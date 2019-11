L'injonction contemporaine au bonheur, au service des manipulations du marketing et de la publicité

Etre triste rend plus réceptif à l'environnement et plus convaincant...

La psychologie au service des manipulations de masse.

Les psychologues qui utilisent leurs compétences spécifiques au service des technologies de manipulation de masse sont méprisés par leurs confrères. Ils sont la honte de leur profession. On a récemment réexhumé la mémoire sulfureuse de Edward Bernays. Il est donné pour le créateur de la communication politique, l'ancêtre des "spin-doctors".

Doublement neveu de Sigmund Freud (sa mère, Anna, était la sœur du fondateur de la psychanalyse et son père, Ely le frère de son épouse), il a l’un des premiers à théoriser l’usage de l’inconscient dans la publicité et le marketing. Dans son livre Propaganda, il écrivait : « Si nous comprenons les désirs et les motivations secrètes de la foule, pourquoi ne serait-il pas possible de les orienter en fonction de nos besoins, sans même que ces foules en aient conscience ? »

En partant de pareilles théories, Bernays est crédité d’avoir, pour le compte de l’American Tobacco, persuadé les Américaines de fumer des cigarettes, à la fin des années vingt. Jusqu’alors, fumer en public, pour une femme, était très mal considéré. Vaguement associé à la prostitution. Bernays en a fait une affaire de « libération des femmes » : un droit nouveau, conquis par une prétendue lutte féministe. Les cigarettes, dont on sait aujourd’hui les effets désastreux sur la santé, ont été promues alors en tant que « torches de la liberté ». Et même comme appropriation inconscient d’un symbole masculin (phallique) par les femmes vraiment émancipées.

Faire peur pour vendre...

A la même époque, le psychologue américain John B Watson, qui enseignait à l’université Johns Hopkins, réalisa les expériences qui allaient le rendre fameux. Il conditionna un bébé à éprouver une grande peur à la vue d’animaux à fourrure, en associant systématiquement leur contact à des bruits pénibles. Comme le rappelle Cody Delistraty, la fortune universitaire de Watson fut de courte durée. Lorsque les dirigeants de la Johns Hopkins découvrirent que l’étudiante qui avait collaboré à ses expériences était sa maîtresse, il fut chassé de son poste. Et il se reconvertit aussitôt dans la publicité.

A ses débuts, il proposait aux annonceurs de provoquer chez les consommateurs une peur susceptible d’être apaisée par l’achat d’un de leurs produits. Ainsi, pour vendre un papier toilette réputé pour sa douceur, il mettait en scène un chirurgien considérant d’un œil sévère un patient atterré. Slogan d’accroche : « Et le problème a commencé avec un papier trop rugueux… »

l'industrie et le commerce du bonheur

Mais bientôt, comme la plupart de ses confrères, il misa sur une promesse de bonheur, associée au produit ou à la marque dont il s’était fait le zélateur. Aujourd’hui, relève Delistraty, « le bonheur est la cible des manipulations psychologiques. » La vogue des techniques de bien-être, les innombrables thérapies qui promettent de se sentir « bien dans sa peau », les livres qui prétendent enseigner « le développement personnel », répondent à une aspiration au « bonheur » qui est devenue une obligation sociale. Cela va jusqu’à la conception d’objets inutiles, mais censés évacuer le stress, nous procurer le bien-être – la « couette gravity » qui « combat l’insomnie » en vous donnant « l’impression que quelqu’un vous prend dans ses bras », les livres de coloriage anti-stress pour adultes, les « masques de relaxation », les sites dédiés au « mieux-être », etc.

La « culture de la performance » enjoint en permanence à l’individu contemporain d’arborer en permanence l’image du bonheur et de la satisfaction. « C’est comme si apparaître malheureux impliquait une sorte de faute morale sur le mode protestant ». Manifester son insatisfaction tend, dans les pays anglo-saxons à être reçu comme la preuve que « vous ne travaillez pas suffisamment sur vous-même ». « Dans ces deux pays (les Etats-Unis et la Grande-Bretagne), il existe une forte pression à minimiser les émotions négatives. » Les Américains arborent en permanence « un faux sourire », censé refléter la confiance en soi. Les Britanniques sont renommés pour leur manière d’éviter toute conversation désagréable et à accueillir toute frustration ou douleur avec « la lèvre supérieure rigide ».

L'injonction au bonheur, inconnue en Asie.

Et Cody Delistraty fait deux observations essentielles.

Primo, notre conception du bonheur est tout-à-fait particulière et assez spécifique de la culture occidentale contemporaine. Les sages de l’Antiquité, en particulier les épicuriens grecs entendaient par cette notion des états bien différents des « expériences intenses et exaltantes » que nous tendons, aujourd'hui, à assimiler au bonheur. Pour eux, le bonheur était un état constant, caractérisé par une absence de douleur et de perturbation mentale. Il n’était certes pas lié, comme il l’est pour nous, à l’acquisition d’objets de consommation. Or, c’est justement sur ce type de promesse que joue la publicité.

Le psychologue social de l’Université de Sydney Joseph P. Forgas a mené des expériences sur l’acuité de nos perceptions et nos facultés de mémorisation, selon que nous nous sentons heureux ou pas. Les résultats tendent à montrer qu’unétat d’esprit bienheureux nous rend plus crédule, moins sensible à ce qui se produit autour de nous. La tristesse, plus réceptifs. Parce qu'elle favorise la concentration. En outre, en aiguisant les émotions, elle rend plus convaincant que le bonheur.

L’obligation où nous sommes de nous sentir heureux et « bien dans sa peau » est absente des cultures orientales. Selon Brock Bastian, auteur de The Other Side of Happiness, Chinois et Japonais, formés par le bouddhisme, ne ressentent pas la même obligation de bonheur. Ils ne pensent pas que la tristesse doive être absolument évitée. Ils accueillent bonheur et tristesse comme complémentaires et également inévitables.

Nouveaux outils de décryptage des émotions du consommateur.

Quant au marketing, il développe de nouveaux outils de reconnaissance faciale, destinés à jauger, d’après nos regards et nos expressions, les sentiments que nous inspirent les produits qu’on nous propose. L’art de la manipulation des émotions est en train de faire un nouveau bond en avant…

Brice Couturier

Thèmes : psychologie, marketing