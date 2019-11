Le 11 octobre 2019, Julien Odoul, élu du Rassemblement National, demande publiquement à une femme d'enlever son voile au nom de la "République" et de la "laïcité". Cette scène se déroule lors d'une séance plénière du conseil régional de Bourgogne-Franche-Comté à laquelle un groupe d'enfants, et cette mère accompagnatrice, étaient venus assister. S'en suivront des semaines de débat médiatique sur le voile.

En France le foulard islamique, comme celui que portait la mère de famille pendant la séance plénière, n'est interdit qu'à ceux qui exercent une mission de service public. Les accompagnatrices scolaires ont donc légalement le droit de porter leur foulard pendant les sorties scolaires.

Ces débats sont d'autant plus étonnants que nos pays voisins ne les partagent pas. Dans les pays anglo-saxons le foulard islamique est totalement accepté et s'il y a polémique elle se concentre sur le voile intégral. Alors pourquoi la France est-elle obsédée par le voile ? On a posé la question à Philippe Portier, directeur d'études à l'École Pratique des Hautes Etudes.

Le voile est-il une obsession française ?

Philippe Portier : "En partie oui, le port du voile est une obsession française. Il y a, bien-sûr, d’autres pays qui produisent aujourd’hui un certain nombre de textes, un certain nombre de lois mais cela concerne toujours le port du voile intégral et non pas le port du simple foulard qu’on appelle souvent le voile islamique. De ce point de vue il y a manifestement une spécificité française, une spécificité aussi dans les discours. Dans les autres pays le débat public ne tourne pas autour de cette question. Et ce dont on s’aperçoit, aujourd’hui, c’est que le religieux est envisagé comme un religieux dangereux, comme un religieux souvent obscurantiste. D’autant plus dangereux, d’autant plus obscurantiste qu’il est musulman et que nous, société française, nous avons un contentieux qui n’est pas encore réglé avec l’islam, du fait du moment colonial.”

D’où vient cette obsession ?

Philippe Portier : “En France, contrairement aux autres pays européens, la citoyenneté se forge autour du principe de l’unité républicaine. Un révolutionnaire qui s’appelle André Chénier aura ce mot “heureux le pays qui n’a qu’un seul Etat”. En France, l’unité n’accepte pas la multitude, n’accepte pas la pluralité. L’unité se construit autour de la marginalisation des différences et de l’affirmation de l’homogénéité du corps social. Nous devons tous nous ressembler.”

Derrière le débat se cache-t-il une critique de l'islam ?

Philippe Portier : “Il y a toujours eu en France, je l’expliquais tout à l’heure, une tendance très forte à se défier du religieux. Il s’agissait pendant un certain temps du religieux catholique, il s’agit depuis le moment colonial et plus encore depuis les années 1990 du religieux musulman. Héritage, sans doute, des Lumières, en France, les Lumières du 18e siècle. Cette idée que la religion n’accompagne pas la liberté, que la religion est, au contraire, l’autre de la liberté, qu’il faut marginaliser pour permettre à l’homme de devenir enfin libre et rationnel.”

Le voile a-t-il toujours été mal vu ?

Philippe Portier : “Il y a en effet, en France, une aventure coloniale tout à fait particulière. Lorsque les Britanniques se sont installés dans les terres lointaines d’Afrique ou d’Asie, ils se sont toujours efforcés de respecter les coutumes des collectivités locales. Nous avons quant à nous eu, surtout à partir des années 1880-1900, une attitude qui visait à mimer, sur les territoires d’Outre-mer, ce que nous établissons sur le territoire métropolitain. On voit un certain nombre de suffragettes, c’est-à-dire un certain nombre de féministes de l’époque, porter la bonne parole dans les villages algériens en particulier, pour demander aux femmes de se dévoiler. On pourrait ajouter aussi que dans les années 1950 les autorités officielles organisent des cérémonies, tout à fait officielles, de dévoilement des femmes. Les femmes arrivent en cortège et sur la place publique arrachent leur voile en affirmant qu’enfin elles sont émancipées. “

À ÉCOUTER AUSSI Réécouter 30 ans de l'affaire du foulard de Creil : le voile de la discorde 19 min Actualités 30 ans de l'affaire du foulard de Creil : le voile de la discorde

Le voile est-il un symbole de soumission ?

Philippe Portier : “Vous avez toute une partie du féminisme qui considère que le voile est incontestablement un signe d'aliénation de la femme, que le voile lui-même remette en cause le principe de l’égalité hommes-femmes. Il se trouve que les femmes féministes qui défendent ce projet sont probablement aujourd’hui les plus nombreuses dans le champ féministe. Mais il ne faut pas dissimuler l’existence d’une autre tendance, une tendance qui se construit autour de cette idée qu’à travers le port du voile peut s’affirmer une autonomie. On emploie très souvent le mot “agentivité” pour dire que les femmes, en portant le voile, déterminent au fond les lignes de leur propre destin, non pas sous le joug nécessaire de l’injonction de leurs grands frères ou de leurs parents ou de leur époux, mais à partir d’une décision personnelle qu’elles choisissent en propre.”

Pourtant le débat sur le voile touche différemment nos pays voisins…

Philippe Portier : “Oui, vous pouvez reprendre de ce point de vue, la devise américaine : “De la pluralité viendra l’unité.” Le corps social est d’abord le corps de la multitude ce qui explique qu’aux États-Unis on se construise autour des individualités souveraines, autour des individualités différentes et que le problème du voile, ce que nous considérons en France comme le problème du voile, n’a jamais fait questions aux États-Unis d’Amérique. C’est la même chose d’ailleurs, pour ce qui concerne la société britannique. Dans les pays anglo-saxons on intègre les individus à partir de la pluralité de leurs appartenances. Chez nous, il faut qu’on laisse à la porte de l’espace public nos propres appartenances préalables, nos propres appartenances primordiales pour rentrer dans un univers qui est d’abord marqué par la primauté du commun sur les dissemblances.”

Écoutez et abonnez-vous au podcast

Écouter Écouter les Idées Claires : Le voile, une obsession française ? 9 min les Idées Claires : Le voile, une obsession française ?

Pour Android et autres applications : abonnez-vous avec le fil RSS.

Sur iTunes et téléphones Apple : abonnez-vous ici