Matières à penser | « L’ère des lanceurs d’alerte » par Dominique Rousset

L’ère des lanceurs d’alerte

Ils agissent seuls, en groupe, ou en créant une association. Ils ont repéré un danger pour l’environnement, la santé publique, la vie démocratique. Ils ont mis à jour un scandale potentiel ou imminent au sein de leur entreprise ou d’une institution. Ils se lancent, ils donnent l’alarme. Et bien souvent, commence pour eux une longue lutte à l’issue incertaine. Ce sont les lanceurs d’alerte.

Lundi 11 mars 2019

Du prophète de malheur au lanceur averti

Avec Francis Chateauraynaud, sociologue et directeur d’études à l’EHESS du groupe de Sociologie Pragmatique et Réflexive.

Depuis plusieurs décennies, ces hommes et ces femmes se battent pour que notre société prenne davantage en compte le respect des humains et de la nature, les valeurs sans lesquelles elle menace de s’effondrer. Certains ont acquis une renommée mondiale, d’autres agissent localement, mais tous prennent des risques face à leurs contradicteurs jusque devant la loi. Qui sont-ils ? Comment les distinguer d’acteurs aux intentions moins nobles ? Sont-ils l’expression d’un sursaut citoyen salutaire ou d’une période déboussolée ? Cette question s’adresse à notre invité, Francis Chateauraynaud, sociologue qui observe le phénomène avec attention depuis près de vingt ans.

Mardi 12 mars 2019

Lanceuse d’alerte malgré elle

Avec Irène Frachon, médecin pneumologue au CHU de Brest.

A la découverte des hommes et des femmes qui depuis plusieurs décennies attirent l’attention sur les risques encourus pour l’environnement, la santé publique, la vie démocratique, dénoncent la corruption et les scandales et se battent pour que nos sociétés prennent davantage en compte le respect des humains et de la nature. Notre invitée, Irène Frachon, est de ceux-là. Elle ne l’a pas choisi, elle est un peu gênée par l’appellation et ne se voit pas en héroïne. C’est arrivé, elle considère qu’elle a fait son devoir de médecin en révélant la dangerosité d’un médicament et les agissements d’un laboratoire puissant. Un des plus grands scandales sanitaires du début de ce siècle en France : 2000 morts. Il s’agit du laboratoire Servier et du Médiator, médicament commercialisé comme antidiabétique, qui s’est avéré être un dangereux coupe-faim.

Mercredi 13 mars 2019

Lanceur d’alerte : délateur ou Saint-Just ? Que dit le droit ?

Avec Delphine Pollet-Panoussis, juriste, maîtresse de conférences à l'université catholique de Lille.

Des hommes et des femmes qui se battent pour que notre société prenne davantage en compte le respect des humains et de la nature et dénoncent les scandales, la corruption dont ils sont les témoins. Certains ont acquis une renommée mondiale, d’autres agissent localement, tous prennent des risques face à leurs contradicteurs mais aussi devant la loi. Qui sont-ils ? Comment les distinguer d’acteurs aux intentions moins nobles ? « Vigies citoyennes » pour certains, « traîtres » ou «délateurs » pour d’autres, ils occupent une place juridique mal définie. Comment l’alerte est-elle saisie par le droit ? Quelle protection juridique ? Quelles concrétisations par le juge et les autorités compétentes ? Quelles limites ? Notre invitée, Delphine Pollet-Panoussis, se propose de répondre à ces questions, de cerner les contours d’une identité juridique des lanceurs d’alerte. Un travail nécessaire, compte tenu de leur présence croissante dans les démocraties occidentales.

Jeudi 14 mars 2019

Il est temps de sauver l’agriculture du futur

Avec Marc Dufumier, agronome, ancien titulaire de la chaire d'agriculture comparée et de développement agricole à l’école AgroParisTech.

Autour de ces hommes et ces femmes qui agissent seuls ou en groupe, en créant une association ou au sein de leur institution, de leur entreprise parce qu’ils ont repéré un danger pour la société, l’environnement, la santé publique, la vie démocratique. Ils s’en inquiètent ou s’en indignent, ils donnent l’alarme. Il peut s’agir d’un évènement, de faits ponctuels. Ou, dans le cas de scientifiques, du produit de patientes observations, de recherches publiées ET contestées par des pairs ou des acteurs économiques. Ou les deux. Dans ce cas, l’alerte est souvent donnée depuis de nombreuses années mais elle a du mal à se faire entendre. C’est dans cette catégorie que s’inscrit notre invité, Marc Dufumier, critique du mode de production agricole industriel et militant pour une nourriture de qualité pour tous, par d’autres moyens.

Vendredi 15 mars 2019

A l’assaut des capitaux sans frontières

Avec Denis Robert, essayiste, documentariste pour la télévision et le cinéma, journaliste d’investigation.

Après avoir passé en revue les motivations de ces hommes et femmes qui repèrent un danger pour la société, fait le point sur le statut juridique du lanceur d’alerte en France et ailleurs, et avoir rencontré deux lanceurs d’alerte engagés dans des causes vitales, santé publique et environnement, notre dernier invité, Denis Robert, a connu lui aussi la solitude du coureur de fond, un dossier très lourd et un combat de dix ans, pas moins, avec l’affaire Clearstream. Une expérience marquante. Observateur de l’actualité, il continue à enquêter sur les mêmes thèmes : finance, évasion fiscale, corruption, jeux de pouvoir, autant de menaces pour la vie démocratique dans nos sociétés contemporaines. Dans quel état d’esprit ? Lassitude ? Recul ? Combativité ?

Dernier livre, écrit avec Catherine Le Gall : Les Prédateurs, des milliardaires contre les Etats, leur rapacité face à nos lâchetés (Editions Le Cherche-Midi, 2018).

Réalisation Anne-Laure Chanel