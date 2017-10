Linky, un compteur intelligent un peu bête

Superfail | Retour sur Linky, le nouveau compteur électrique proposé par Enedis, remplaçant peu à peu les anciens modèles depuis plus d'un an, et qui fait beaucoup parler de lui...

Avoir la tête comme un compteur à gaz ça n’est pas très agréable mais désormais il y a pire : avoir la tête comme un compteur électrique, un compteur intelligent, autrement dit, avoir la tête comme un Linky...

Depuis plus d'un an, Enedis remplace peu à peu son parc de compteurs électriques par son nouveau modèle : Linky, un compteur dit "intelligent".

Que Choisir a lancé une grande enquête auprès de ses lecteurs pourvus de ce nouveau modèle et le résultat est accablant : 25% rencontrent des problèmes consécutifs à la pose de Linky : passage en force, défauts de câblage, refus de prise en charge des conséquences, le compteur qui disjoncte alors que les gens ne possèdent pas plus d'appareils, les volets roulants qui ne remontent plus, la peur des porteurs de stimulateurs cardiaques...

Ils ont également vendu ce compteur en expliquant que les rendez-vous pour les relevés ne seront plus nécessaires, tout sera automatisé. Finalement, il n'en est rien, 30% des personnes ayant répondu à l'enquête expliquent que les relevés ne sont pas automatiques, parfois, quelqu'un passe même chercher les résultats...

Analyse des problèmes et des conséquences de Linky avec notre invitée, la journaliste à Que Choisir Elisabeth Chesnais.

Enedis a décidé d’installer 35 millions de compteurs en quelques années, on forme alors des gens à toute vitesse, en un mois ils deviennent électriciens, il y a donc énormément de défauts de câblages...

