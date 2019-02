Matières à penser | « L’Aveu sous toutes ses formes » par Antoine Garapon

L’Aveu sous toutes ses formes

L’aveu est une pratique complexe et controversée. On le retrouve dans la justice bien sûr mais aussi dans la médecine, notamment en psychiatrie, ainsi que dans les rapports éducatifs, religieux et amoureux. « Il est devenu en occident, écrit Michel Foucault, l’une des techniques les plus hautement valorisées pour produire le vrai. Nous sommes devenue une société singulièrement avouante ». Technique de pouvoir, pratique de subjectivation, manière de se lier et de se délier : l’aveu est tout cela. Sa plasticité et son ambivalence expliquent qu’il soit toujours présent sans jamais cesser de se recomposer. Cette semaine propose d’explorer les différentes formes contemporaines, attendues ou plus inattendues, d’aveu.

Lundi 25 février

L’aveu comme acte de reddition au pouvoir

Avec Bernard Harcourt, professeur à l’université de Columbia (New York) et à l’EHESS, qui a édité avec Fabienne Brion le cours de 1981 de Michel Foucault à Louvain : Mal faire, bien dire. La fonction de l’aveu en justice (Presses universitaires de Louvain/University of Chicago).

L’aveu est par définition ambivalent pour Michel Foucault qui lui a accordé une grande place dans son œuvre. Il constitue le sujet dans sa reddition à un ordre, c’est pourquoi il faut peut-être inverser notre première intuition : l’aveu n’est pas la condition du travail de justice mais il en est la finalité.

Mardi 26 février

L’aveu comme puissance d’affirmation et détachement de soi

Avec Jérôme Porée, philosophe, auteur de Phénoménologie de l’aveu, (Hermann, 2018).

L’aveu peut également être interprété comme un acte de détachement de soi, de séparation d’avec un acte que l’on réprouve. Dans ce sens-là, il manifeste une puissance d’affirmation morale du sujet, et une volonté d’ouvrir à nouveau l’avenir. C’est le sens que lui donne notamment Paul Ricœur dans son œuvre.

Mercredi 27 février

L’aveu pathologique

Avec Sophie de Mijolla-Mellor, psychanalyste, auteur de L’aveu : théorie psychanalytique et réalité juridique, Topique, 2017.

L’aveu connaît aussi ses perversions et il peut devenir compulsif en procurant une satisfaction morbide à sa répétition. Pourquoi s’accuser spontanément ? S’agit-il d’une forme de masochisme ? Comment comprendre les ressorts très complexes de la démarche volontaire de se diminuer publiquement ?

Jeudi 28 février

L’aveu collaboratif et stratégique

Avec Stéphane de Navacelle, avocat spécialisé dans les négociations commerciales internationales.

L’aveu ne recèle pas nécessairement de dimension morale marquée : il peut être le fruit d’un calcul stratégique comme celui que font les entreprises multinationales en prenant l’initiative de se dénoncer elles-mêmes pour amadouer les autorités de régulations américaines ou nationales. Une curieuse convergence entre ces pratiques, guidées par de strictes considérations économiques, et celle du sujet.

Vendredi 1er mars

L’aveu dans les procès staliniens

Avec Galia Ackerman, journaliste et historienne et traductrice littéraire.

Il n’y a peut-être pas de plus grande énigme anthropologique et politique que l’aveu dans les grands procès staliniens. Comment expliquer qu’un pouvoir totalitaire ait à ce point besoin du consentement des sujets qu’il supplicie ? Comment expliquer que les communistes s’y prêtèrent quasiment sans résistance ? L’aveu n’était pourtant pas exigé juste après la Révolution bolchévique, pas plus que la torture n’était pratiquée : ils ne le furent que progressivement pour atteindre leur apogée lors des procès de 38. Il doit ainsi être compris dans une histoire longue du pouvoir russe qui a pris de nouvelles formes ces dernières années.

