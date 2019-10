A l'origine de l'image maternelle : la vierge à l'enfant

La loi sur l'extension de la PMA vient d'être votée à l'Assemblée nationale. L'occasion de revenir sur la représentation de la maternité dans l'art occidental, avec à l'origine l'imagerie de la Vierge à l'Enfant : "Nous reconnaissons immédiatement le motif de la Vierge à l'Enfant. Nous vivons dans une société de culture chrétienne et donc ce sont des images que nous connaissons, que nous soyons croyants ou non", analyse Nathalie Dietschy, historienne de l'art.

La Madone ou Vierge à l’Enfant apparaît dans l’art paléochrétien, entre 200 et 500 au moment où Marie est officiellement reconnue mère de Dieu par le concile d’Éphèse. Elle née d’abord en Orient sous forme de sculptures. Puis elle arrive en Occident à partir du XIIe siècle et dans les tableaux à la Renaissance. Comme les célèbres La Vierge, l'Enfant Jésus et Sainte Anne de Léonard de Vinci en 1519, La Madone du Grand-Duc de Raphaël en 1505 ou la Vierge à l’Enfant avec Saints de Bonifazio Véronese en 1525.

Art byzantin

C’est l’art byzantin qui va vraiment léguer les canons de représentations de la Vierge à l’Enfant avec deux grands types de représentations. La Vierge de majesté avec une Vierge qui a une attitude plus distante. Et puis la Vierge dite de tendresse, où là le lien entre la mère et l’enfant est souligné", continue Nathalie Dietschy. Il faut savoir aussi que très peu de Madones sont représentées enceintes. La grossesse de Marie n’a pas été documentée donc les artistes ne savent pas comment la représenter. La montrer enceinte est aussi tabou. Marie est l'Immaculée Conception et la voir enceinte pourrait faire penser au péché originel et non à la pureté. "Le thème de la Vierge à l’Enfant est un thème qui va permettre d’aborder la question plus générale de l’image de la femme. De la femme en tant que mère, peut-être aussi du poids de cette image de pureté, de virginité."

La Vierge à l’Enfant est devenu dans l’art contemporain un moyen de questionner la maternité. Beyonce utilise l’image de la Madone pour annoncer sa grossesse. Elle reprend la mise en scène et aussi les couleurs de différents tableaux.

Cette photo est l’occasion pour elle de faire rentrer dans les mœurs l’image d’une Vierge à l’Enfant noire. Avant elle l’artiste Renée Cox s’était aussi appropriée la Madone, mais de manière plus contestataire comme l'analyse Nathalie Dietschy : "Elle se tient debout, nue, elle tient l’enfant dans ses bras et elle porte des talons hauts. Ici, on a vraiment une prise de pouvoir d’une femme qui, d’abord, assume son corps, sa sexualité. C’est une femme qui s’assume, qui est une mère mais qui est aussi une femme."

Le mouvement féministe des années 1970 va détourner cette symbolique religieuse pour en faire un étendard contre le patriarcat et pour la libération de la femme. L’artiste Vali Export en a fait sa signature. "Elle reprend l’image d’une Vierge à l’Enfant, elle pose en Vierge mais elle ne tient pas un enfant dans les bras mais un aspirateur. On remet en question justement ce rôle dévolu à la femme à travers l’usage de l’iconographie chrétienne", rajoute Nathalie Dietschy