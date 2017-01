L'homme, meilleur ennemi du singe

Des gorilles aux gibbons, environ 60% des primates seraient menacés d'extinction en raison de la dévastation résultant des activités humaines. Une recherche parue dans la dernière édition de la revue américaine Science Advances alerte sur le destin de nos lointains cousins.

Sur les 504 espèces de singes recensées à travers le monde, les trois quarts sont en déclin et 60 % en risque d'extinction. Avec une disparition qui pourrait être rapide, d'ici 25 à 50 ans, pour ces proches parents biologiques concentrés majoritairement dans 4 pays : le Brésil, l'Indonésie, la République démocratique du Congo et Madagascar.

"La vérité, c'est que nous sommes à un moment critique pour un grand nombre de ces créatures", assure Paul Garber, professeur d'anthropologie à l'Université d'Illinois et principal co-auteur de l'étude publiée dans la revue américaine Science Advances, avec Alejandro Estrada, de l'université nationale autonome de Mexico.

Les menaces sont multiples et s'additionnent

Il y a le changement climatique, la chasse, et surtout la déforestation et l'agriculture, qui à elle seule affecte les trois quarts des espèces. L' agriculture, ou la demande toujours plus grande, effrénée de produits agricoles : le soja produit au Brésil, l'huile de palme en Indonésie, le riz, le sucre de canne, etc. La production de viande a aussi accéléré la déforestation aux quatre coins de la planète. Les singes, orangs-outans par exemple en Indonésie, voient leurs habitats disparaître au profit des activités humaines : agriculture industrialisée, surexploitation forestière, exploitation également d'hydrocarbures, de mines dans les forêts tropicales. Des activités qui nécessitent la construction de route, fragmentent l'habitat des primates et amoindrissent le brassage génétique des populations de singes.

Autre exemple : en Chine, c'est l’exploitation du caoutchouc qui a provoqué la quasi extinction du gibbon à joues pâles et du gibbon de Hainan.

Les guerres, les mines antipersonnel et le braconnage menacent aussi petits et grands singes... Des animaux essentiels aux écosystèmes puisqu'ils contribuent au maintien et à la régénération des forêts des graines. Les singes jouent un rôle très important dans l'économie des territoires qu'ils occupent.

Il est urgent, souligne le rapport, de sauver ceux qui sont loin d'être les seuls menacés. Les éléphants étaient ainsi 1 million en Afrique en 1970, pour moins de 400 000 aujourd’hui. Et on s'inquiétait aussi récemment entre autres du sort du guépard ou du pangolin.