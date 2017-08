Méthode syllabique, méthode globale: 100 ans de débat pour rien ?

PREVIOUSLY | Les récents propos de Jean-Michel Blanquer, ministre de l'Education nationale, ont réveillé l'ancestrale querelle pédagogique entre méthode syllabique et méthode globale. Retour sur l'histoire d'une polémique plus politique qu'il n'y paraît.

C’est un débat que l’on pensait dépassé, mais les récents propos de Jean-Michel Blanquer, ministre de l’Education nationale, ont fait resurgir la querelle entre méthode syllabique et méthode globale. Le 23 août 2017, dans Le Nouvel Observateur, il déclarait en effet :

On s'appuiera sur les découvertes des neurosciences, donc sur une pédagogie explicite, de type syllabique, et non pas sur la méthode globale, dont tout le monde admet qu'elle a des résultats tout sauf probants.

Les réactions n'ont pas tardé à se faire entendre, entre irritations et incompréhension des enseignants et syndicats de l'enseignement qui considèrent qu’il s’agit là d’un faux débat. En réveillant un débat ancien, Jean-Michel Blanquer agite en réalité un épouvantail, une vieille ritournelle pédagogique. Malgré les tentatives pour désamorcer la polémique, la controverse est bel et bien réveillée. Retour sur l’histoire d’un débat de plus d'un demi-siècle.

“B.a-ba” vs “Ba-b.a”

Dans cette querelle, il y a d'un côté la méthode syllabique, ce mode d’apprentissage qui fait son apparition en 1762 avec le pasteur Jean-Georges Stuber. Communément définie par l’expression “B.a-ba”, cette méthode synthétique préconise l’apprentissage des lettres ou syllabes pour pouvoir former les mots. Particulièrement en vogue à la fin du 19ème siècle avec l’essor de l’école gratuite et obligatoire de Jules Ferry, cette méthode est perçue comme un socle d’apprentissage solide et fiable permettant aux enfants d’associer son et graphie.

De l’autre côté, la méthode globale est une méthode analytique qui part de la visualisation de mots familiers pour arriver ensuite jusqu'aux lettres. C’est le “Ba.b.a”. Cette méthode est développée début 1900 en Belgique, par le pédagogue Ovide Decroly qui s’appuie sur les apports de la psychologie, en remettant par ailleurs le désir d'apprendre au centre de l'apprentissage. La méthode est introduite en France dans les années 1920 par une institutrice, dont l'histoire se souvient comme d'une certaine "Madame Rouquié".

Derrière les deux pédagogies ainsi opposées, on trouve en réalité bien des nuances et une diversité de méthodes, qu'elles soient globales ou syllabiques. Une série de méthodes hybrides, combinant pour partie chacune des deux approches, qui émergent progressivement très tôt, dès les années 1950. A cette époque, les méthodes mixtes font leur apparition.

Dans la réalité, des méthodes mixtes

Malgré la réalité qui montre que les deux approches s'entrelacent, le débat ne cesse pas entre les puristes de chaque camp. Les esprits s'échauffent quant à savoir laquelle des deux méthodes est la plus probante. Les détracteurs de la méthode syllabique lui reprochent son manque de prise en compte du rythme de l'enfant et son côté rébarbatif. A l'inverse, les adversaires de la méthode globale désapprouvent un manque de rigueur qui ne permettrait pas aux enfants d'acquérir un socle solide de connaissances.

En 2003, le monde de l'éducation trouve finalement un consensus. Au micro de Louise Tourret dans l'émission Rue des écoles, Franck Ramus, directeur de recherche au CNRS, l'évoquait en ces termes en 2014 :

C'est la supériorité des approches phoniques qui est établie, à savoir l'association du son et du l'écriture.

Les deux approches étant phoniques, ceci ne tranche pas le débat, mais les préconisations s'orientent vers des méthodes mixtes incluant des notions des deux courants. Roland Goigoux, professeur des universités spécialiste des méthodes d'apprentissage de la lecture, rappelle par ailleurs, dans cette même émission, que la méthode globale n'est pas strictement appliquée dans les classes françaises. Il souligne également que l'heure n'est plus à la réflexion sur les deux méthodes : le consensus de 2003 est acté dans les esprits, et confirmé par les recherches internationales. Ce qui est en jeu pour lui, c'est la question du dosage et des temps d'apprentissage dans la correspondance entre graphèmes et phonèmes.

En 2015, une vaste enquête menée par Roland Goigoux auprès de 2800 élèves de CP amenait une nouvelle fois à dépasser le clivage entre méthode syllabique et méthode globale. Une enquête de grande envergure, réalisée sur trois ans dans des classes de CP a enquêté sur les méthodes pédagogiques et confirmé la difficulté de l'école élémentaire à effacer des soucis d'apprentissage qui surgissent dès l'école maternelle.

Objet politique, objet politisé

Mais depuis 2003, cette question revient encore cycliquement dans le débat public. A la rentrée 2006, Gilles de Robien, alors ministre de l'Education nationale, provoquait ainsi une nouvelle levée de boucliers en proposant d'imposer la méthode syllabique dans les classes de CP... alors que, dans les faits, la méthode globale était loin d'être appliquée in extenso dans les classes françaises. Le débat était relancé, pour la énième fois, devenant un objet politique et politisé. Jean-Michel Blanquer, aujourd'hui ministre d'Emmanuel Macron, était à ce moment-là directeur adjoint du cabinet de Gilles De Robien. Trois mois après son arrivée à l'Education nationale, c'est donc la même polémique qu'il agitait cette année, à quelques jours de la rentrée en évoquant la méthode globale dans son interview à l'Obs.

Et si ce sempiternel retour d'un débat obsolète ne masquait pas, au fond, la vraie question : celle de l'accès à la lecture et de la démocratisation de l'enseignement de la lecture ? En 2015, au micro de Sylvain Bourmeau, deux sociologues, Sandrine Garcia et Anne-Claudine Oller, venaient présenter les conclusions d'une enquête sur les difficultés scolaires de l'apprentissage de la lecture appelant à dépasser le clivage entre méthode globale et méthode syllabique.