L'échec de la lutte contre le sida en Afrique

La lutte contre le sida en Afrique a bénéficié de financements réels de la part de la communauté internationale, près de 5 milliards de dollars. Pourtant, elle n’a pas rempli ses objectifs...

Avec Jean-Hervé Bradol, directeur d’étude à la fondation MSF.

L’Afrique du Sud c’est aussi le merveilleux exemple du déni gouvernemental des problèmes. Au début des années 2000 on a pris beaucoup beaucoup de retard puisque le chef de l’état, Thabo Mbeki, et la ministre de la Santé niaient que le sida soit le produit d’une infection par le virus de l'immunodéficience humaine, pour eux on se trompait de diagnostic et de sujet...