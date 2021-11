Mario Vargas Llosa favori : faut-il être Français pour mériter l'Académie française ?

Un Péruvien naturalisé citoyen espagnol, favori pour le fauteuil 18 à l’Académie française, mis au vote ce 25 novembre 2021 ? Qui plus est un auteur, prix Nobel de littérature 2010, dont l'œuvre s’est toujours écrite en espagnol ? Ce n’est pas tant parce qu’il est étranger que la candidature de Mario Vargas Llosa à l’Académie française fait figure d’exception. Mais plutôt parce que celui qu’on annonce le mieux placé pour succéder à Michel Serres, mort en juin 2019, a 85 ans. Soit dix de plus que la limite officielle. Etre étranger, en revanche, n’outre-passe pas le règlement de cette institution pourtant typiquement française, qui précise : "aucune condition de titres ou de nationalité ne figure dans les statuts". Alors même que tout un pan de son histoire se noue justement autour de l’idée de la grandeur de la France, et d’un prestige hexagonal.

Si Vargas Llosa était officiellement confirmé en ce mois de novembre 2021, comme l’anticipent tous les pronostics malgré une petite dizaine d’autres candidatures, il ne serait pas tout à fait le premier étranger parmi les immortels. Le 25 mai 1882, la séance était publique, sous la coupole du quai Conti, face au Louvre sur la rive gauche à Paris, lorsqu’un certain Victor Cherbuliez devenait académicien. Son nom ne vous dit sans doute rien : écrivain et critique littéraire, ce natif de Genève (en 1829) est largement tombé dans l’oubli. Mais pas l’académicien qui se chargera de le consacrer dans un discours d'hommage au nouveau venu, comme le veut la procédure très ritualisée qui a toujours cours.

Ernest Renan : "Il y a toujours une France à aimer"

Ce jour de 1882, c’est Ernest Renan qui accueille pour le compte de l’institution le tout premier académicien à n’être pas né Français (mais Suisse), deux siècles et demi après la création de l’institution sous le patronage du Cardinal Richelieu. En réalité, Cherbuliez, dont la famille, protestante et d’origine lointainement française, avait fui en Suisse du temps de la révocation de l’Edit de Nantes, au XVIIe siècle, vient de se faire naturaliser Français. Un juste retour au bercail, ou une formalité obligée pour être éligible dans ce haut lieu de la distinction à la française ? En 1882, Renan entame son discours d’un tonitruant : “Monsieur, nous savions ce que nous faisions en vous choisissant.” Puis poursuit : “Dans les temps les plus troublés, néanmoins, le patriote libéral trouve encore moyen de contribuer au bien de la patrie. Il y a toujours une France à aimer. Nous vous remercions, Monsieur, d’avoir fait revivre devant nous, en traits qui resteront, ce grand et noble caractère. Votre patriotique discours est un morceau digne d’être joint à tant d’excellentes pages qui, depuis longtemps, vous ont fait nôtre. Selon la lettre de la loi, vous n’êtes Français que depuis deux ans. Vous l’avez toujours été par votre talent ; vous l’avez été surtout depuis le jour où, sous le nom de Valbert, vous êtes devenu l’éloquent interprète de nos griefs, de nos froissements, de ce que nous avons à dire contre des attaques injustes et passionnées.”

Renan, qui l’auréole, est justement cet historien et philosophe qui venait à peine de fixer, au début de la même année et pour longtemps, les contours du concept de nation à la française comme “un plébiscite de tous les jours”. Renan, en effet, envisageait la nation comme quelque chose de l’ordre d’une “conscience morale” volontariste et choisie, qui tiendrait à la fois de “la possession en commun d’un riche legs de souvenirs” et de quelque chose de l'ordre d'un "consentement actuel, le désir de vivre ensemble, la volonté de continuer à faire valoir l’héritage qu’on a reçu”. De Cherbuliez qui vient de candidater, Renan n’esquive pas le transfuge - inédit jusqu’alors. Au contraire. Plutôt surligne-t-il justement quelque chose d’un désir d’adhésion, et d’une affiliation : “Que vous avez bien choisi votre heure, Monsieur, pour vous rattacher de nouveau à une patrie dont une funeste erreur de l’ancienne politique vous avait séparé ! Issu d’une de ces familles protestantes qui durent, il y a deux cents ans, choisir entre leur pays et la liberté de leurs croyances, vous aviez toujours eu dans le cœur un sentiment affectueux pour la patrie de vos pères.”

Et Renan d’égrainer comme autant d’états de service les lointaines origines familiales de Cherbuliez, du Dauphiné jusqu’aux Cévennes avant de rappeler, dans des accents de cours d’instruction civique, l’existence de “la loi réparatrice de 1780, qui rend la pleine nationalité française à 'toute personne qui, née en pays étranger, descendrait, en quelque degré que ce soit, d’un Français ou d’une Française expatriés pour cause de religion'” : "Cette patrie française, construite au prix de mille ans d’héroïsme et de patience. Ah ! chère patrie française ! Ceux qui tremblent sont ceux qui l’aiment. Ses vrais ennemis sont les présomptueux qui flattent ses défauts, enchérissent sûr ses erreurs, et qui, sûrs d’avance de l’amnistie des imprévoyants, se montreraient, le lendemain des désastres, frais, légers, alertes, prêts à recommencer. Une nation ne peut durer si elle ne tire de son sein la quantité de raison suffisante pour prévenir les causes de ruine extérieure ou de relâchement intérieur qui la menacent.”

Dix-neuf académiciens nés étrangers en tout

L’immense majorité des dix-huit étrangers admis à l’Académie française à la suite de Cherbuliez seront, comme lui, naturalisés. Et c’est en général après avoir obtenu la nationalité française qu’ils seront officiellement investis, même si la chose ne figure pas comme un prérequis dans le règlement. Entre l’arrivée du fameux Cherbuliez, en 1882, et 1962 pour l’entrée de Joseph Kessel, Argentin d’origine russe, on compte seulement deux autres élus nés étrangers en quarante ans. C’est ensuite que l’ouverture s’accélère, à raison de deux ou trois par décennie, puis davantage après les années 2000. Mais en fouillant dans les archives des discours de réception prononcés par les heureux élus comme le veut le protocole, on découvre que, bien souvent, c'est justement leur lien à la France qu'ils viennent encenser. Comme un désir de bien faire ? Rien d’escamoté, ainsi, dans le discours de José-Maria de Hérédia, qui devenait académicien, en 1894, en commençant par déclarer : “ Messieurs, le remerciement que je vous dois n’est pas ordinaire, non plus que l’honneur que vous m’avez fait. En m’accueillant dans votre Compagnie, vous avez consacré mon adoption par la France. La France me fut toujours chère. Elle était la patrie de mon intelligence et de mon cœur. Je l’ai aimée dès le berceau. Sa langue est la première qui m’ait charmé par la voix maternelle. C’est à l’amour de ce noble langage, le plus beau qui, depuis Homère, soit né sur des lèvres humaines, que je dois de siéger parmi vous. Grâce à vous, Messieurs, et je ne vous en saurais trop remercier, je suis deux fois Français. Et ce n’est pas le poète seul qu’honore votre choix ; l’honneur en rejaillit sur notre sœur latine l’Espagne et, plus loin encore, jusqu’à ce Nouveau Monde que se sont disputé nos communs ancêtres, par delà l’Océan qui baigne l’île éclatante et lointaine où je suis né.”

Colons à Saint-Domingue, les aïeuls du poète étaient des propriétaires terriens à la Caraïbe depuis le XVIe siècle. Mais de nouveau, alors qu’on lui trouve un lointain passé du côté du Vivarais, celui qui l’accueille, le marquis de Vogüe, commence par conforter la légitimité de Hérédia à en être... bien qu'il soit né Cubain : “Vous n’êtes pas un étranger pour nous. Avant d’entrer à l’Académie française, vous étiez de l’Institut de France, et nous n’avons fait, en vous accueillant, que serrer les liens de fraternité qui nous unissaient. Nous n’ignorions pas votre haut mérite. Votre nom nous était familier.”

Le hasard des calendriers de la mort et du prestige fait qu'au décès de Hérédia, premier Cubain de tous les temps à l'Académie française, c’est Maurice Barrès qui allait le remplacer, en 1907. Et donc au nationaliste qu'il revenait, ce 17 janvier-là, sous la coupole, de prononcer le discours d’hommage à l’académicien disparu, en vertu de l'étiquette. Et Barrès déclare : “Depuis trois siècles, l’Académie se conforme à la haute raison qui inspira votre fondateur, quand il ne voulut pas que les beaux esprits se bornassent à développer leur puissance propre et qu’il leur proposa de travailler constamment à rétablir le point d’équilibre social. Cet équilibre, en France, à toutes les époques, risqua d’être ébranlé par l’afflux des influences extérieures. Chez nous, toutes les idées viennent se confronter et tous les sangs se mêler. Ces interventions, en même temps qu’elles peuvent nous augmenter, tendent à nous désunir et nous dénaturer. Le péril ne fut jamais plus évident qu’aujourd’hui, où l’on nous prêche que, pour mieux profiter des apports étrangers, nous devons renoncer à nos cadres et aux principes sur lesquels nous sommes fondés. On nous propose d’être moins Français pour nous faire plus humains, et, pour mieux nous élever à la bienveillance universelle, on veut que nous manquions à notre patrie. Pour ma part, je crois qu’un Français ne peut mieux déployer ses vertus que dans le respect des conditions qui formèrent la France.”

Maurice Barrès et "le fils des Conquistadors"

Drôle d’hommage à Hérédia ? Barrès, ce jour-là, enchaîne en louant une forme d’assimilation dont serait garante l’Académie française, (“la Compagnie”), et sa méthode : “Grâce à un certain tempérament dont votre Compagnie garde la tradition, les influences les plus lointaines et les plus diverses se fondent dans l’esprit français. Votre culture est ouverte à tous les étrangers ; ils s’y trouvent à l’aise pour produire ce dont ils sont capables, et nous-mêmes nous bénéficions de leur excellence. C’est ce que nous vérifierons en reconnaissant que nous avons servi l’Espagnol José-Maria de Heredia et que lui-même nous a servis. L’illustre poète de qui je dois prononcer l’éloge était né d’un sang étranger. Il s’est rangé par un choix exprès sous notre discipline spirituelle. Nos grands modèles et notre public l’ont guidé. En étudiant l’auteur des Trophées, nous nous appliquerons, si vous le voulez bien, à reconnaître, une fois de plus, comment la France, héritière de la Grèce et de Rome, excelle à frapper des médailles avec un or étranger.”

Et Barrès d’achever son discours en parlant du poète auquel il succédait comme _du “fils des Conquistadors”. Soulignant au passage que c’est pour entrer à l’Académie que Hérédia avait pris la nationalité française… juste avant. Contrairement, par exemple, à Henri Troyat, Russe d’origine arménienne, ou à Eugène Ionesco, né Roumain et devenu Français. Eux deux figurent toujours parmi ceux qu’on présente comme les dix-neuf “étrangers de l’Académie”_, alors que, pourtant, ils étaient Français depuis bien longtemps lorsqu’ils devinrent académiciens : la naturalisation du premier remontait déjà à vingt-cinq ans à son élection, contre pas moins de vingt ans pour le second.

La vraie rupture interviendra avec Julien Green. Devenant académicien en 1971, lui n’en fera rien. Ni avant, ni après avoir été admis dans l’institution prestigieuse. Georges Pompidou pourtant, alors Président de la République en exercice, lui avait bien proposé de le faire Français. Mais Green, qui était né à Paris en 1900 de parents américains installés à Paris depuis sept ans, refusera toujours. C’est ainsi un Américain, qui a fréquenté un grand lycée de la bonne société parisienne, qui hérite du fauteuil de François Mauriac à sa mort. Lui aussi prononce le rituel discours de réception. Mais pas pour y faire l’éloge de la France ou d’un sentiment d’appartenance : tout son discours se trame en hommage au français. C’est de la langue que parle Green. Y compris avec pessimisme, redoutant des changements abusifs et dénonçant les assauts démagogiques dont il estime que faisait l’objet le français, “l’arme la plus sûre le Mauriac, celle qui ne bronchait jamais sous sa main” - “Cette langue est belle et mérite d’être défendue et sauvée, car l’heure dangereuse est venue où le français se voit menacé comme il ne le fut peut-être jamais.”. Et Green, que l’Académie dans la foulée présentera en écrivain “chassé de son Paris” du temps de son séjour aux Etats-Unis, de conclure un plaidoyer vibrant par ces mots : “Quelle belle langue ! Messieurs, c’est à nous de la défendre !”

Quand un compatriote américain de Green, mort depuis un moment, recevra pour la première fois le prix Goncourt 2006, c’est l’exemple de la naturalisation de l’académicien Henri Troyat que Matignon citera devant la presse : le même décret pouvait enfin être appliqué pour accorder la nationalité française à Jonathan Littell. Lui aussi, comme Green, avait passé son bac dans un lycée parisien. Il avait pourtant échoué deux fois à se faire naturaliser Français, avant d’obtenir le Goncourt à 39 ans. Parce qu’il était soudain considéré comme ayant “œuvré pour le rayonnement de la culture française”, il tombait sous le coup de ce décret destiné à faciliter la naturalisation d’un petit nombre de personnalités prestigieuses triées sur le volet. En annonçant ce jour-là, en 2007, que Littell devenait Français, Matignon précisait d’un détour que ce fameux décret n’avait justement “pas fonctionné” pour Marguerite Yourcenar. C’est en fait plus compliqué que ça : il existait en droit français une disposition dans le code de la nationalité stipulant que “les personnes qui, alors qu’elles étaient françaises d’origine, ont perdu leur nationalité en raison du mariage avec un étranger ou de l’acquisition par mesure individuelle d’une nationalité étrangère peuvent, sous réserve des dispositions des articles 58 et 79, être réintégrées par déclaration souscrite, en France ou à l’étranger, conformément aux articles 101 et suivants”... sous réserve qu’elles auraient “conservé ou acquis avec la France des liens manifestes, notamment d’ordre culturel, professionnel ou familial”.

L'affaire Yourcenar

Ainsi Yourcenar, elle aussi, sera académicienne. Mais seulement une fois redevenue Française, en décembre 1979, avec notamment l’appui d'Alain Peyrefitte, qui était alors Garde des Sceaux. Entre-temps, _“l’affaire Yourcenar ”_était devenue politique autant que mondaine, et nombreux étaient ceux qui s’en étaient mêlés en cette fin des années 1970… jusqu’à Valéry Giscard d’Estaing qui était favorable à l’arrivée d’une femme, et en particulier de Yourcenar, à l’Académie française.

Lorsqu’elle entre quai Conti, en janvier 1981, la coupole résonne encore des débats suscités par l’admission de l’autrice dont le premier roman remonte à 1929 : elle est la première femme académicienne, quatre siècles après la création de l’institution et en dépit d’un précédent fiévreux, avec le rejet de Marie Curie en 1910. Les étapes de la candidature de Marguerite Yourcenar, et de son élection, ont été étudiées par la sociologue Delphine Naudier dans un article très éclairant, paru en 2006 dans Les Cahiers du genre. Qui montre toutes les subtilités de l'instrumentalisation dont fera l’objet la nationalité américaine de la grande écrivaine. Un prétexte en fait, dont avaient tenté de se servir les académiciens qui restaient fermement hostiles à l’arrivée d’une femme dans leurs rangs. Et malgré l’intense campagne que menaient alors Roger Caillois et, plus encore, Jean d’Ormesson, qui multipliait les déclarations pour montrer avec Yourcenar qu'au fond, "l'écriture féminine" n'existait pas.

Yourcenar, pourtant, était née d’un père français et d’une mère belge, qui allait mourir alors qu’elle était encore nourrisson. En Belgique. Mais après avoir fui l’Europe en guerre et émigré aux Etats-Unis où elle enseignait, et s’être fait naturaliser Américaine en 1947, elle avait renoncé à sa nationalité française. Sa carrière avait beau avoir pris toute son envergure en France, avec notamment les Mémoires d’Hadrien, publié en 1951 chez Plon, et des prix comme le Femina, c’est l’argument que mobiliseront les plus hostiles à l’ouverture aux femmes. Qui tombera avec la demande de Yourcenar de recouvrer la nationalité française. A l'époque, des hommes politiques haut placés et des personnalités culturelles et intellectuelles en vue font explicitement passer cette demande de nationalité pour une déclaration de candidature à l’Académie française. Dans son discours de réception, le 22 janvier 1981, on retrouve Marguerite Yourcenar qui abordait la chose frontalement : “N’oublions pas que c’est seulement il y a un peu plus ou un peu moins d’un siècle que la question de la présence de femmes dans cette assemblée a pu se poser En d’autres termes c’est vers le milieu du XIXe siècle que la littérature est devenue en France pour quelques femmes tout ensemble une vocation et une profession, et cet état de choses était encore trop nouveau peut-être pour attirer l’attention d’une Compagnie comme la vôtre. Mme de Staël eût été sans doute inéligible de par son ascendance suisse et son mariage suédois : elle se contentait d’être un des meilleurs esprits du siècle.”

Vingt-cinq ans plus tard, c’est Assia Djebar qui relancera le double débat de la nationalité et du sexe. Celle qui succède au doyen Vedel, éminent juriste, au fauteuil n°5, est pourtant franco-algérienne. Mais le 22 juin 2006, voilà la grande écrivaine qui met le feu à l’assemblée protocolaire, en dénonçant avec vigueur l’ordre colonial. Et notamment tout ce qu’il y avait d’un grand écart délétère pour une petite fille, née en 1936 dans la région d’Alger, à se faire appeler “Française musulmane” par l’Etat français, et en même temps réciter “nos ancêtres les Gaulois” à l’école. Là même où, bonne élève et fille d’un père instituteur qui croit à l’ascension par le mérite scolaire, elle apprendra pourtant le grec ancien et le latin.

C’est à cette histoire-là, et ses traces en ricochet, que Djebar s’affrontera le jour de son arrivée sous la coupole. A grand bruit, non sans surprise. Et donc, aussi, en écrivaine de langue française originaire du Maghreb, à la fois femme et Algérienne, qu’elle se présentera à ses pairs (et à peine une poignée de paires). Mais encore faut-il avoir en tête que l’écrivaine n’avait pas vraiment eu la trajectoire feutrée : première femme musulmane admise à l’Ecole normale supérieure, déjà (après une scolarité au lycée Fénelon à Paris et le bac, en 1953), elle en avait été renvoyée rapidement. Elle avait en effet pris part aux grèves organisées à l’orée de la guerre d’Algérie, en mai 1956, par l’UGEMA, l’Union générale des étudiants musulmans d’Algériens. De ce jour, elle ne cessera de tenir ensemble libération algérienne et émancipation féminine. Jusqu’à son arrivée à l’Académie française, où, en 2005, elle était tout juste la cinquième femme admise. Et la première née sur le continent africain.