Les offres d’emploi mensongères labellisées Pôle Emploi

Pourquoi le site internet de Pôle Emploi regorge-t-il d'annonces mensongères ou illégales ? Comment y remédier ? Enquête.

• Crédits : Denis Charlet - AFP

Un peu de tout sur le site de Pôle Emploi

"Super emploi masseuse naturiste"

Le site de Pôle Emploi révèle parfois des surprises. Exemple : cette annonce de masseuse nudiste "super emploi masseuse naturiste à domicile, horaires flexibles, 100 euros de l'heure, bonne personnalité, sympa, honnête, ponctuelle, responsable, bon physique".

• Crédits : DR

Cette annonce a été dénichée cet hiver par la journaliste Nathalie Tissot, auteure d’une enquête pour le site d’information Le Lanceur. Si ce type d’offre est plutôt rare sur le site de Pôle Emploi, plusieurs sondages de la CGT du Morbihan ont montré de nombreuses défaillances. Trois enquêtes, menées dans le Morbihan en 2016, et portant sur 1200 annonces, ont révélé un taux d’anomalies de 30 à 40%.

• Crédits : Laetitia Saavedra - Radio France

Une quatrième enquête menée dans quatre villes (Lyon, Rennes, Marseille et Créteil), sur 1298 annonces, a été publiée en février 2017. Résultat : la moitié des offres en ligne sont incohérentes, mensongères, malhonnêtes ou illégales.

Contrat d'un mois plutôt que de douze

L’auteur de ces enquêtes est Vladimir Bizet-Sefani, agent de Pôle Emploi CGT à Lorient. Il a étudié tous les types d’annonces dans tous types de secteurs ! BTP, services à domicile, restauration. Parmi les cas de fraudes ou de mensonges signalés, des types de contrats qui ne correspondent pas à la réalité. Des contrats longue durée qui se révèlent être des missions d’intérim de 15 jours. Ou encore des annonces mentionnant contrat "renouvelable" ou "évolutif", qui sont illégales.

Laetitia Saavedra l’a rencontré à Lorient. Ensemble, ils ont passé plusieurs heures sur le site de Pôle Emploi, à la recherche d’offres à problème. La première annonce a été la bonne. Il s’agissait d’une offre proposant une "mission longue durée avec formation préalable d'un mois". L’agent Pôle Emploi flaire l’embrouille. Il appelle l’entreprise qui a passé l’annonce via un site privé pour vérifier s’il s’agit bien d’une mission de longue durée. Il finit par apprendre qu'il s'agit en réalité d'un contrat d'un mois :

En insistant un peu, on découvre que c'est une offre mensongère, donc illégale. C'est très fréquent. Ça n'a rien à faire sur Pôle Emploi.

Les exemples d’annonces incohérentes ne manquent pas. Certains postes proposés sur le site n’ont rien à voir avec ce que propose l’employeur :

L’impact sur les chômeurs

Outre la perte de temps, ces annonces mensongères peuvent parfois avoir des conséquences très concrètes pour les demandeurs d’emploi. Une jeune femme de 36 ans a ainsi répondu à une annonce pour un emploi de réceptionniste dans un camping, pour le week-end. En réalité, le patron du camping lui demandait de venir aussi dans la semaine :

L'offre demandait quelqu'un pour les vendredis, samedis et dimanches. Mais on me faisait intervenir n'importe quand. Si j'avais choisi de le faire, c'était aussi pour reprendre des études la semaine. J'ai demandé que l'on me refasse mon contrat. 48h après l’avoir signé, j'étais virée.

D’où viennent les bugs ?

L’ouverture de Pôle Emploi aux sites privés

Vladimir Bizet-Sefani, l’agent de Pôle Emploi explique :

• Crédits : Laetitia Saavedra - Radio France

Les annonces mensongères, cela a toujours existé à Pôle Emploi. Mais avant, on les maîtrisait. Depuis l’ouverture en 2013 de Pôle Emploi aux sociétés privées qui ont eu le droit de diffuser des offres d’emploi sur la plateforme, le nombre d’offres d’emploi illégales est devenu infernal. J’avais énormément d’offres pas conformes à la loi, et cela portait préjudice aux chômeurs.

La stratégie du chiffre

Pour mieux comprendre pourquoi Pôle Emploi a ouvert son site au privé, il faut remonter à 2008, selon Michel Abhervé, ancien professeur d’économie sociale à l’université Paris-est Marne-La-Vallée :

2008 : On est en pleine crise des subprimes. Le nombre de demandeurs d’emplois explose. Pôle Emploi, né de la fusion de l’ANPE et des ASSEDIC, recentre les activités de ses agents sur l’accueil et le suivi des chômeurs. L’activité de prospection d’offres d’emploi des conseillers est mise entre parenthèses. Pendant ce temps, l’offre des opérateurs privés connaît un fort développement.

Résultat : le nombre d’offres proposées par Pôle Emploi décline. Ce que lui reprochera plus tard la Cour des Comptes dans un rapport de 2015 portant sur la période allant de 2007 à 2014 :

Pôle emploi a renoncé à tout objectif global de collecte des offres d'emplois. De ce fait, le nombre d'offres d'emplois collectés par l'opérateur est en baisse depuis plusieurs années. Il est passé de 3,6 millions en 2007, à 2,5 millions en 2014.

En 2013, Pôle Emploi finit par ouvrir sa plateforme d’offres d’emploi aux sites d’annonces privés comme Monster, Regions Job ou MeteoJob. Pôle Emploi devient alors un agrégateur d'annonces.

60% des annonces en ligne viennent des sites privés

Michel Abhervé s'interroge :

L'objectif était-il de rendre service aux demandeurs d'emploi ou de mettre en évidence que l'institution était capable de revenir ce qu'elle n'était plus, c'est à dire le principal opérateur sur le marché de l'emploi ? Elle a choisi la deuxième option.

Cette politique d’ouverture est d’autant plus plébiscitée par les sites d’annonces privés qu’ils n’ont rien à débourser pour figurer sur le site. Aujourd'hui, Pôle Emploi a signé des partenariats avec 119 partenaires extérieurs. Les annonces provenant de ces sites représentent désormais les deux-tiers des 650 000 annonces proposées chaque jour sur le site de Pôle Emploi.

Le problème est que parmi ces partenaires tous n’ont pas la même rigueur pour contrôler les annonces. A cela s’ajoute le fait que certains ont eux-mêmes des partenariats avec d’autres bases de données dont ils aspirent les offres, ce qui multiplie plus encore le risque d'erreurs.

Le site de Pôle Emploi se retrouve donc avec des annonces à deux vitesses : les siennes, qui sont vérifiées par ses conseillers. Et celles des sites privés dont les contrôles peuvent être aléatoires. Ce que regrette Michel Abhervé, le professeur d’économie sociale de l’université Paris-Est de Marne-La-Vallée :

Pôle emploi a labélisé un certain nombre de structures qui ont accès à leur plateforme, sans avoir eu l'obligation d'appliquer les mêmes normes que lui. J’estime que Pôle emploi a clairement fait le choix de privilégier le nombre d'offres affichables, au détriment de la vérification de toutes les offres publiées.

Pôle Emploi défend la qualité de ses algorithmes

La direction de Pôle Emploi récuse le taux d’irrégularité d’une annonce sur deux avancé par la CGT et affirme que les annonces externes sont bien contrôlées avant leur publication. Ce contrôle est effectué par un algorithme, un outil informatique censé repérer des mots-clés pour identifier des annonces suspectes. Selon Catherine Poux, la directrice des services aux entreprises de Pôle Emploi, cette technique est très efficace :

Dès lors qu'une offre paraît suspecte, une alerte est envoyée à nos agents, et elle est rejetée. Nous rejetons en moyenne 40% des offres adressées par les partenaires. Nos conseillers alertent systématiquement les entreprises partenaires qui ont diffusé l’annonce sur notre site. Il peut nous arriver de ne plus publier des offres de certains partenaires.

Pôle Emploi a arrêté la diffusion d'offres de trois partenaires, dont celles du site d’annonces gratuites VivaStreet (n°2 derrière Le Bon Coin), qui avait diffusé l'annonce de masseuse nudiste évoquée plus haut.

"Un algorithme est idiot"

Comment expliquer que malgré le filtre de l’algorithme de Pôle Emploi, malgré le rejet de 40% des annonces avant leur mise en ligne, une annonce sur deux soit toujours hors-les-clous ? Il y a une raison à cela : les algorithmes ont leurs limites. Olivier Ertzscheid, chercheur en Sciences de l’Information et de la Communication à l’université de Nantes, appelle à la vigilance :

Par défaut, un algorithme est assez idiot, il applique bêtement une chaîne d'instructions qu'on lui a données. Pour vérifier la conformité d'une offre, l'algorithme va vérifier que les informations sont saisies au bon endroit. Si l'offre satisfait trois critères sur six, l'algorithme peut considérer que l'offre est valide.

Ces défaillances ont été également observées lors de la numérisation de millions d’ouvrages par GoogleBooks (numérisation de millions d'ouvrages) à ses débuts. "Plus les chaînes de production sont importantes, plus on augmente le taux et le risque d'erreurs", poursuit Olivier Ertzscheid.

Pas d’intervention possible sur les annonceurs des sites privés

En cas de problème sur une annonce, les agents de Pôle Emploi ont la possibilité de contacter les annonceurs qui sont passés directement par eux. Ils sont en revanche impuissants sur les annonceurs passés via des partenaires privés. Pour Catherine Poux, de la Direction de Pôle Emploi, le problème ne vient pas des effectifs :

Le fait d'avoir des agents supplémentaires ne permettra pas d'avoir accès aux offres d'emplois qui nous sont adressées par nos partenaires. Les partenaires peuvent avoir des liens avec des entreprises clientes qui leur confient leurs offres, mais nous n'avons pas connaissance des entreprises. Ils ne se sont pas engagés à nous permettre d'entrer en contact direct avec leurs clients.

Comment améliorer les contrôles ?

Le retour au contrôle humain

Face à ces défaillances, la CGT demande le retour au contrôle manuel par des agents formés, avec la création de 300 offres d’emploi.

De son côté, Pôle Emploi s’engage à améliorer l’efficacité de son algorithme. Il invite aussi les demandeurs d’emploi à signaler eux-mêmes les annonces douteuses sur son site.

Enfin, Michel Abhervé estime que Pôle Emploi doit imposer des conditions plus strictes à ses partenaires :

Pôle Emploi peut demander dans ses convention avec ses partenaires qu’ils fassent ce travail de vérification, et les sanctionner quand ce n'est pas fait. Que ceux qui ont accès à l'image de sérieux du service public respectent les règles !

Les partenariats avec Pôle Emploi : une aubaine pour les sites privés

La menace d’une sanction pourrait être un levier efficace, car les partenaires de Pôle Emploi ont un double avantage à publier leurs offres sur le site de l’organisme public.

• Crédits : Laetitia Saavedra - Radio France

Pour Yannick Fondeur, chercheur au CNAM et au Centre d'Etudes de l'Emploi :

Pour eux, c’est une aubaine. D’abord, ça leur apporte une labellisation de Pôle Emploi, le service public de l’emploi. Ensuite et surtout, ça leur apporte du trafic, du clic gratuit qu’ils devraient obtenir autrement, soit en payant pour du référencement sur Google, soit par l’achat de mots-clés au coup par clic sur des agrégateurs privés.

Des parlementaires vent debout

De leur côté, des parlementaires ont écrit à l’ancienne ministre de l’Emploi pour dénoncer ces annonces douteuses. Parmi eux, Philippe Le Ray, député Les Républicains du Morbihan. Il avait reçu à sa permanence deux chômeurs arnaqués :

Une personne devait avancer 800 euros pour bénéficier d'un avantage lors de l'embauche, ça m'avait interpellé. Une autre personne a dû envoyer un RIB à un employeur sans même l'avoir rencontré. J'ai écrit à l'ancienne ministre du Travail Madame El Khomri. Je relancerai cette affaire avec l'actuelle ministre.

Plus d’avantages que d’inconvénients pour Pôle Emploi

Pour Pôle Emploi, le système tel qu’il est présente plus d’avantages que d’inconvénients. C’est ce que défend Catherine Poux, la directrice des services aux entreprises :

Les exemples cités peuvent survenir et sont désagréables pour les candidats. Mais si je mets en parallèle le nombre de situations ainsi vécues face à l'intérêt que représente l'accès à ces offres, il faut raisonner en terme d'équilibre entre bénéfice et difficultés.

Suspension des allocations après le refus de deux annonces "raisonnables" ?

Dans ce contexte, une question se pose. Emmanuel Macron a annoncé sa volonté de radier tout demandeur d’emploi qui refuserait deux offres "décentes" ou "raisonnables". Cette mesure sera-t-elle appliquée pour des offres qui se révéleront mensongères ? La direction de Pôle Emploi se veut rassurante :

Seules les offres proposées à un demandeur d’emploi par un agent seront considérées comme des offres "raisonnables".

A priori donc, les offres d’emploi en ligne ne seront pas concernées. Pour d’autres, un sérieux travail de contrôle reste à faire pour être à la hauteur des attentes des demandeurs d’emploi.