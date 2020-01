Maria Montessori en 1949 : comment rendre les enfants autonomes

Archive | Ecoutez la médecin et pédagogue italienne Maria Montessori expliquer, à la radio française en 1949, les fondements et les outils de sa méthode vis-à-vis des enfants.

En 1896, Maria Montessori est l'une des premières femmes médecins d’Italie. Mais elle délaisse peu à peu la psychiatrie pour se consacrer à la pédagogie. En 1907, elle ouvre la première "Maison des enfants" dans un quartier populaire de Rome. Après avoir diffusé sa méthode en Espagne, aux Etats-Unis ou en Inde, elle revient - lors d'une interview à Paris en 1949 - sur les outils qu'elle a inventés pour que les enfants apprennent par eux-mêmes, non en écoutant un enseignement.

Maria Montessori : "L’éducation est devenue un sujet très important et cela est caractéristique de notre siècle. Parce qu'après la victoire de la femme doit venir la victoire de l’enfant. Ma méthode consiste surtout à donner à l’enfant la possibilité de vivre naturellement, et à susciter sa spontanéité. Pour cela, je créé un environnement dans lequel il puisse vivre comme dans une maison. Et dans cet environnement, je mets une quantité d’objets pratiques et d'outils qui vont servir à développer son intelligence : un peu comme dans une maison où les enfants auraient leurs meubles, leurs petites choses pour la cuisine, pour la table, etc.

Alors ils commencent à aimer cet environnement comme leur propre maison. Ils deviennent actifs, et au grâce à cette activité, ils deviennent disciplinés et heureux. Après ce côté pratique, je mets en place des objets scientifiques pour le développement de l'enfant. Par exemple pour l’éducation de ses sens.

L’enfant, alors, au lieu de jouer simplement, va utiliser ces objets scientifiques. Il devient ainsi plus ordonné, plus discipliné et c’est un avantage pour lui. La maîtresse est comme une directrice de cet environnement : elle aide l’enfant dans son activité mais elle ne l'interrompt pas, elle le laisse faire. De cette façon se développe une vraie éducation parce qu'ainsi l’enfant devient plus intelligent. Nous avons vu avec émerveillement que l’enfant, dès 4 ans, commence à s’intéresser à l’écriture. S'il a commencé à lire et à écrire à 4 ans, à 5 ans il est capable de lire un livre, ou de s'intéresser à la grammaire.

Les enfants aiment aussi beaucoup les mathématiques. Alors vous voyez qu’ainsi, à 6 ans, alors qu’il devrait aller à l'école élémentaire [ CP ], l'enfant est déjà tellement cultivé qu’il pourrait entrer directement en 3e classe élémentaire [ CE2 ]. Et par la suite, ces enfants vont garder ce vif intérêt pour la dimension intellectuelle, mais aussi pour les choses pratiques. Si on leur reconnaît cela, si on comprend que leur cerveau a besoin de se nourrir, et que nous leur faisons ressentir la faim... la faim de l'intelligence bien sûr, alors cela peut réveiller celle de toute l'humanité."