de violence dont les effets psychologiques sont hors de proportion avec les résultats purement physiques”. Cet essai de définition, dont la friabilité peut étonner, dit bien toute l’histoire d’un terme juridique qui est d’abord une construction - et plutôt une entreprise tardive. Sous la plume de Aron, on retient seulement l’idée de proportions hors du commun que charrie aussi la référence, plus élastique encore, à la terreur ; mais on rencontre aussi la question de l’inacceptabilité dans la collectivité, et les ressorts psychologiques de cette violence.

Encore faut-il savoir situer le curseur de l’illégitimité. Et en la matière, la lutte des peuples pour l’auto-détermination, à l’époque coloniale, voire des révolutions populaires comme le XIXe siècle en comptera plusieurs, viendront troubler les frontières de l’idée de terrorisme. D’ailleurs, une chercheuse comme Isabelle Sommier évite le mot, pour préférer parler de violence illégitime : le terroriste n’existe pas en soi, mais il est celui dont on considérera que son action est hors des clous. Il faut écouter par exemple les historiens Gérard Chalian ou Daniel Dayan (par exemple dans une série spéciale de _La Fabrique de l'histoir_e en 2006 à l'occasion des cinq ans du 11-septembre) pour mesurer combien il s'agit d'abord d'une notion construite :

En jeu, la question de l’arbitraire de la règle, d’autant que la lutte contre ces crimes-là a longtemps consisté d’abord à couper l’herbe sous le pied des revendications ; et puis aussi, à marquer les esprits pour éteindre quelques velléités. C’était déjà la transportation au bagne des détenus politiques avait été conçu pour les déraciner de la société - et on disait alors “guillotine sèche”, alors que la Deuxième République avait supprimé la peine de mort pour éviter l’échafaud aux ministres déchus.

Aujourd’hui, dans le viseur de la loi, c’est en particulier l’intentionnalité de l’action terroriste qui lui donne sa dimension terroriste : est réprimé l’objectif de “troubler gravement l’ordre public”. Mais depuis pas loin de deux siècles, et déjà les premiers attentats à mesure que des techniques se sophistiquaient - comme “la machine infernale” et plus tard le plasticage -, c’est aussi le fait que ces actes puissent donner lieu à des revendications qui jalonnent la réflexion autour de la pénalisation du terrorisme. Avec, depuis lors déjà, en ligne de mire, la question de la médiatisation : c’est aussi à mesure que l’on se mettait à lire la presse, et les journaux à se faire toujours plus nombreux, que le recours aux attentats s’est installé. Le 11-septembre est aussi l’histoire d‘une société des écrans, où (tenter de) renverser l'ordre établi se fait sous l’œil d'une caméra.