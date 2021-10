L'Esprit public sur France Culture : Jean-Michel Blanquer invité de Patrick Cohen

Un an après l'assassinat de Samuel Paty, professeur victime du terrorisme islamiste, un hommage national sera rendu dans les établissements scolaires de France vendredi 15 octobre. France Culture consacre une semaine spéciale à cette commémoration avec une semaine du Cours de l’Histoire, l’émission Être et savoir et Le Temps du débat. Elle se conclura dimanche 17 octobre à 11h avec L’Esprit public de Patrick Cohen qui recevra avec ses invités du dimanche Jean-Michel Blanquer, Ministre de l'Education nationale, de la jeunesse et des sports.

De la difficulté des enseignants à aborder certains sujets ayant traits à la religion ou à l’Histoire à la transmission des valeurs de la République en passant par l’apprentissage de la laïcité … Patrick Cohen recevra Jean-Michel Blanquer en discussion avec trois analystes de L’Esprit public, la sociologue et politologue Dominique Schnapper, la philosophe Monique Canto-Sperber et l’auteure Rachel Khan.

Également au programme de la semaine spéciale à l’occasion de la commémoration sur France Culture :

Du lundi 11 au jeudi 14 octobre

9H - 10H LE COURS DE L’HISTOIRE | Xavier Mauduit

Quand la religion tue

Lundi 11 octobre : Qui étaient les massacreurs de la Saint-Barthélemy ?

Avec Jérémie Foa, maître de conférences HDR en histoire moderne à Aix-Marseille université (laboratoire TELEMMe)

Mardi 12 octobre : Il était deux fois... les croisades

Avec Loïc Chollet, docteur en histoire médiévale, chargé de cours à l’Université de Fribourg

Et Gabriel Martinez-Gros, historien, professeur émérite à l'université Paris 0uest Nanterre-La Défense, spécialiste du monde musulman médiéval

Mercredi 13 octobre : Les pogroms russes au XIXe siècle

Avec Nicolas Werth, historien, directeur de recherche émérite au CNRS, spécialiste de l’Union soviétique

Et Annette Wieviorka, historienne, directrice de recherches au CNRS, spécialiste de la Shoah et de l'histoire des Juifs au XXe siècle

Jeudi 14 octobre : Djihad 14-18, La France face au panislamisme

Avec Jean-Yves Le Naour, docteur en histoire, spécialiste de la Première Guerre mondiale

Lundi 11 octobre

21H - 22H ETRE ET SAVOIR | Louise Tourret

Samuel Paty, un an après Avec Christophe Naudin, professeur d’Histoire géographie en banlieue parisienne et auteur de Journal d’un rescapé du Bataclan - Etre historien et victime d’attentat (Libertalia, 2020), Samia Langar, docteure en sciences de l’éducation, chargée d’enseignement à l’ISPEF et membre du laboratoire ECP de L’Université Lumière Lyon 2, et Anne Simonin, Historienne, directrice de recherche au CNRS (Centre d’Études Sociologiques et Politiques Raymond Aron, CESPRA-EHESS).

Vendredi 15 octobre

18H20 - 19H LE TEMPS DU DEBAT | Emmanuel Laurentin

Les termes du débat (7/44) : “Laïcité”

Avec Jean Baubérot, professeur honoraire, ancien titulaire de la chaire « Histoire et sociologie de la laïcité » à l’École pratique des hautes études (Sorbonne). Auteur notamment de “La loi de 1905 n'aura pas lieu”. Tome II : La séparation, légendes et réalités à paraître le 18 novembre (et ce jour en édition numérique) aux éditions de la Maison des sciences de l'homme,

Et Philippe Raynaud, professeur de science politique à l'université Panthéon-Assas, membre de l'Institut universitaire de France, auteur de “La Laïcité. Histoire d’une singularité française” (Gallimard).

> Et aussi :

Vendredi 15 octobre

À 7h24 dans Les Matins de Guillaume Erner, le portrait reportage Comme Personne de la rédaction de France Culture racontera le quotidien d’un professeur d’histoire géographie.



Réécouter le podcast original de France Culture Ils ont pensé la laïcité :

Voltaire, Victor Hugo, Georges Clémenceau, Aristide Briand, Jean Jaurès, Mustafa Kemal Atatürk … ce podcast dresse le portrait de six figures clés dans l’histoire de la pensée et de l’exportation de la laïcité.

Un podcast écrit par Gérard Courtois, réalisé par Thomas Dutter

Textes lus par Rachel Khan