Les trois rôles de l'intellectuel par François Dosse

Les intellectuels sont-ils morts ? À cette question, François Dosse estime que s'ils ne sont pas morts, du moins ils sont en crise. Alors, à quoi peuvent-ils bien servir ? À être au service de la Cité, à créer un lien entre experts et citoyens et enfin à rouvrir le futur d'après François Dosse.

Au service de la Cité

François Dosse : "L'intellectuel est davantage, d’abord, quelqu’un qui va mettre ses compétences au service de la Cité, du politique, de la “polis”, des citoyens, et sur ce plan on a la définition que donnent Deleuze et Foucault de “l’intellectuel spécifique”. On le voit par exemple chez un Paul Ricœur, quand dans La Mémoire, l’Histoire, l’Oubli il énonce ses inquiétudes citoyennes. Il dit : “il faut bien comprendre que la mémoire ce n’est pas l’histoire, qu’il faut les articuler ensemble”, plaidant pour, dit-il, une politique de la juste mémoire. Donc voilà la tâche d’un philosophe, mais d’un philosophe intellectuel puisqu’il s’adresse au citoyen, et fait part d’une préoccupation citoyenne. Donc là, voilà un “intellectuel spécifique”, il va faire un travail philosophique pour éclairer cette confusion qui existe dans notre Cité entre histoire et mémoire. "

Le lien entre experts et citoyens

"Le deuxième rôle c’est d’aller à l’encontre de cette coupure qui devient dramatique pour notre démocratie entre le domaine de l’expertise, les experts et les citoyens. Chose d’ailleurs qui est une des explications de la crise que l’on connaît en Europe, c’est-à-dire que pour les gens l’Europe est un pouvoir d’experts et ils s'en sentent coupés. Et qui peut les rapprocher alors qu’ils semblent s’éloigner de plus en plus ? C’est justement les intellectuels. Les intellectuels peuvent avoir là un rôle de mise dans la Cité des grands enjeux qui ne sont d’ailleurs plus tellement entre le blanc et le noir, qui ne sont plus manichéens mais comme disait Ricœur, c’est plutôt des choix à faire entre le gris et le gris. Ça ne veut pas dire que ce sont les mêmes choix, il y a des camaïeux dans le gris. Là, les intellectuels peuvent utiliser leurs compétences à rendre audibles les grands enjeux citoyens et à œuvrer dans le sens d’un approfondissement de la démocratie."

Rouvrir le futur

"Le troisième rôle qui est le plus difficile est de retrouver cette posture un peu prométhéenne qui est de rouvrir le futur. C’est-à-dire qu’on attend aussi d’eux d’une certaine manière que par l’idéologie, que par l’utopie concrète ils rouvrent un horizon d’attente, un horizon d’espérance qui n’existe plus. Or, un individu qui grandit a besoin d’un projet de vie personnel, une société qui grandit a aussi besoin de se projeter dans l’avenir, besoin d’un projet d’émancipation. Eh bien c’est de ce projet dont on pâtit aujourd’hui et pas qu’en France, à l’échelle internationale, et là les intellectuels, pas seulement les intellectuels français, ont un défi qui est à relever."