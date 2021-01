Les années Trump vues par le rédacteur en chef de la revue America

Entretien | Trump est parti et la revue America aussi : 16 numéros et puis s'en va, comme ses créateurs l'avaient prévu. Le trimestriel a décrypté pendant quatre ans les États-Unis en donnant la plume aux écrivains américains et français. Flashback et bilan avec Julien Bisson, (ex) rédacteur en chef d'America.

Un objet littéraire non identifié tire sa révérence en ce mois de janvier : la revue America a livré son dernier numéro ce mois-ci, le 16e en quatre ans. Le terme "mook" était parfois utilisé à ses débuts (contraction de magazine et de book, "livre"), histoire d'insister sur la qualité du contenu et du contenant, mais le mot "revue" est simplement resté. Une revue pas commune, née de la sidération de l'élection de Donald Trump en 2016 et de la volonté de comprendre ce pays, que l'on ne connaît pas si bien finalement.

Le rédacteur en chef d'America, Julien Bisson, a bien voulu répondre à nos questions.

Comment est né ce projet et dans quel but ?

Le projet est né très rapidement après l'élection de Trump en novembre 2016. Nous nous sommes demandés pourquoi tous les experts nous avaient seriné qu'il ne pourrait jamais être élu et que l'élection était jouée d'avance en faveur de Clinton. En discutant avec François Busnel à l'époque, nous avons discuté d'une évidence : l'Amérique n'est pas simplement New York, Washington, Los Angeles ou San Francisco... Il existe toute une autre Amérique méconnue, mais que l'on peut connaître grâce aux écrivains, ceux que nous avions l'habitude de lire depuis des années ! Ils nous dépeignaient le portrait d'un pays qui, malgré les années Obama, n'allait pas forcément très bien, soumis encore à de profondes fractures, à des crises sociales, identitaires, sanitaires...

Nous avions le sentiment d'avoir perdu le contact avec l'Amérique et les écrivains américains nous semblaient être les meilleurs pour refaire le portrait de cette société et de ce pays ; c'était le pari de départ. Nous avons formulé tout cela au mois de décembre et nous nous sommes lancés en janvier. En temps normal, il aurait fallu des mois de préparation mais nous n'avions absolument pas ce temps. Si nous voulions faire le récit des années Trump, il fallait commencer tout de suite. Notre première réunion de rédaction a eu lieu mi-janvier et nous avons bouclé notre premier numéro fin février et l'élément clé a été de vouloir faire un grand entretien ; nous avons fait le premier avec Toni Morrison, elle était la grande romancière américaine qui pouvait nous aider à comprendre ce qui était en train de se passer dans le pays. Elle a accepté tout de suite et elle est devenue la marraine de la revue ; cela nous a donné confiance. Et dès le départ, il était écrit "1 sur 16" sur le premier numéro de la revue. Tout le monde n'a pas compris ce qu'étaient ces chiffres mais nous voulions dire que l'ère Trump avait un début et aurait une fin : nous voulions être là pour les deux.

Vous ne saviez pas encore s'il allait être réélu en 2020... Mais de toute façon, vous ne vouliez faire qu'"un seul mandat" ?

Je ne sais pas quelle aurait été notre réaction s'il avait été réélu mais nous étions partis du principe que nous ne ferions qu'un mandat. S'il avait été réélu en novembre, la question se serait posée mais je pense que nous aurions répondu de la même façon. Nous avons l'impression d'avoir bouclé ce récit, au cours duquel nous avons essayé d'aborder tous les grands thèmes qui traversent la société américaine, toutes les lignes de fracture. Nous ne voulions pas nous répéter et finir par décevoir. Nous voulions nous limiter à ces seize numéros, qu'il s'agisse d'une collection unique et qui ne soit pas dans la redite : ni dans les thèmes, ni dans les auteurs.

Et comment avez-vous constitué cette équipe autour de François Busnel (directeur de la rédaction) et d'Eric Fottorino (directeur de la publication) ?

Je connaissais François parce que nous avions travaillé pendant dix ans au magazine Lire auparavant. Et puis une petite équipe de gens de qualité s'est agrégée, de personnes avec qui nous travaillions depuis longtemps et dont nous savions la connaissance très fine de la société et de la littérature américaines, notamment le journaliste littéraire André Clavel qui, malheureusement, nous a quittés pendant le cours de la revue. Et puis des grands reporters comme Sylvain Cypel, qui a été longtemps correspondant du Monde aux États-Unis, ou Philippe Coste, lui même ancien correspondant de L'Express aux États-Unis : des personnes qui avaient travaillé depuis longtemps sur le pays en se rendant sur le terrain et qui pouvaient nous donner une idée assez claire des enjeux qui traversent la société américaine.

Par la suite, dans chaque numéro, nous avons cherché à dégager des thèmes et à chaque fois, nous nous demandions quels étaient les grands écrivains américains qui pourraient nous aider à comprendre ce qu'il en était. Nous avons aussi fait appel à quelques historiens qui pouvaient nous donner cette profondeur historique pour mieux comprendre les sujets. Mais c'était une équipe très restreinte : une demi douzaine de personnes, pas plus.

Quel bilan faites-vous de ces quatre années Trump ? Un mandat que vous avez "découpé" en 16 grands thèmes, correspondant aux 16 numéros de la revue...

Il me semble que nous n'avons pas esquivé de grands thèmes structurants : nous n'étions pas partis avec une liste établie des thèmes que nous voulions faire ou de leur ordre mais ils se sont parfois imposés à nous. Le thème sur la race en Amérique, par exemple : nous voulions faire ce thème à un moment et nous nous sommes rendus compte que janvier 1619 correspondait à l'arrivée des premiers esclaves sur le sol américain, les premiers esclaves sont arrivés avant les pères pèlerins, un an avant. Nous nous sommes dits que ce 400e anniversaire de l'esclavage était la porte d'entrée pour raconter la question raciale aux États-Unis. Mais sur d'autres sujets, c'est l'actualité qui nous a rattrapés : par exemple, le thème sur la violence aux États-Unis, avec ce texte inédit de Stephen King sur les armes. Le numéro paraît tout début janvier 2018, quelques semaines avant la tuerie de Parkland, en Floride, qui allait donner lieu à un grand débat sur la question des armes à feu... Il y a tellement de tueries aux États-Unis que nous avions l'intuition que c'était un thème que nous devions travailler, malheureusement.

L'autre objectif était que cette revue soit l'occasion d'un grand portrait de famille de la littérature américaine, à un moment assez décisif de son histoire. La grande génération dorée née avec les années 30 et 40 est malheureusement en train de s'éteindre : Jim Harrison, Tony Morrison, Philipp Roth nous ont quittés pendant le cours de la revue. Nous voulions que ces géants et monstres sacrés apparaissent aux côtés d'autres auteurs qui sont la relève des lettres américaines : Jesmyn Ward, Gabriel Talent, Colson Whitehead et quelques autres encore, qui sont une autre génération encore et qui apportent encore autre chose à la littérature américaine et donc à la compréhension de la société américaine. Je suis parti avec une liste de tous les écrivains avec qui on aimerait travailler dans la revue et il y a peu de noms que l'on n'a pas réussi à cocher.

Dans le premier numéro, vous avez notamment fait écrire Ta Nehisi Coates, un familier de la Maison Blanche d'Obama, et dont le second livre, Colère noire, a été recommandé par l'ancien président.

Oui, car si nous voulons raconter d'autres réalités américaines, il faut aussi entendre les voix qui les portent. C'est le cas également de Brit Bennett ou d'un auteur comme David Joy, qui a fait un texte formidable sur la crise des opiacés et qui nous raconte ce que c'est que vivre dans les Appalaches aujourd'hui. Gabriel Tallent a écrit sur la côte ouest, Jesmyn Ward sur la vie dans le Mississippi quand on est une femme noire de 40 ans...

Il y a cette réalité multifacettes de l'Amérique, de ce pays continent, et il était important de pouvoir le porter avec tous ces auteurs différents. Dans le dernier numéro de la revue, nous donnons la parole à des auteurs qui viennent de communautés ethniques différentes, qu'ils soient d'origine coréenne, mexicaine, amérindienne... Pour qu'ils nous disent ce que change pour eux l'élection de Joe Biden. Il nous paraissait essentiel de donner à entendre l'Amérique dans sa multiplicité.

A-t-il été facile d'entrer en contact avec tous ces écrivains ? De les faire "piger" comme on dit...

Étonnamment, oui ! Ils ont les difficultés que les écrivains français peuvent avoir : quand ils sont en train d'écrire un livre, c'est toujours plus compliqué d'arriver à les faire travailler sur autre chose. Mais autrement, c'était assez facile ; car aux États-Unis, peu de gens leur donnent la parole : "Notre parole intéresse peu", nous disaient-ils. "Il y a très peu de canaux par lesquels nous, les écrivains, nous pouvons parler au pays, nous exprimer..." Et il y avait aussi d'autres écrivains qui nous ont dit avec sincérité : "J'ai de la famille qui est trumpiste, des amis qui votent Trump. Et si je m'exprimais publiquement aux États-Unis, ce serait risquer de me fâcher avec eux. Et en ce moment, la situation est telle que je préfère les protéger, me protéger. En tout cas, parfois rester discret aux États-Unis. Mais pour une publication française, je peux le faire".

Nous sentions vraiment une envie et un appétit de s'exprimer, un appétit de raconter la réalité de ce pays dans ces années si singulière. Cela a rarement été dur de remplir un numéro. Nous avons couru après certains auteurs bien sûr, mais au final, ils étaient très partants et ils savent aussi l'intérêt que la France porte aux États-Unis. Je ne sais pas si un tel projet aurait pu aussi facilement voir jour dans un autre pays que la France.

En 2016, vous faisiez partie de ceux qui pensaient que Hillary Clinton allait gagner ? Ou bien, étant adepte de la littérature américaine, vous saviez déjà que, peut être, Trump pouvait l'emporter ?

J'étais partagé car je savais que ce pays n'allait pas très bien. Mais il y avait cette cohorte de sondages et d'analyses, qui d'ailleurs se sont encore trompés en 2020, qui n'avaient pas su capter à quel point la colère, la frustration, était répandue dans la population. Je savais que cette colère là existait, qu'un pays s'était écarté des élites démocrates, notamment, mais je ne mesurais pas à l'époque à quel point c'était répandu dans la population. En 2020, pour le coup, alors que les sondages donnaient Joe Biden gagnant, j'étais beaucoup plus méfiant.

Si Hillary Clinton avait gagné, America n'aurait pas vu le jour ?

Non.

Vous n'auriez pas été amené à vous poser toutes ces questions ?

Sans doute pas ! Son élection nous a forcés à regarder la réalité de plus près, à cesser de faire confiance à des idées générales, à aller voir de plus près, y compris les Américains eux-mêmes. Beaucoup d'écrivains américains se sont rendu compte qu'ils ne connaissaient pas suffisamment bien leur pays et le fait d'aller eux mêmes devoir se confronter à cela - aux haines, aux colères en train de s'installer -, cela a été un moment très important pour eux.

Vous donnez de la valeur au regard des écrivains parce qu'ils font de la fiction mais vous leur avez demandé de faire du journalisme, de la non-fiction pour cette revue ?

Oui, y compris du reportage. Nous avons envoyé des écrivains français aussi pour faire le portrait de grandes villes américaines, notamment Sylvain Prudhomme, qui a parcouru la frontière entre l'Amérique et le Mexique en stop, de façon à pouvoir discuter plus librement avec les locaux. Nous leur avons demandé de faire du reportage, de la non-fiction, de l'enquête... Nous avons eu par exemple une enquête formidable d'une romancière, Jennifer Haig, sur le harcèlement des femmes dans l'armée américaine. Nous voulions mêler leurs capacités d'observation, de récit, utiliser les outils du roman, mais aussi de l'enquête, pour essayer d'approcher au plus près cette réalité américaine.

Cela n'a pas été trop difficile ou trop "à côté" de ce qu'ils font d'habitude ?

C'était souvent une respiration, ou alors, au contraire, une découverte de quelque chose qui était là, près d'eux, mais sur lequel ils n'avaient pas pris le temps de se pencher. Quand David Joy nous écrit son grand texte sur la crise des opiacés, il part de choses qu'il connaît, proches de lui, des amis qui ont souffert des opiacés. Et de là, il tire le fil et dresse un portrait général des ravages des opiacés dans son coin d'Amérique.

Pourquoi avoir choisi des écrivains français ou francophones aussi ? Et sur quels critères ?

Nous avons eu très tôt l'idée de faire des portraits de grandes villes américaines et il aurait été assez simple de demander à des écrivains locaux de faire le portrait de leur ville. Cela a été une tentation. Mais, il est intéressant d'avoir le regard de celui qui débarque et qui fait du reportage. Nous nous sommes dits que nous pouvions demander à un écrivain français de le faire parce que nous avions besoin d'avoir son œil, son regard de Français avec ses codes français et ses intérêts aussi, parfois un peu décalé, pour réussir à mettre au jour quelque chose d'autre que ce qu'un écrivain local aurait pu dire. Demander à un écrivain français permet de se poser les mêmes questions que le lecteur quand il aborde la ville et de nous offrir un regard d'outsider sur les lieux. C'était l'argument principal.

Après, nous avons eu d'autres reportages qui se sont imposés au fil des disponibilités des uns et des autres. Quand Marie Darrieussecq nous fait un reportage sur Bayonne dans le New Jersey, nous savions qu'à ce moment là, elle était à New York et nous pensions qu'il serait intéressant qu'elle aille dans cette petite bourgade du New Jersey, à quelques kilomètres de là ; cette ville à laquelle la statue de Liberté tourne le dos. Quand Leïla Slimani part aux États-Unis pour faire la promotion de Chanson douce, c'était l'occasion de lui demander d'aller faire des tours dans les campus américains et d'interroger les étudiants américains, en pleine suite de l'affaire Me Too, quels sont les débats qui agitent les campus sur la question du consentement ou la question des violences sexuelles ? Ce sont aussi ces occasions là qui ont justifié de pouvoir faire des reportages.

Et vous même, êtes-vous allé là-bas pour "tourner" plusieurs sujets ?

J'ai eu la chance d'être là-bas la semaine de l'élection de Joe Biden, à New York. Il y a un an, j'étais parti à San Francisco également pour aller rencontrer quelques auteurs, discuter d'idées de sujets et je suis allé à Minneapolis pour rencontrer l'écrivaine Louise Erdrich, quand nous avons fait notre numéro sur l'Amérique indienne, justement. Et puis à un moment, il faut être sur place pour tâter l'ambiance, lire la presse locale, discuter avec les gens pour se faire une meilleure idée de la teneur des débats et des sentiments qui s'agitent.

Vous étiez connaisseur des États-Unis avant de devenir le rédacteur en chef de la revue ?

J'ai vécu à San Francisco pendant un an après avoir fini mes études et j'ai traversé trois fois le pays en voiture ou en bus. Je dirigeais les pages culture d'un journal francophone, France Amérique, et d'un journal anglophone, France Today. C'est un pays que je connais plutôt bien et il le fallait car il aurait été difficile de piloter tout cela sans avoir une connaissance fine de la société américaine. C'est un pays que l'on croit toujours connaître quand on voit des films mais lorsqu'on arrive sur place, on est à la fois surpris - parce qu'on le reconnaît - mais en fait, on ne le reconnaît pas non plus, car la société est très différente de ce que l'on peut percevoir dans des séries ou dans des films. Il y a beaucoup de petites choses qui vous désarçonnent : il faut pouvoir aller voir sur place car la représentation n'est jamais totalement exactement la réalité.

Qu'est-ce qui vous a le plus surpris, vous qui connaissez bien ce pays ?

La profondeur des divisions au sein du pays. Quand j'ai vécu là-bas il y a quinze ans, j'avais encore l'impression qu'une culture commune existait, quels que soient les milieux ou les lieux. Ces fractures sont liées à beaucoup de facteurs, notamment l'atomisation de la société et la multiplication des bulles sociales, politiques, culturelles qui fait que le pays est en train de se diviser. Il y a de moins en moins de référents culturels communs. Et c'est encore plus vrai, je trouve, aux États-Unis qu'en France parce que là-bas, la géographie rajoute une couche supplémentaire d'éloignement ; et l'histoire est aussi beaucoup plus dramatique que l'histoire française sur bien des aspects, on sent véritablement un pays qui a de plus en plus de mal à se comprendre, parce ce qu'il a de plus en plus de mal à se connaître. Et c'est étonnant parce qu'on a maintenant une anthologie des articles d'America qui ont été publiés aux États-Unis en anglais, en septembre dernier par l'éditeur Globe Atlantic. Nous nous sommes dits que c'était c'était notre toute petite pierre à nous, dans ce grand grand chantier qu'est la reconnaissance de l'Amérique par elle-même.

Une question pratique : quand on demande à de grands écrivains anglophones de travailler sur l'Amérique, il faut ensuite les traduire en français. Qui sont les traducteurs ? Ce n'est pas une mince affaire !

Alors, c'est vraiment la partie la plus simple ! Car dans la très grande majorité des cas, nous faisons tout simplement appel à leurs traducteurs habituels ; ce sont eux qui portent la voix de ces auteurs là et nous voulions être fidèle à ces voix-là. Nous l'avons fait à de très rares exceptions, lorsque le traducteur n'était pas disponible ou qu'il était mort. Je pense surtout aux nouvelles inédites de Fitzgerald, de Tennessee Wiliams... Il n'y avait plus de traducteurs officiels.

Comme dans les films, quand on veut faire de la VF, il y a une voix française.

Exactement ! Et je le dis souvent par ailleurs, l'une des raisons pour lesquelles nous avons publié des textes en V.O. dans la revue, était aussi pour cela, pour que les lecteurs puissent entendre, lire, pour la première fois la véritable voix des auteurs. Je dis toujours que vous n'avez jamais lu un livre de Philip Roth. Vous avez lu des romans écrits par le traducteur de Philip Roth. Mais tant que vous n'avez pas lu le livre en anglais avec les mots exacts de Philip Roth, vous n'avez pas en réalité lu un livre de cet écrivain, puisque à partir de ce livre de Philip Roth, vous pouvez avoir plusieurs romans différents écrits par différents traducteurs.

Vous avez pu financer tout cela grâce au succès de cette revue ? Environ 500 000 exemplaires vendus en tout.

Oui, car il n'y a aucune publicité. C'était notre intention de départ. Par le succès et par la confiance des lecteurs. Quand on s'est lancé en 2017, toutes les revues comparables à l'époque coûtaient 15 euros maximum. C'était le prix de XXI et on nous avait expliqué que psychologiquement, on ne pouvait pas mettre plus cher. Mais nous avons fait le pari, à ce moment là, de mettre la revue à 19 euros. Notre distributeur à l'époque a essayé de nous dissuader mais nous avons estimé que les lecteurs accepteraient de mettre autant d'argent si la qualité était au rendez vous et si, à la fin de la lecture de leur revue, plutôt que de la jeter dans la poubelle de papier recyclé, ils la mettaient dans leur bibliothèque.

Et surtout, le dos des 16 revues fait un dessin !

C'était l'idée d'une collection : nous savions très bien où nous allions. Nous avons d'ailleurs toutes les semaines des lecteurs qui nous envoient des photos de leur bibliothèque avec tous les numéros les uns à côté des autres. Il était donc possible de mettre une revue à 19 euros, si elle a les mêmes qualités qui font qu'on met un livre dans sa bibliothèque à la fin.