L'Esprit public d'Emilie Aubry en public à l'Odéon -Théâtre de l'Europe

Polémique, impertinence, mais aussi respect et sympathie, L’Esprit public d’Emilie Aubry sera cette année une fois par mois, en public, et le plus souvent en direct, de l’Odéon - Théâtre de l’Europe. L’émission hebdomadaire de débats sur l’actualité politique, économique et internationale, particulièrement européenne avec les élections à venir, sera à ces occasions ouverte sur des échanges avec le public et les internautes.

Tous les dimanches, de 11h à 12h sur France Culture,L’Esprit public, produit par Emilie Aubry, entourée d’intellectuels de différents horizons engagés dans le débat, met en perspective l’actualité, dans un souci de partage et de pluralisme des idées.

Cette année, la productrice s’entoure de deux nouveaux intervenants : Aurélie Filippetti et Daniel Cohn-Bendit, et sera toujours régulièrement accompagnée de François-Xavier Bellamy, Daniel Cohen, Gérard Courtois, Monique Canto-Sperber, Gilles Finchelstein, Gaspard Gantzer, Sylvie Kauffmann, Mathieu Laine, Philippe Manière, Wajdi Mouawad, Christine Ockrent, Thierry Pech et Hubert Védrine.

Le samedi 29 septembre à 14h à l’Odéon-Théâtre de L’Europe, Emilie Aubry sera entourée de Daniel Cohen, Sylvie Kauffmann, Philippe Manière et Hubert Védrine.

Calendrier 2018/2019 de L’Esprit public à l’Odéon, Théâtre de l’Europe Samedi 29 septembre – 14h enregistrement pour une diffusion le 30 septembre

Dimanche 2 décembre – 11h en direct

Dimanche 10 février – 11h en direct

Samedi 23 mars – 14h enregistrement pour une diffusion le dimanche 24 mars à 11h

Dimanche 14 avril – 11h en direct

Samedi 18 mai – 14h enregistrement pour une diffusion le dimanche 19 mai à 11h

Dimanche 30 juin – 11h en direct suivi d’une Masterclasse de 12h15 à 13h30

Plus d’informations et réservation au 01.44.85.40.40 de 11h à 18h et sur franceculture.fr