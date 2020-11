Les élections inversées : gagner le vote mais perdre quand même

Entretien | Les États-Unis ne sont pas le seul pays où l'on peut remporter la majorité des voix et perdre l'élection. La situation est arrivée en France lors d'élections municipales et, bien qu'improbable, serait possible aux législatives ; comme au Royaume-Uni. Analyse du professeur de droit Benjamin Morel.

L'élection présidentielle américaine fait figure de bizarrerie pour tout tenant de la démocratie. Par deux fois récemment, les Américains ont été gouvernés par un Président choisi par une minorité : George Bush Jr en 2000, avec 550 000 voix de moins qu'Al Gore, et Donald Trump en 2016, élu malgré 3 millions d'électeurs de moins qu'Hillary Clinton. Mais ce système n'est pas unique : un scénario semblable s'est déjà produit lors d'élections municipales à Paris, Lyon et Marseille. Aux législatives, un parti pourrait aussi gagner plus de voix mais ne pas emporter suffisamment de circonscriptions pour gouverner : le cas est improbable et ne s'est jamais produit, contrairement au Royaume-Uni. Entretien avec Benjamin Morel, maître de conférence en droit public à l'université Paris II Panthéon-Assas.

En France aussi, on peut perdre une élection malgré une victoire en voix. La possibilité existe aux élections municipales depuis l'adoption de la loi dite PLM (Paris, Lyon, Marseille) en 1982 ?

Effectivement, il existe dans ces trois villes un mode de scrutin très particulier, par arrondissement, dans lequel vous avez un phénomène un peu à l'américaine, avec des "swing arrondissements" à la place des "swing states". Et dès lors que vous faites le plein de voix dans un arrondissement mais que vous êtes plus faible dans un autre, vous pouvez avoir au niveau de l'ensemble de la ville un effet d'inversement entre la majorité d'élus et la majorité démographique.

Et ce cas de figure est arrivé en 2001 à Paris et Lyon avec les victoires de Bertrand Delanoë et de Gérard Colomb : ils étaient en tête au deuxième tour mais la droite désunie face à eux a réuni plus de voix. En 1983, le socialiste Gaston Deferre gagne aussi à Marseille dans ces conditions (artisan de la loi PLM et ministre de l'Intérieur, il avait présidé lui-même au découpage municipal de sa ville). Pourquoi a-t-on choisi ce mode de scrutin, qui peut apparaître antidémocratique ?

Il s'agissait de donner du pouvoir aux arrondissements. On a affaire à des villes dont la taille et l'importance conduisent à décentraliser le pouvoir au sein même de la commune et donc à accorder du poids aux arrondissements au niveau local. Du coup, vous avez également la nécessité de créer une forme de synergie entre ces différents niveaux de collectivités territoriales, sur le modèle que l'on peut avoir pour les intercommunalités. Cette nécessité d'unir le pouvoir et en même temps de le diviser va conduire à des modes de scrutin qui peuvent en effet avoir un certain nombre d'effets pervers.

On considère que le réel échelon du pouvoir est l'arrondissement ?

Cela dépend pour quel domaine : la répartition des pouvoirs entre commune et arrondissements est à géométrie variable dans le temps et selon les villes. Il y a une nécessité à la fois d'unir le pouvoir dans les mains du maire et en même temps, de donner assez d'air et de latitude dans des domaines très locaux - ramassage des ordures, etc. - aux arrondissements. Et on retrouve cette nécessité de construire un pouvoir qui soit à la fois uni et divisé dans beaucoup d'autres domaines : dans le cadre de l'intercommunalité, mais avec un mode de scrutin différent.

Cette loi PLM fait-elle débat ?

Elle a toujours profondément fait débat et il y a toujours eu des velléités de remise en cause. Mais pour arriver à remettre en cause cette loi, il convient de remettre en cause l'équilibre entre arrondissements et également la manière dont ont pu se structurer les partis politiques au niveau local. C'est pour cela qu'à ce stade, cela n'a jamais vraiment abouti.

En France, une autre situation serait possible, théoriquement, aux élections législatives. Un parti majoritaire en voix pourrait être minoritaire en nombre de circonscriptions et le gouvernement ne serait pas à l'image du pays ?

C'est théoriquement possible, mais c'est factuellement très compliqué lorsque deux camps se font face (ce qui est moins le cas depuis 2017). En effet, vous avez au deuxième tour une simplification du schéma électoral : un bloc de gauche qui va s'opposer à un bloc de droite. Et donc, même si vous avez ensuite des variations dans les scores de telle ou telle liste et une majorité démographique qui n'est pas nette, cette simplification au second tour donne une probabilité relativement limitée d'une inversion de majorité. Le problème qu'on a avec le mode de scrutin à deux tours est un problème inverse en réalité, c'est à dire que vous avez une très grande amplification des vagues majoritaires. Si vous prenez toutes les législatives depuis 1958, vous voyez que la majorité qui est arrivée en tête, parfois de quelques voix, obtient souvent une très large majorité absolue à l'Assemblée nationale. Si vous prenez le différentiel entre nombre d'électeurs au premier tour et nombre de députés à la fin, vous arrivez à des chiffres qui peuvent être extrêmement impressionnants.

Donc théoriquement, ce n'est pas tout à fait impossible, mais cela implique tout de même des conditions qui s'avèrent historiquement et pratiquement assez improbables. Dans d'autres pays, en revanche, où le mode de scrutin est majoritaire à un tour, le phénomène est beaucoup plus probable, comme en Grande Bretagne par exemple. Vous avez là des phénomènes d'inversion des majorités qui ont pu avoir lieu plusieurs fois dans l'histoire. On l'a connu en 1951 quand les conservateurs ont obtenu 48 % des suffrages, raflant 321 sièges, alors que les travaillistes, qui avaient eu 48,8 % n'avaient gagné que 295 sièges. C'est beaucoup plus facile et beaucoup plus envisageable dans le cas d'une élection majoritaire à un tour, tout bêtement parce que vous avez une neutralisation des petites formations et un effet particulier : si vous faites quelques voix de plus que votre adversaire dans une dans une circonscription, vous gagnez le siège. Mais si dans le même temps dans une autre circonscription, votre adversaire fait 30 points de plus que vous, il emporte aussi le siège : électoralement, c'est identique, même si démographiquement, c'est très différent. Vous avez un garde fou qui saute par rapport au scrutin majoritaire à deux tours.

Ce mode de scrutin est critiqué ?

Il est très critiqué en Grande-Bretagne mais il n'a pas été modifié. Lors des élections générales de 2010, David Cameron n'avait pas la majorité absolue et avait dû faire alliance avec les libéraux démocrates. Dans leur campagne, ces derniers avaient mis en avant ce problème du mode de scrutin qui les désavantageait en tant que petite formation et ils avaient réclamé son changement. Il y a eu un référendum en 2011 qui a conduit au rejet de cette réforme. Donc, de facto, la plupart des formations politiques en Grande-Bretagne se sont adaptées à ce mode de scrutin majoritaire à un tour. Ce système avantage deux types de partis : ceux qui ont une vocation majoritaire, en l'occurrence les travaillistes et les conservateurs, qui savent qu'ils ne risquent pas d'être dépassés par une petite formation - le UKIP par exemple, qui a gagné deux élections européennes de suite, mais qui n'a jamais percé aux législatives, parce qu'il ne pouvait pas doubler les tories dans leurs fiefs. Il était presqu'invisible à Westminster.

Cela avantage également les formations régionalistes car le scrutin favorise les formations qui sont capables d'être majoritaires localement, alors que nationalement, elles demeurent très minoritaires. Il leur suffit d'arriver un tout petit peu en tête dans les régions où elles sont bien implantées : le Scottish National Party, le Sinn Fein et le DUP ont plutôt intérêt au maintien de ce type de scrutin. Parce que démographiquement, ces trois formations pèsent très peu sur l'ensemble du Royaume-Uni mais localement, elles peuvent emporter des majorités relatives. Ce qui explique que la quasi totalité des députés écossais appartiennent au parti nationaliste régionaliste, le Scottish National Party, et pèse beaucoup à Westminster. Ça été l'un des gros problèmes des précédentes majorités à Westminster : la majorité absolue était très difficile à obtenir parce que ces groupes régionalistes pesaient beaucoup plus que leur poids démographique. Il y a donc conjonction d'intérêts aux dépens des libéraux démocrates, des Verts et du UKIP, qui demeurent par l'effet même de ce mode de scrutin, très minoritaires à Westminster.

Un mode de scrutin structure donc la vie politique ?

Oui et il structure en grande partie le fonctionnement des partis politiques, leurs rapports d'alliance et donc in fine la vie politique d'un pays.

Et c'est le cas aussi aux États-Unis ?

C'est le cas aux Etats-Unis, mais il ne faut pas être trop européanocentré quand on pense à ce pays. Le système américain est profondément différent du nôtre, et ce, pour deux raisons. Tout d'abord, parce qu'on a affaire à un système fondamentalement fédéral, beaucoup plus marqué par une logique fédérale que ne l'est par exemple l'Allemagne ou l'Autriche, qui sont également des États fédéraux européens, mais dans lesquels la vraie légitimité va être celle du pouvoir central. Entre le Bundestag (qui s'apparente à l'Assemblée nationale) et le Bundesrat (équivalent du Sénat) autrichien, il n'y a pas de commune mesure : le fédéralisme autrichien est un fédéralisme faible. Le fédéralisme allemand a conduit à une très forte centralisation ces dernières années. L'Allemagne est beaucoup plus centralisée, par exemple, que l'Espagne ou l'Italie aujourd'hui. Vous avez une force des länder qu'on voit extrêmement forte en France, mais qui n'est pas aussi forte qu'un Etat américain et qui n'est pas aussi forte que, par exemple, la Catalogne en Espagne, qui pourtant est un État unitaire. Donc, il faut sortir d'une image un peu bipolaire entre d'un côté États unitaires et États fédéraux. Les Etats-Unis, en revanche, sont un Etat qui conserve une vraie force et une vraie légitimité au fédéralisme. Et le mode de scrutin américain traduit en réalité ce fédéralisme là, puisque les grands électeurs sont élus dans le cadre des États : ils représentant les États dans le collège électoral qui va élire le président des Etats-Unis. D'où le fait que vous ayez le système dit du "winner takes all", c'est à dire une capacité pour celui qui arrive en tête dans un État de rafler l'ensemble des grands électeurs. C'est quelque chose qui nous apparaît fou, mais qui, en fait, est assez compris, assez légitime aux Etats-Unis.

Il y a un deuxième phénomène qui est important : une forme de système partisan qui est très différent du nôtre, même s'il est en train de se modifier. Il ne faut pas voir les partis américains, les démocrates et les républicains, comme on voit des partis européens. Ce sont des partis qui, très longtemps, ont eu un substrat idéologique très faible. En réalité, les partis américains étaient d'abord et avant tout les instruments de sélection des élites politiques et administratives, en raison de ce qu'on appelle le "spoils system" (le "système des dépouilles" où le nouveau gouvernement doit pouvoir compter sur la loyauté partisane des fonctionnaires). Lorsque vous arrivez au pouvoir, vous avez besoin d'élites administratives pour vous assister : il n'y a pas de haute fonction publique à la française. Les partis avaient ce rôle là, en plus de celui de drainer des financements. Pendant longtemps, ces deux partis s'arrangeaient avec le camp d'en face. Et ce n'était pas si grave d'être un président républicain avec une majorité démocrate au Congrès. Historiquement, cela dépassionnait quelque peu la vie politique.

Mais les choses changent profondément aujourd'hui avec la polarisation politique : le substrat idéologique des partis est beaucoup plus fort. Cela a commencé dès les années 2000 : l'élection de Barack Obama, qui était à la gauche du Parti démocrate, contre Hillary Clinton qui incarnait plutôt le centre, a montré une forme de durcissement du corpus idéologique démocrate. On l'a vu avec la montée de Bernie Sanders depuis. Et de l'autre évidemment, vous avez le phénomène Trump, qui a conduit, contre l'establishment du Parti, à durcir un corpus idéologique républicain et à instaurer au sein du Parti une vraie discipline partisane, ce qui n'existait pas au sein des partis. On a des partis américains qui ressemblent de plus en plus aux partis européens, d'où un effet de crise. Ce qui était acceptable avant l'est de moins en moins aujourd'hui, notamment ce mode de scrutin et surtout les effets d'inversions qu'il peut entraîner.

Le mode de scrutin pose question mais le découpage électoral également. Aux États-Unis, on compte par exemple 1 grand électeur pour 200 000 habitants mais 1 pour 700 000 en Californie ou au Texas...

Aux Etats-Unis, encore une fois, cela se justifie par le fédéralisme [NDLR le nombre de grands électeurs correspond à la somme du nombre de représentants de l'Etat (proportionnel à la population) et du nombre de sénateurs (2), ce qui avantage les petits Etats]. Est ce que c'est une justification suffisante ? Jusqu'à présent, elle l'était mais elle l'est de moins en moins. En Europe, on l'a connue également. En Grande-Bretagne, même si cela s'est résorbé, vous aviez le phénomène qu'on appelait des "bourgs pourris" ("rotten borough"). Des bourgs qui, à un instant de l'histoire, avaient une population suffisante pour élire un député mais qui s'étaient dépeuplés. Et malgré tout, ce bourg élisait encore un député. Il s'agissait de fiefs merveilleux : ils étaient souvent démographiquement assez homogènes et ils permettaient d'avoir un fief pour pas cher. En France, vous avez des questions de découpage électoral qui posent également problème : la jurisprudence du Conseil constitutionnel en la matière essaye bien de mettre des garde fous en considérant qu'il faut tenir compte de l'équilibre démographique entre circonscriptions. Mais de fait, vous prenez un député en Lozère et un député en région parisienne : le nombre d'électeurs qui permettent d'élire le député est en soi extrêmement différent. Les chiffres varient du simple au double.

Du point de vue du Conseil du Conseil constitutionnel, les circonscriptions doivent avoir à peu près la même population, avec un écart de plus ou moins 20% par rapport à la moyenne des circonscriptions du département. Au sein d'un département, vous arrivez à maintenir à peu près un équilibre démographique, mais entre les départements, c'est très compliqué car il n'y a pas de circonscription interdépartementale. Evidemment, c'est loin d'être aussi être aussi criant qu'aux Etats-Unis. Et même si vous avez des redécoupage électoraux en France ou dans les pays européens qui peuvent être sujets à caution, aux Etats-Unis, vous avez tout un phénomène qu'on appelle "gerrymandering" : un découpage des circonscriptions qui vous permet de maximiser votre nombre de députés. Et là, il y a de vraies questions qui se posent, notamment au niveau des États, qui peuvent conduire à amplifier les phénomènes d'inversion, mais cette fois pour les législatives.