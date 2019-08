L'insaisissable Léonard de Vinci, la musique du mur de Berlin, les espions d'Israël : la Session de rattrapage

Abonnez-vous ici pour recevoir la Session de rattrapage par mail

Cette semaine, c'est Léonard de Vinci qui est mis à l'honneur sur les ondes de France Culture. La Grande Traversée : Léonard de Vinci, l'insaisissable revient sur la vie et l’œuvre de celui qui est sûrement l'artiste le plus connu de l'histoire, le plus génial mais aussi celui qui reste le plus mystérieux. En effet, le célèbre artiste italien a toujours pris un malin plaisir à brouiller les pistes. Peintre, architecte, homme de cour, penseur du futur : dans la première partie de l'émission, Emmanuel Laurentin réunit les pièces du puzzle de la vie de Vinci, en tandem avec Adèle Van Reeth qui décrypte les tableaux du maître à travers le regard des philosophes.

Les séries d'été

L'énigmatique de Vinci. Adèle Van Reeth et Emmanuel Laurentin vous emmènent sur les traces de Léonard de Vinci, l'un des artistes les plus géniaux de l'histoire. Philosophe, dessinateur, peintre, architecte, inventeur, cette Grande Traversée met à l'honneur celui qui a changé le cours de l'histoire des arts. Avec à chaque épisode, une œuvre de l'artiste passée au crible, pour tenter de percer le mystère de la création du maestro. (Grande Traversée : Léonard de Vinci, l'insaisissable, 5x1h50)

Faites tomber le mur. C’était le 9 novembre 1989. Le mur de Berlin tombait après avoir symbolisé pendant près de trois décennies la division du monde en deux Blocs. Ostrock, techno, punk, krautrock : partez sur les traces sonores de cette infranchissable barrière et découvrez l’histoire d’une contre-culture libertaire, de part et d’autre du Rideau de fer. (La série musicale d'été : les sons du mur, 5x1h)

Les espions d'Israël. Aucun service de renseignement ne suscite autant de fantasmes et de rumeurs que le Mossad. Infiltrations, assassinats, enlèvements : la célèbre agence israélienne de renseignement est connue pour ses opérations aussi spectaculaires qu'efficaces. Mais comment un pays à peine plus grand que la région Pays de Loire s'est-il imposé comme l'une des grandes puissances du renseignement mondial ? (Conversations secrètes, le monde des espions, 59min)

Pendant que vous n'écoutiez pas

Sculpter la nature. "J'utilise des matériaux hors du temps. C'est un langage pour communiquer avec les autres personnes, une action basée sur l'émerveillement, le plaisir sensuel de la matière." Rencontre avec le sculpteur Giuseppe Penone qui nous emmène dans les méandres de sa création. (Les Masterclasses, 59min)

Le papa de Captain America. La Grande Table d'été rend hommage à Jack Kirby, l'un des dessinateurs de comics les plus prolifiques. Enfilez cape, collants et slip par-dessus et plongez dans l'univers de ses super-héros emblématiques tels que Captain America, Iron Man ou encore les X-Men. (La Grande table d'été, 1h11)

Deliveroo déraille. Le conflit entre les livreurs à vélo et la plateforme de livraison Deliveroo continue. Depuis la mise en place, fin juillet, d’une nouvelle grille tarifaire baissant presque de moitié la rémunération minimum à la course, les livreurs manifestent pour alerter sur la précarisation de leur profession. (Du Grain à moudre d'été, 43min)

Le choc Basquiat. New-York, 1981, un jeune peintre brillant crée l'émoi. Avec sa dégaine mi street mi chic et ses dreadlocks en couronne, Jean-Michel Basquiat affole le milieu de l’art et les collectionneurs se pressent pour découvrir le phénomène "exotique" au travail. (L'anachronique Culturelle, 8min)

La citation

À l'occasion de la sortie du documentaire L’intouchable Harvey Weinstein de la réalisatrice américaine Ursula MacFarlane sur le règne, la chute et la disgrâce du célèbre producteur de cinéma, les Matins d'été ont reçu Laure Murat, autrice de l'essai Une révolution sexuelle ? réflexions sur l’après Weinstein dans lequel elle revient sur l'affaire et analyse les transformations socio-culturelles à l’œuvre depuis les années 1960.

Ce qu’il faut, c’est analyser le système en place. Weinstein n’était pas une exception, c’était une caricature. [...] Ce qu'il faut, c'est analyser cette structure, pour mieux analyser les mécanismes de la misogynie, de la domination qui rendent tout ça possible. Laure Murat

