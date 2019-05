"Les artistes ne peuvent pas être du côté de la domination" par Danièle Sallenave

"Nous ne sommes pas dupes", c’est le titre de la tribune signée par 1 400 artistes en soutien au mouvement des Gilets jaunes. Ils dénoncent les manipulations pour discréditer la répression subie par les manifestants.

Danièle Sallenave : "Ecrire un texte, le signer pour dire leur soutien au mouvement des Gilets jaunes, je trouve ça réconfortant. Je pense qu’un élan aurait pu se faire entendre plus tôt. Après tout, en mai 68, les théâtres subventionnés s’ouvraient, dont l’Odéon, pour les débats des étudiants, donc il faut le faire tout de suite."

Danièle Sallenave est une écrivaine, membre de l’Académie française. Dans son essai, Jojo, le Gilet jaune, elle dénonce le mépris de classe à l’égard du mouvement, notamment de la part des élites culturelles et artistiques.

Danièle Sallenave : "J’ai senti de la part de la classe dirigeante, mais aussi du monde culturel, y compris de gauche, tantôt une gêne, tantôt carrément une certaine condescendance, voire un certain mépris à l’égard des Gilets jaunes. C’était toujours les beaufs, les maisons moches, etc. J’ai été sidérée. Les couches culturelles en général, elles savent toujours mieux qu’eux. Et du coup, si je sais mieux, je ne l’écoute même plus. Ce que veulent beaucoup de membres de ce mouvement des Gilets jaunes, c’est d’être entendus, leur point de vue, leur façon de voir le monde."

Les romantiques, précurseurs de l'engagement

L’engagement des artistes pour la cause du peuple remonte au mouvement romantique du XIXe siècle.

Danièle Sallenave : "Dans le mouvement romantique, il y a véritablement un désir de comprendre ce qu’est le peuple, de s’allier, d’en comprendre la nature profonde, sa demande, sa culture, ses mythes, sa mythologie. Quelqu’un comme George Sand, à quel point elle était passionnée par son terroir, par son folklore, par ses légendes, c’est un engagement indispensable."

A chaque épisode révolutionnaire, des écrivains, des poètes et des peintres se rangent du côté du peuple.

Danièle Sallenave : "Victor Hugo, quand il est jeune, il est monarchiste et petit à petit, à travers les époques, notamment 1848, il prend résolument parti contre, au nom de ceux qu’il appelle les misérables, ceux qui n’ont pas voix, non seulement à la parole, mais même à l’existence humaine digne de cela.

La Commune, qui ne dure que trois mois, c’est un moment extraordinaire. On a les artisans des faubourgs, on a les peintres, les écrivains. On a ceux qui sont d’une grande violence contre. Mais il se produit un phénomène de rassemblement pour construire un ordre plus juste qui est extraordinaire et qui va sombrer dans une répression inouïe."

Quand les artistes ne sont pas attaqués sur leur silence, ils peuvent l’être sur leur légitimité à prendre la parole.

Danièle Sallenave :"Je pense qu’il serait très dangereux d’attaquer quelqu’un sur sa légitimité, du genre "tu viens d’où ?", comme on disait en mai 68, "d’où tu parles ?", on peut être né dans la bourgeoisie la plus aisée et se sentir un mouvement de solidarité à l’égard de ceux qui veulent être reconnus. Je ne veux pas du tout qu’il y ait une espèce de logique déterministe de l’endroit où on naît.

Parmi les artistes, beaucoup rament, tous les artistes ne sont pas couverts d’or. Tous les artistes qui ont signé, qu’ils multiplient les rencontres locales avec des gens qui font du théâtre, du spectacle de rue, qu’ils fassent des choses avec des élèves, des écoles. Faisons tout cela. D’abord, ça donne du courage. On est beaucoup plus heureux quand on a fait une rencontre à 10, dans un lieu même un peu moche avec des tables en formica que quand on a écouté le grand débat pendant des heures."