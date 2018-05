"Ma fille sous influence", une série inédite sur une famille face à l'islamisme

Nathalie est chanteuse et gagne modestement sa vie avec sa passion, le folk. Son mari est également musicien. Avec leur deux adolescents, ils vivent à dix minutes de Trappes dans une grande demeure pas très chauffée qui ressemble à la maison bleue de la chanson. Tout se passe pour le mieux dans cette famille un peu bohème mais joyeuse, jusqu’à ce jour de 2014, où Nathalie reçoit un coup de téléphone de Dounia Bouzar, la directrice du CPDSI, le Centre de prévention contre les dérives sectaires. Elle lui apprend qu’Emma, sa fille de 15 ans et demi, fait partie d’un convoi qui doit quitter la France dans les jours qui viennent pour rejoindre l’Etat islamique en Syrie. Il ne reste que peu de temps pour déjouer le piège.

Ma fille sous influence est le fruit de plusieurs mois d’enregistrements au plus près du drame d’une famille d’aujourd’hui. Le récit suit la quête d’une mère qui veut comprendre ce qu’est devenue sa fille. Il dévoile les symptômes d’une société démunie face à l’islamisme.

Un podcast de Rémi Dybowski-Douat et Laure Marchand pourLes Pieds sur terre, réalisé par Emmanuel Geoffroy

Episode 1. L’enlèvement

Le téléphone sonne un soir de septembre 2014 chez Nathalie et Daniel : Dounia Bouzar, directrice du Centre de Prévention des dérives sectaires, les informe que leur fille de 15 ans et demi, Emma, fait partie d’un convoi qui doit quitter la France pour la Syrie afin de rejoindre l’Etat islamique. Il reste quelques jours pour l’en empêcher.

Episode 2. Un canapé devant la porte

Nathalie et Daniel installent une surveillance de leur fille H24. Ils campent littéralement devant la porte de leur maison et devant son lycée. Mais à Trappes, où quatre-vingts jeunes rejoindront l‘Etat islamique, les réseaux d’endoctrinement sont bien organisés.

Episode 3. Petits arrangements avec le Coran

« On ne met pas un jeune homme de dix-neuf ans dans le lit d’une fille de seize ans, d’autant plus qu’elle est magnifique. Même s’il y a une religion, ça ne pouvait pas se passer autrement. »

Episode 4. Londonistan

Les doutes assaillent Nathalie. Sous ses airs de musulmane désormais “rangée”, Emma est peut-être devenue une pro de la dissimulation. Et si elle avait le même projet de vie que la jeune Charlotte - fille d’une amie de Nathalie, qui vit recluse à Londres avec un mari polygame ?

Episode 5. Une découverte

En fouillant dans la chambre de sa fille, Nathalie fait une découverte qui la bouleverse. Mais qui est vraiment Amadou, le mystérieux amoureux qu’Emma cache à ses parents depuis quelques semaines ? Tout va se jouer autour d’un repas de famille, hallal ou pas, telle est la question.

Crédits / musique

EPISODE 1: Drive de Incubus

EPISODE 2: Renegades de X Ambassadors

EPISODE 3: Wide eyes de Local natives

EPISODE 4: Give de You me at six

EPISODE 5: The moment d'Elysian fields