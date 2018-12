Matières à penser | « Sexualité et spiritualité » par René Frydman 

Sexualité et spiritualité

Ces deux préoccupations fondamentales de l’Homme sont-elles des planètes différentes qui tournent l’une autour de l’autre sans se reconnaître, sans moyens de communication. Longtemps jugé aux antipodes au point de s’exclure. L’évolution de nos sociétés de plus en plus transparentes sur les réalités sexuelles des uns et des autres, aboutit à une recherche de sens.

Nous avons choisi de recevoir quelques représentants de grands courants religieux ou philosophiques qui n’éludent pas l’existence d’une sexualité bénéfique même si selon chaque religion les limites, en particulier au sein du mariage, sont une condition sine qua non de son épanouissement. Néanmoins avec nos invités, c’est un vent frais qui bouscule d’une façon générale les textes anciens et le rigorisme présent en fond d’écran.

Lundi 31 décembre

Une parole nouvelle au sein de l’église catholique

Monseigneur Emmanuel Gobilliard, évêque auxiliaire de Lyon, auteur avec Thérèse Hargot de Aime et ce que tu veux, fais-le ! (Albin Michel), parlera avec franchise des principaux aspects de la sexualité et de la position qu’il défend au sein de l’église catholique.

Mardi 1er janvier

La sexualité dévoilée

Nadia El Bouga, sage-femme et sexologue d’origine musulmane tient au port du voile. Elle est l’auteur avec Victoria Gairin, journaliste au Point, de La sexualité dévoilée, aux éditions Grasset. Elle abordera la différence de lecture entre les versets du Coran et les hadiths de la tradition orale beaucoup plus rigoureux mais sans que leur légitimité s’impose.



Mercredi 2 janvier

Le cantique des cantiques

Daniel Sibony, philosophe et psychanalyste et le rabbin Floriane Chinsky nous feront voyager dans l’Ancien Testament dans lequel les interdictions sexuelles sont légion malgré les histoires contraires comme l’histoire de Noé, les filles de Loth, etc.

Là encore la tradition existe mais la confrontation au monde contemporain appelle à des évolutions que soutiennent nos interlocuteurs. La lecture du Cantique des Cantiques offre un moment de grâce poétique qui éclaire leurs préoccupations.

Jeudi 3 janvier

Sexualité et (ou) Nirvana

Françoise Bonardel est philosophe des religions et essayiste française, Professeur émérite à l’Université de Paris1 Panthéon-Sorbonne, auteur notamment de Bouddhisme tantrique et alchimie (Dervy) et Daniel Odier, qui a publié des poèmes et huit romans ainsi que de nombreux essais sur le tantrisme du cachemire et le Chan dont Désirs, passions et spiritualité : L'Unité de l'être (Pocket). Nos deux invités nous permettront d’aborder les grands courants orientaux tels l’hindouisme, le bouddhisme et surtout le tantrisme cachemirien pour lequel une sexualité maîtrisée peut aider à l’épanouissement de l’être et à son éveil.

Vendredi 4 janvier

Envie de ne pas faire l’amour !

A l’inverse, l’asexualité doit-elle être reconnue comme un courant d’existence en dehors des vœux de chasteté ou de célibat. Est-ce un refus de ce déchaînement d’une sexualité centrée sur la performance et de l’utilisation de l’autre comme objet. Peggy Sastre, docteure en philosophie des sciences, essayiste, traductrice et blogueuse, auteur de No sex. Envie de ne pas faire l’amour (La Musardine) viendra nous en parler pour clore cette quatrième série consacrée à « Sexualité et spiritualité ».



