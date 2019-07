Les institutions européennes restent toujours très masculines

Les dirigeants des 28 pays de l’Union européenne ont choisi deux femmes pour occuper des postes clés : l’Allemande Ursula von der Leyen à la présidence de la Commission européenne (qui doit encore être validée par le Parlement européen) et la Française Christine Lagarde à la tête de la Banque centrale européenne. Mais au-delà de ces deux postes de pouvoir, et même si la féminisation progresse, les institutions communautaires restent tout de même très masculines.

Jusqu’ici, jamais les présidences de la Commission européenne et de la Banque centrale européenne n’avaient été occupées par des femmes. Les choix de Christine Lagarde et Ursula von der Leyen constituent donc une première. Attribués cette fois à des hommes, d’autres « top jobs » sont déjà revenus à des femmes dans le passé. Ainsi, deux femmes se retrouvent dans la liste des dix-huit présidents qui se sont succédé à la tête du Parlement européen : Simone Veil (1979-1982) et Nicole Fontaine (1999-2002).

• Crédits : Simon Malfatto - AFP

Les hommes ne sont plus seuls aux responsabilités

Créé en 2009, le poste de Haut représentant pour les Affaires étrangères n’a été occupé que par des femmes : la Britannique Catherine Ashton de 2009 à 2014 et l’Italienne Federica Mogherini de 2014 à 2019 ; là où la présidence permanente du Conseil européen, instaurée elle aussi en 2009, n’a été confiée qu’à des hommes.

Elles nous montrent que c'est possible.

Anne Sander, Les Républicains

Les femmes qui prennent des responsabilités sont "de très beaux exemples pour l’ensemble des femmes en France et en Europe", assure l’eurodéputée LR Anne Sander élue questeure du Parlement européen. "Elles nous montrent que c’est possible, qu’on peut le faire, qu’on peut conjuguer vie familiale et responsabilités professionnelles". Et l’Alsacienne en est persuadée, "cela peut encourager un certain nombre de femmes à se lancer dans cette démarche de prise de responsabilités".

Un avis partagé par l’eurodéputée française élue sur la liste Renaissance, Fabienne Keller. "Ces femmes constituent pour nous des exemples démontrant de manière très concrète que les femmes savent parfaitement être compétentes et femmes en plus. C’est précieux pour encourager nos petites filles et nos adolescentes à avoir de l’ambition. C’est également fondamental qu’on ait une diversité d’exemples, car on peut se reconnaître plus dans l’un que dans l’autre".

Le Parlement européen s’approche (doucement) de la parité

En 1979, le premier Parlement élu au suffrage universel direct comptait 16% de femmes. Ce taux a augmenté élection après élection pour atteindre 37% en 2014 et [près de 40% en 2019,](https://www.europarl.europa.eu/RegData/presse/eurobarometres/2019/637935/PE-EB_SA(2019)637935(2019-05-13) selon le porte-parole du Parlement européen. "On avance, mais doucement, il n'y a pas suffisamment de femmes" constate Caroline Roose, eurodéputée élue sur la liste des écologistes français. L’institution n’a donc jamais été aussi féminisée (même si elle n’atteint pas la parité) et elle dépasse nettement la moyenne des parlements nationaux, actuellement établie à 24,3% de femmes par l’Union internationale des parlements.

• Crédits : Visactu - Visactu

"On voit beaucoup de femmes, il y a une belle diversité, bien plus qu’au Sénat français d’où je viens", mentionne la députée européenne Renaissance Fabienne Keller. "Il faut se rappeler qu’on vient de loin", ajoute l’eurodéputée LR élue questeure Anne Sander. "Les femmes ont dû le conquérir ce pouvoir, elles ont dû aller les chercher ces responsabilités, c’est un processus qui prend du temps. Et ce qui a beaucoup aidé, c’est la politique des quotas. Je n’y étais pas favorable au départ, mais avec le recul, je me dis que c’est ce qui a permis de vraiment franchir un pas" souligne l’Alsacienne.

"Dans les formations responsables, qui ont quelque chose dans la tête, il n’y a plus de débat sur cette question", insiste Sylvie Guillaume chez les sociaux-démocrates. "Evidemment, la place des femmes, leurs postes à responsabilité, leur présence, tout cela est incontestable aujourd’hui", poursuit-elle.

Il n'y a plus de débat sur la place des femmes dans les formations responsables. Sylvie Guillaume, PS

À ÉCOUTER AUSSI Réécouter Qui est Ursula von der Leyen, la possible nouvelle présidente de la Commission européenne ? 14 min Journal de 8 h Qui est Ursula von der Leyen, la possible nouvelle présidente de la Commission européenne ?

Les écologistes, champions de la parité au Parlement européen

Si l’on prend les chiffres groupe par groupe, les écologistes et les libéraux sont les plus proches de la parité avec respectivement 53% et 47% de femmes. La droite eurosceptique des Conservateurs et réformistes européens ainsi que les chrétiens-démocrates du PPE en sont les plus éloignés avec 32% et 34% de femmes.

• Crédits : Capture d'écran du site du Parlement européen

Les femmes représentent en revanche près de 60% du personnel administratif du Parlement, qui comprend le secrétariat général, ceux des groupes politiques et les assistants parlementaires.

Le plafond de verre fonctionne encore.

Fabienne Keller, Renaissance

"C’est toujours drôle parce qu’on voit quand même que le plafond de verre fonctionne : dès qu’il y a des postes à responsabilité, on retrouve une majorité d’hommes", rappelle Fabienne Keller (Renaissance). L’eurodéputée veut croire en l’importance des règles de parité parce que "ça ne se fait pas tout seul et on constate que dès lors qu’il y a des enjeux de pouvoir, les hommes sont plus souvent nommés que les femmes".

Écouter Écouter "Le plafond de verre fonctionne encore" - Fabienne Keller, Renaissance 1 min "Le plafond de verre fonctionne encore" - Fabienne Keller, Renaissance

• Crédits : Capture d'écran document Parlement européen

Une contribution différente en fonction des pays

Mais chaque pays ne contribue pas de la même façon à la féminisation de l’hémicycle. La France, l’Autriche, la Slovénie, la Lettonie, Malte et le Luxembourg ont envoyé cette année un contingent paritaire. La Suède et la Finlande ont plus de femmes que d’hommes pour les représenter, là où Chypre est le seul Etat à n’avoir envoyé aucune femme. La Slovaquie (15%), la Roumanie (22%) et la Grèce (24%) font à peine mieux.

Il faut préciser que cette année, onze des vingt-huit pays membres ont imposé, à des degrés divers, des quotas femmes/hommes dans les listes électorales nationales pour les européennes, dont, pour la première fois, l’Italie, la Grèce et le Luxembourg. En 2014, seuls deux pays exigeaient la parité : la France et la Belgique.

La composition de la future Commission européenne encore inconnue

Il faudra encore plusieurs mois pour connaître la composition de la future Commission européenne. Mais en ce qui concerne la Commission sortante, présidée par le Luxembourgeois Jean-Claude Juncker, elle a fini par compter neuf femmes et 19 hommes (soit 32% de femmes), tout comme la précédente, présidée par le Portugais José Manuel Barroso.

Un ratio qui n’était pas gagné d’avance. En 2014, une partie des eurodéputés menaçait de retoquer la première formation proposée pour la Commission, qui comprenait quatre femmes commissaires sur vingt-huit. Le président Juncker se plaignait lui-même que les Etats membres ne lui soumettaient pas assez de candidates.

• Crédits : Capture d'écran du site de la Commission européenne

Les autres instances communautaires à la traîne

Plusieurs institutions européennes restent à la traîne en matière de parité. Le conseil des gouverneurs de la Banque centrale européenne, que va présider Christine Lagarde, ne compte que deux femmes sur 25 postes. La Cour des comptes européenne ne fait guère mieux avec 21% de femmes (6 sur 28).

Au Conseil européen, on trouve (avant la nomination d'Ursula von der Leyen) cinq femmes sur les 30 membres, soit 17%. Elles sont 18% à la Cour de justice de l’Union européenne, et 23% au Tribunal de l’Union européenne.

La nécessité de faire évoluer les mentalités

Il reste, au sein des institutions européennes mais pas seulement, un chemin à parcourir pour atteindre la parité. Et cela doit certainement aussi passer par un travail sur certains comportements masculins parfois surprenants au XXIe siècle.

"Nous avons eu quelques découvertes singulières avec un certain nombre de phénomènes masculins qui avaient une certaine conception des femmes", se souvient Sylvie Guillaume, cheffe de la délégation du Parti socialiste au Parlement européen. "Il me revient en mémoire un certain Janusz Korwin-Mikke (eurosceptique polonais), dont j’aimerais que l’histoire ne se souvienne pas forcément pour l’avenir, qui avait une conception du rôle des femmes assez délétère. Il considérait que les femmes devaient être moins payées que les hommes parce qu’elles sont plus petites, moins fortes et moins intelligentes. Et il n’était malheureusement pas complètement isolé".

Mais sur ce type de comportement, "les règles sont strictes", assure Sylvie Guillaume, qui précise que toute provocation ou tout discours de ce style est immédiatement sanctionné par le président de séance puis par le bureau du Parlement européen, (même si parfois, la sanction est ensuite annulée). "Il n’y a pas de marge de manœuvre pour laisser prospérer ce genre d’attitudes", se félicite-t-elle.

Elle se montre cependant "soucieuse de voir comment le combat contre ces attitudes délétères se poursuit dans ce nouveau Parlement". "Des choses se sont passées, souligne Sylvie Guillaume, on a par exemple progressé sur l’engagement d’avoir une attitude correcte : c’est maintenant un engagement de départ du mandat, et il peut être soumis à des sanctions, donc on a vraiment franchi un cran, mais il faut être dans ce type de domaine à la fois réglementaire et dans l’évolution des mentalités ; et il faut que les deux choses aillent sur des rails parallèles".