Le trésor de Toutânkhamon redécouvert en Égypte

Il est conçu comme le nouveau vaisseau amiral de la culture égyptienne. Vanté pour rivaliser avec Le Louvre, le British Museum ou le Metropolitan, le Grand musée égyptien (Grand Egyptian Museum, GEM) semble enfin arriver à terme. En construction depuis 2001, ce gigantesque complexe devrait être inauguré l'année prochaine pour relancer le tourisme dans le pays, à quelques minutes des pyramides et du sphinx quelque peu désertés de Gizeh. En attendant, ses équipes scientifiques sont déjà à l'oeuvre.

Des scientifiques déjà penchés sur le trésor de Toutânkhamon

« C’est la première fois que j’utilise un microscope d’une telle précision », s’enthousiasme Mohamed Ragab. Ce conservateur officie dans les laboratoires de conservation et de restauration du Grand musée égyptien, actuellement en construction à deux kilomètres des pyramides de Gizeh, en banlieue du Caire. Le musée historique de la place Tahrir, en plein cœur de la capitale, était devenu trop exigu. Les autorités ont transféré une partie des collections vers un édifice pharaonique, dont la surface équivaut à deux fois celle du Louvre. Son bâtiment principal entraînera le visiteur de la préhistoire à la période gréco romaine égyptienne. Mais son pôle scientifique est déjà en activité. Et Mohamed Ragab ausculte aujourd’hui un gant issu du trésor de Toutânkhamon. Le temps presse, cette collection sera bientôt exposée, pour la première fois en intégralité, à l’occasion de l’inauguration du musée prévue en 2020.

À vue d’œil, ce gant ressemble à un chiffon en décomposition. Mais sous l’objectif du microscope, il révèle des secrets qui s’affichent en haute définition sur l’écran d’ordinateur, scruté par Mohamed Ragab. « De ce côté-ci, ils ont cousu d’une manière totalement différente. On voit aussi de fins carrés colorés entrelacés. C’est une découverte attestant de l’extrême raffinement du savoir-faire artisanal des Égyptiens de l’Antiquité », s’émeut le conservateur. Le Grand musée égyptien abrite 17 laboratoires, tous dotés d’équipements de pointe. Espaces aseptisés, lumière blanche, ils ont l’allure de blocs opératoires pour les antiquités venues de l’ancien musée national et d’autres régionaux. Plus de 50 000 pièces sont déjà stockées dans ce nouvel écrin, dont 20 000 ont été restaurées.

• Crédits : Gehad Hamdy / dpa - Getty

Des objets réunis pour la première fois

En vue de cette exposition permanente du trésor de Toutânkhamon, les objets du jeune pharaon occupent encore l’essentiel des espaces de conservation. « Nous avons ici une collection d’objet en bois doré ayant appartenu au roi Toutânkhamon », présente Ahmed Abde Rabou, co-directeur du laboratoire de conservation des antiquités en bois. « C’est la première fois qu’ils sont réunis dans un même lieu, comme ces six chars de guerre. » Une rangée de six lits royaux, en bois doré, s’aligne également avec les engins à deux roues. Le trésor de Toutânkhamon compte plus de 5 000 pièces, dont une grande partie n’avait été étudiée que par des procédés désuets. Certains étaient même restés au fond des réserves depuis la découverte de Howard Carter, en 1922.

Aujourd’hui, « le transfert des collections vers le futur Grand musée égyptien et la préparation de la nouvelle exposition Toutânkhamon, offrent l’opportunité et même la nécessité de restaurer ces objets », explique Laurent Bavay, directeur de l’Institut français d’archéologie orientale, installé au Caire. « De nos jours, quand on restaure des objets, on commence par les étudier afin de le restaurer avec les méthodes adéquates. On effectue des analyses de laboratoire appliquées à l’archéologie, ce qu’on appelle l’archéométrie. »

• Crédits : Gehad Hamdy/dpa - Getty

De nouvelles révélations en perspective

Nettoyés, restaurés et remis en valeur dans ces laboratoires ultramodernes, les pièces du trésor de Toutânkhamon promettent de nouvelles révélations aux archéologues. Car si ce pharaon fascine à travers le monde, son règne conserve de nombreuses zones d’ombre. « C’est une époque très complexe. Elle suit directement la période d’Amarna, avec les réformes religieuses du règne d’Akhénaton, (pharaon hérétique et père de Toutânkhamon qui a tenté d’imposer à l’Egypte polythéiste un Dieu unique). Et c’est d’autant plus complexe que l’on a volontairement effacé les traces du règne d’Akhénaton », retrace Laurent Bavay. Mais l’égyptologue demeure confiant : « Ce travail de déménagement de la collection Toutânkhamon renouvelle complètement notre connaissance de ce trésor ainsi que de l’économie, des technologies ou des procédés de fabrication de l’époque. »