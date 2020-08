Pour cette nouvelle saison de la collection de podcasts des Mécanismes du complotisme, France Culture fait la lumière sur Les Protocoles des Sages de Sion.

Rédigés en 1901 dans des circonstances qui demeurent encore floues aujourd'hui, Les Protocoles des sages de Sion se présentent comme le compte-rendu de plusieurs réunions secrètes au cours desquelles Juifs et francs-maçons prépareraient un plan de conquête du monde. Rapidement exposé comme un faux, il va néanmoins circuler dans le monde entier.

Imaginé à l’origine afin de convaincre le tsar Nicolas II des dangers d’une trop grande ouverture du régime aux Russes juifs, cette thèse se transformera après la Première Guerre mondiale et la Révolution russe en un mythe antisémite très répandu et un complot sioniste au Proche et Moyen-Orient.

Mécaniques du complotisme Saison 9 : Les Protocoles des Sages de Sion, le complot centenaire, pour comprendre la construction et la propagation de complots, ou comment une théorie complotiste devient un phénomène culturel. Disponible dès le jeudi 3 septembre sur franceculture.fr et les plateformes dédiées.

Les protocoles des Sages de Sion, le complot centenaire.

Une série produite par Roman Bornstein réalisée par Alexandre Manzanarès

Avec Pierre André Taguieff, philosophe, historien des idées et directeur de recherche au CNRS. Auteur de “Hitler, les Protocoles des Sages de Sion et Mein Kampf : Antisémitisme apocalyptique et conspirationnisme” (PUF, rentrée 2020)

Épisode 1 : Les faussaires du Tsar

Au tout début du 20e siècle, dans la Russie prérévolutionnaire du Tsar Nicolas II, parait un texte aux origines aussi mystérieuses que son titre : Les Protocoles des Sages de Sion. Présenté comme le compte rendu d'une réunion secrète des chefs de la communauté juive, il annonce un plan détaillé pour mettre le monde sous leur domination. Rapidement exposé comme un faux, il va néanmoins circuler dans le monde entier.

Épisode 2 : Un passeport pour le génocide.

Après la révolution bolchévique, les Protocoles commencent à circuler à l'étranger. Malgré l’évidence de leur caractère frauduleux, deux hommes vont peser de tout leur poids pour les diffuser au plus grand nombre. L’un est le plus grand industriel de son époque: Henry Ford. L'autre n’est encore qu'un petit agitateur d'extrême droite : Adolf Hitler. Antisémites fanatiques, ils ambitionnent tous les deux de convaincre les peuples du monde de l'urgence de se protéger et de se débarrasser des juifs. Les Protocoles vont les y aider.

Épisode 3 : Du péril juif au complot sioniste

Après la Shoah, l’Europe et les États-Unis délaissent pour un temps les Protocoles et leur mythe du plan secret des juifs pour dominer le monde. Mais au Moyen-Orient, la naissance de l’État d’Israël et les guerres qui en découlent vont offrir aux Protocoles un nouveau public, et une seconde jeunesse. Grâce à la propagande imaginée par les criminels nazis à qui Nasser a offert l’exil en Égypte, le péril juif se transforme en complot sioniste.

