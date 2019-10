Y a-t-il des "collusions" entre les ONG et les passeurs ? C'est la question au cœur des Idées Claires, notre programme hebdomadaire produit par France Culture et franceinfo destiné à lutter contre les désordres de l'information, des fake news aux idées reçues.

En avril 2019, le ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner, faisait grand bruit en déclarant que les ONG qui portent secours aux migrants en Méditerranée pouvaient se faire complice des passeurs. Une déclaration qui lui a immédiatement valu un titre d'adhérent d'honneur au groupuscule d'extrême droite Génération identitaire et qui a fait hurler les ONG.

Ce n'est pourtant pas une déclaration unique car le président de la République lui-même avait fait une allusion similaire l'an dernier. Le gouvernement s'appuie sur un rapport de l'agence Frontex qui est en charge de la surveillance des frontières européennes.

Pour en savoir plus, nous avons questionné François Gemenne, chercheur en sciences politiques à l'université de Liège et spécialiste de la gouvernance des migrants.

Les ONG font-elles le jeu des passeurs ?

François Gemenne : "Non les ONG ne font pas le jeu des passeurs en Méditerranée. Les ONG appliquent simplement le droit maritime, c’est-à-dire que lorsqu’elles sont à proximité d’une embarcation qui est en perdition, elles lui portent secours, comme les y oblige le droit maritime."

Pourtant, les passeurs donnent le numéro des ONG aux personnes migrantes, non ?

François Gemenne : "Ce n’est pas le numéro de téléphone des ONG. C’est un numéro d’appel de secours comme le 112 en France et d’ailleurs dans la plupart des cas, ils vont être secourus non pas par des ONG, mais par des navires de gardes-côtes, voire parfois directement par l’agence Frontex qui est chargée de la sécurité et de la surveillance des frontières extérieures, des frontières européennes. Les ONG n’interviennent que dans 40% des cas. Et dire que les ONG et les passeurs sont de mèche pour ramener les migrants en Europe, c’est comme dire que le 112 incite les gens à se trouver dans des situations de détresse parce qu’il savent qu’ils seront secourus s’ils sont en détresse."

Il y a bien des contacts entre les ONG et les passeurs ?

François Gemenne : "Il est certain que depuis la fermeture des frontières on a créé une sorte de business autour de la frontière où gravite tout une série d’acteurs, certains sont des passeurs, d’autres sont des ONG et d’autres encore sont des gardes-côtes. Et évidemment ce serait naïf d’imaginer qu’il n’y a aucun contact entre ces différents acteurs. De la même manière que la police peut avoir des contacts avec des malfaiteurs pour précisément enquêter sur un crime, les ONG ont parfois des contacts avec les passeurs pour mieux localiser un bateau et lui porter secours. Ça ne veut pas dire pour autant qu’elles sont complices des passeurs."

Peut-on parler de “collusions” entre passeurs et ONG ?

François Gemenne : "Je pense que le meilleur moyen de casser cette idée reçue d’une collusion entre les ONG et les passeurs, c’est simplement de montrer les chiffres : il n’existe aucune corrélation entre le nombre de traversées et le nombre de bateaux d’ONG qui opèrent en Méditerranée. Et aussi rappeler que les ONG ne font pas de services de taxi et ne vont pas chercher les migrants, elles portent simplement secours à des embarcations qui sont en détresse. D’ailleurs ce nombre de traversées est en diminution régulière depuis 2015, en revanche le taux de mortalité ne cesse d’augmenter parce qu’il y a de moins en moins d’ONG qui opèrent et donc les traversées, quand elles existent, sont de plus en plus coûteuses et surtout de plus en plus dangereuses."

En 2017, un policier italien a démontré des liens entre ONG et passeurs...

François Gemenne : "Effectivement, s’il y a dans un cas précis, un cas de collusion avec les passeurs, il faut que la justice fasse son travail ; et si les gens sont coupables, il faut qu’ils soient condamnés. De la même façon qu’on va trouver des pompiers pyromanes ou des policiers ripoux. Pour autant, est-ce qu’un cas isolé peut jeter l'opprobre sur l’ensemble du travail des ONG qui reste absolument indispensable en Méditerranée parce qu’elles pallient l’inaction des États ? Je ne le crois pas."

Quand les ONG interviennent les passeurs gagnent plus d’argent ?

François Gemenne : " Bien sûr que non. Ce qui permet aux passeurs de se faire le plus d’argent possible c’est la fermeture des frontières. Plus les frontières sont hermétiquement fermées, plus les migrants vont avoir besoin de leurs services, et plus ils pourront facturer très cher leurs services. Ce que Christophe Castaner dit, c’est comme s’il accusait les pompiers d’être complices des pyromanes parce qu’ils vont aller éteindre les incendies une fois que les feux sont déclenchés, les ONG sont exactement dans ce rôle."

S’ils sont sûrs d’être sauvés, ça incite les personnes migrantes au départ ?

François Gemenne : "Il faut rappeler qu’un très grand nombre de migrants n’ont pas la chance d’être secourus ni par des ONG, ni par des navires de gardes-côtes. Beaucoup meurent noyés. À l’heure actuelle le taux de mortalité en Méditerranée est encore de 2% ça veut dire que pour 50 arrivées il y a environ 1 personne qui meurt. Depuis le début des années 1990, il y a eu plus de 40 000 décès."

Depuis que les frontières sont fermées il y a moins de personnes qui partent...

François Gemenne : "S’il y a de moins en moins d’embarcations qui partent, c’est d’abord parce qu’une partie des réfugiés syriens notamment sont déjà arrivés dans les pays proches de l’Union Européenne et en particulier en Turquie, il y a aujourd’hui plus de 3 millions de réfugiés en Turquie. Et c’est aussi parce que l’Union Européenne a financé les gardes-côtes libyens pour intercepter les embarcations. Aujourd’hui, on estime qu’une moitié des embarcations qui tentent la traversée sont interceptées par les gardes-côtes libyens et ramenées en Libye où les migrants connaissent l’enfer sur Terre, où ils vont subir des tortures, des viols, des violences, des emprisonnements arbitraires et où certains seront même vendus comme esclaves sur des marchés de Tripoli."

Écoutez et abonnez-vous au podcast

Écouter Écouter Les idées claires : les ONG font-elles le jeu des passeurs ? 9 min Les idées claires : les ONG font-elles le jeu des passeurs ?

Pour Android et autres applications : abonnez-vous avec le fil RSS.

Sur iTunes et téléphones Apple : abonnez-vous ici