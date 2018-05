L'immigration menace-t-elle la démographie française ?

L'immigration et son impact en France sont au coeur de notre programme hebdomadaire, Les Idées claires, proposé par France Culture et France Info et destiné à lutter contre les désordres de l'information, des fake news aux idées reçues. Une vidéo et un podcast audio pour se ré-informer.

"Nous ne pouvons pas héberger toute la misère du monde" disait l’ancien Premier Ministre. Vingt ans maintenant que cette citation de Michel Rocard, en 1989, est reprise par la quasi totalité des mouvements politiques, pour justifier n’importe quelle position sur l’immigration en France. Mais quels sont au juste les fondements de l’inquiétude française liés aux flux migratoires ?

Notre pays a accueilli quelque 10 000 réfugiés syriens sur les 5 millions qui ont fui leur pays, au moment où l’Allemagne a accueilli près d'un million d'immigrants. Pourtant une frange de l’extrême-droite évoque sans-cesse un "grand remplacement". Cette croyance imagine une France où les étrangers deviendraient majoritaires par rapport aux natifs. Mais est-ce que les diverses vagues migratoires en provenance d’Afrique et du Moyen Orient, passées et à venir, peuvent réellement modifier la démographie française ?

Place des immigrés, intégration, islam, taux de fécondité, ghéttoïsation, etc. Autant de questions que nous avons posées à François Héran, sociologue démographe, professeur au Collège de France et auteur de Avec l’immigration : mesure, débattre, agir (éd. La Découverte, 2017).

Nous avons trois tiers de populations supplémentaires inattendues qui nous ont été apportés par la guerre : plus d'enfants, plus de personnes âgées et plus d'immigrés.

Il y a une convergence au bout d’une génération, ce qui est très court, entre les taux de fécondité des natifs et des immigrés.

