Liban : la vie artistique en sourdine

Reportage | En détruisant les quartiers de Mar Mikhaël et Gemayzeh, l’explosion du 4 août dernier dans le port de Beyrouth a emporté galeries, ateliers et autres lieux de créativité de la capitale libanaise.

"Une déflagration d’une puissance inouïe, quelque chose d’indescriptible, qui a tout soufflé en une fraction de secondes." Debout dans son appartement-studio ravagé, Caroline Tabet, se remémore cette journée du 4 août. "C’était mon lieu de vie et mon lieu de travail, c’était vivant et il y avait beaucoup de monde, maintenant c’est vide", décrit cette photographe et vidéaste blessée aux jambes par des éclats de verre. Avec l’explosion, elle a perdu des tirages, des négatifs, du matériel d’éclairages et des disques vinyle qu’elle utilisait pour ces créations. Un peu l’envie de prendre des photos aussi, confie la quadragénaire :

J’ai mon appareil tout le temps avec moi, mais j’avoue que c’est pas évident de photographier encore une fois des destructions, après tout ce qu’on a vécue, donc j’ai pris des photos comme un robot, tout ça est en attente, et on verra plus tard ce qui sortira de tout ça.

Beyrouth meurtrie, Caroline Tabet l’avait déjà montré en 2012, avec une série d’espaces ou de vues de la capitale intitulée "Perdre la vue".

• Crédits : Aurélien Colly - Radio France

"On sent le moment flou, le moment fuyant, comme si c’était le moment de l’explosion, alors que ces photos sont prises depuis des années", explique Tony Sfeir, qui a fondé en 2010 le Plan BEY, B-E-Y, comme Beyrouth. Cet "atelier de conception et de production" complété par "deux espaces d'exposition et de vente au détail" a aussi été dévasté par l’explosion, mais il n’a pas fermé. Plus de vitrine, de portes ou de fenêtres mais des artistes libanais comme Caroline Tabet réexposés dans cette nouvelle réalité.

• Crédits : Aurélien Colly - Radio France

• Crédits : Aurélien Colly - Radio France

"On est au sol, mais on va cicatriser et guérir"

"Ici, on a mis une photo de Fouad El Khoury, des années 90, donc juste après la guerre civile - c’est le drapeau libanais, avec des traces de balles. Devant, au milieu de la pièce vide, des restes de la vitrine, des traces de l’explosion. C’est une sorte de mise en abîme", explique Tony Sfeir.

Intitulée "Beyrouth la rencontre", cette exposition est un pansement dans ces quartiers ravagés où grouillait la créativité. "Il semblerait que Beyrouth aime garder quand même une identité toujours blessée", s’interroge le fondateur du Plan B, qui veut croire au retour de cette vie.

Economiquement, ça va être difficile. Mais aujourd’hui, l’artiste libanais, s’il ne saigne pas, comme disait un poète libanais, il n’est pas capable de créer. Donc on est au sol, mais on va cicatriser et guérir.

• Crédits : Aurélien Colly - Radio France