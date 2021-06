Lise Eilin Stene : "Le Covid peut déclencher un syndrome de stress post-traumatique"

Dès le début du confinement, l’équipe du Temps du débat a commandé pour le site de France Culture des textes inédits sur la crise du coronavirus. Intellectuels, écrivains, artistes du monde entier ont ainsi contribué à nous faire mieux comprendre les effets d’une crise mondiale. La liste de ces contributions à cette Conversation mondiale, entamée le 30 mars 2020, continue de s'étoffer et dépasse à présent les 110 contributions. En outre, chaque vendredi, Le Temps du débat propose une rencontre inédite entre deux intellectuels sur les bouleversements actuels.

Lise Eilin Stene est médecin chercheuse au NKTVS, le Centre de recherches norvégien sur le stress et les violences traumatiques. Elle travaille sur le projet PROTECT (Prospective Research On Terrorist Events and Collective Trauma) une recherche internationale qui s’appuie sur les données d’études élaborées suite aux attaques terroristes en Norvège (Utøya, 2011) et en France (Paris, 2015).

L’ampleur et la longue durée de cette crise ainsi que le manque de connaissances qu’il y avait longtemps sur ce nouveau virus constituaient un stress particulier avec beaucoup d’incertitude sur le futur. La pandémie et les mesures pour la contrer ont perturbé nos quotidiens avec des menaces sanitaires, sociales et économiques. Le fait que tous les pays du monde étaient touchés pouvait générer ou aggraver le sentiment de désespoir.

Par ailleurs, comme nos déplacements étaient limités, de nombreuses personnes ont été éloignées de leur entourage. La recherche indique que ce manque de soutien social est un facteur de risque majeur du stress post-traumatique et d’autres troubles psychiques. À notre insu, on pouvait attraper et transmettre le Covid-19. On devait alors considérer le contact avec l’autre comme un risque. Appréhender l’environnement de cette façon servait à protéger les autres et nous-mêmes. Cette distanciation physique ainsi que les confinements ont pu restreindre l’accès au soutien social et ainsi augmenter le risque de troubles psychiques. En même temps, le fait que nous étions tous affectés par cette vulnérabilité – bien qu'à des degrés différents – pouvait aussi susciter un sentiment de solidarité.

Ceux qui vivent un événement traumatisant en raison du Covid-19, par exemple les patients hospitalisés en réanimation, les soignants qui vivent une exposition répétée à la mort, ou les personnes exposées au risque de mort de leurs proches, risquent de développer un syndrome de stress post-traumatique. Le diagnostic de ce syndrome est complexe, et la définition du traumatisme pour établir un tel diagnostic peut différer des événements que l’on décrit comme des traumatismes dans le langage quotidien. Pour la majorité de la population, le Covid-19 n’est pas un traumatisme comme on le définit en psychiatrie et on ne peut alors pas poser un diagnostic de syndrome de stress post-traumatique. On parle alors plutôt de l’émergence de symptômes de stress post-traumatique, ce qui peut aussi être perturbant.

L’accompagnement de personnes qui souffrent de symptômes traumatiques à cause du Covid, et celui destiné aux victimes d'attentats, de conflits ou de catastrophe naturelle se ressemblent, partageant des lignes directrices communes concernant le soin et le soutien psycho-social. En même temps, il peut être bénéfique d’aborder les spécificités de chaque type d’événement, par exemple les facteurs qui peuvent déclencher des symptômes de stress post-traumatique. Par crainte de rappeler l’événement traumatisant et que les symptômes suscités par celui-ci reviennent, les personnes peuvent avoir tendance à éviter tout ce qui est susceptible de l’évoquer. Cela restreint les activités de ces personnes, avec un risque d’isolement et des difficultés dans leur fonctionnement quotidien. La pandémie est une situation exceptionnelle qui s’inscrit dans la durée, tandis que d’autres types de crises et de catastrophes ont souvent une durée plus courte. En revanche, pour les personnes qui sont directement touchées par de tels évènements potentiellement traumatisants, l’impact peut perdurer bien longtemps après la fin de la crise. Dans ce sens, on peut s’imaginer qu’il peut y avoir un décalage entre la mémoire individuelle des personnes directement touchées et la mémoire collective.

