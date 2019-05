Matières à penser | « Les femmes changent tout » par Frédéric Worms

Les femmes changent tout

Le féminisme semble encore à certains une question parmi d’autres.

En fait, cette question change tout.

Elle traverse tous les domaines, sert de critère pour des avancées ou des régressions. Ce n’est pas un égarement passager, mais une boussole générale.

Ce n’est pas seulement « le féminisme », mais les femmes qui changent tout.

Il ne s’agit pas pour Frédéric Worms et ses invités de décrypter et d’analyser les divisions, les rassemblements, les polémiques passées et actuelles du féminisme et des féministes mais de regarder et de comprendre comment les femmes changent tout et comment nos vies en sortent transformées, toujours sous l’angle du féminin.

Matières à penser Les femmes changent tout par Fréderic Worms, du 13 au 17 mai avec Hélène Cixous, Réjane Sénac, Fabienne Brugère, Camille Froidevaux-Metterie et Jacques André

Lundi 13 mai 2019

L’échange des voix

Avec Hélène Cixous, femme de lettres, dramaturge.

Le féminin, ou plutôt le féminin/masculin : ce n’est pas un objet de réflexion pour un discours ou une parole neutre. Mais c’est d’abord un partage ou un échange dans la voix et les voix qui parlent, chantent ou crient. Un échange, un changement, subreptice ou manifeste, mais qui nous traverse toutes et tous. Hélène Cixous suit cet échange depuis le début, aujourd’hui encore et au-delà. Elle l’entend dans les duos joués, chantés, pensés. C’est notre interlocutrice première, jusque dans le langage intime et la parole publique, dans cet échange des voix qui changent tout. Il y faut l’écriture et la conversation, l’inquiétude et la création.

Mardi 14 mai 2019

L'égalité, toute l’égalité, rien que l’égalité

Avec Réjane Sénac, politologue, spécialiste de l'égalité, de la discrimination et de la diversité.

L’exigence féminine ou féministe est simple : c’est une exigence d’égalité. Quoi de plus simple ? Mais on se croit obligé d’y ajouter quelque chose, par exemple dans la devise en France, la « fraternité ». Pour Réjane Sénac ce n’est pas un ajout, mais un retrait. Cela biologise, cela masculinise, cela masque en particulier l’inégalité féminine, qu’il faut faire voir, pour la réaliser. L’égalité est donc encore et toujours un combat, et en particulier au féminin, mais n’oublions pas les autres oppressions invisibles. Que l’égalité soit un combat n’empêche pas qu’elle reste un critère. Son abstraction est aussi une protection, elle reste une exigence politique, un but, un principe. Rien de moins, mais aussi rien de plus : l’égalité, enfin.

Mercredi 15 mai 2019

L’inconscient est-il sexué ?

Avec Jacques André, psychanalyste.

La question « féminine » est peut-être plus refoulée encore que celle de la sexualité en général. C’est une chose de refouler la sexualité. C’en est une autre de penser la sexuation, la division ou aussi les relations, qui divisent d’ailleurs, et depuis le début, jusque dans la psychanalyse. Y a-t-il sexualité « féminine » et « masculine » ? Jacques André a écrit deux livres classiques respectivement sur ces sujets, et pourtant il analyse la « bisexualité » première, les aventures, mais aussi les critères et les épreuves de la sexuation, dans la théorie, mais aussi la clinique contemporaine, les « paroles d’hommes », par exemple, et de femmes. L’inconscient est-il sexué ? Encore une question qui change tout.

Jeudi 16 mai 2019

Autobiographie du féminin

Avec Fabienne Brugère, philosophe.

Fabienne Brugère suit dans son dernier livre, à la première personne (mais qui ouvre sur toutes les autres) comment elle est « devenue » femme à travers les étapes de sa vie, dans des conditions individuelles, historiques, sociales, précises, mais qui ouvrent en effet sur toutes les autres vies, y compris bien sûr celle des « hommes ». Prendre le « devenir » féminin au sérieux, c’est suivre ses étapes dans la vie, mesurer les effets des normes, les espaces de jeu avec les normes, depuis une vie « ordinaire » qui n’oublie pas pourtant qu’il y a sur ces sujets des enjeux extrêmes. La philosophie surgit de l’autobiographie d’une philosophe, aujourd’hui.

Vendredi 17 mai 2019

La révolution féminine sera corporelle, ou ne sera pas.

Avec Camille Froidevaux-Metterie, chercheuse et professeure de science politique chargée de mission égalité-diversité à l'Université de Reims Champagne-Ardenne.

La « Révolution du féminin », c’était le premier grand livre de Camille Froidevaux-Metterie, comment mieux dire que le « féminin » change tout. Il se terminait sur le plus intime en apparence : la façon de « vivre » son « corps ». Même les plus grandes philosophies du corps vécu, y compris sexuel, n’avaient pas accédé à cette question de vivre son corps « féminin » ou d’ailleurs aussi « masculin ». C’est une question qui semble à la charnière de la condition vitale, des normes sociales. Mais comment oublier que c’est aussi une question vivante et vécue, dans tous ses aspects les plus intimes et sociaux en effet. La révolution féminine sera corporelle, ou ne sera pas.

Réalisation Anne-Pascale Desvignes