Dix ans après la mort de Michael Jackson, quarante après celle d'Elvis et cinquante après celle de Marilyn, certains refusent d'y croire. Des témoins affirment avoir aperçu Elvis caché dans une ferme au fin fond de l'Arkansas, d'autres l'ont reconnu sous les traits d'un vieux serveur de fast food épuisé.

Sur les réseaux sociaux des groupes de fans entretiennent le mythe, affirmant que leur star n'est pas morte à coup d'étranges enquêtes.

Ces légendes urbaines, qui font également revivre Hitler ou Napoléon, traversent la culture populaire. Mais pourquoi cette volonté de faire survivre un personnage célèbre à sa propre mort ? Pourquoi croire à tout prix que ces personnalités n'ont pas eu le destin que l'histoire officielle leur attribue ? Divina Frau-Meigs, professeure en science de l’information et spécialiste des médias et de la désinformation revient sur la construction et le rôle de ces légendes urbaines.

Michael Jackson, Elvis, Marilyn sont-ils en vie ?

Divina Frau-Meigs : "Oui, la preuve si vous allez sur Youtube il y a plein de vidéos qui vous le prouvent. "

Plus sérieuseument, pourquoi certains croient qu’ils sont toujours en vie ?

Divina Frau-Meigs : "Elvis, Marilyn, Michael ont plusieurs caractéristiques communes : ils sont morts jeunes, de façon violente et inexpliquée ou mal expliquée, ce sont des personnalités aux États-Unis issues de la base et donc l’identification est très facile et la projection aussi dans leur parcours et leur situation. Puis, il y a un dernier élément quand même du côté des fans, qui est le fait que quand un personnage n’a pas une fin qui est visible et accompagnée, on n’arrive pas à faire son deuil."

Comment se diffusent ces rumeurs ?

Divina Frau-Meigs : "Ça se diffuse par le bouche-à-oreille, un peu comme à la cour de récréation et puis ensuite il y a tout un processus d’authentification qui se met en place. On essaye de trouver des éléments de preuves, on s’inscrit dans les failles de ces enquêtes qui n’ont jamais vraiment abouti. On ne sait pas vraiment de quoi est morte Marilyn Monroe, le gouvernement américain n’autorise pas la réouverture de son dossier.

Le fait qu’il y ait une faille dans l’explication fait qu’on est obligé d’aller la chercher, des fans se mettent eux-mêmes à enquêter, ils remplacent les journalistes, les enquêteurs officiels pour montrer des documents, des documents flous, erronés, etc."

Qui sont les gens qui diffusent ces légendes urbaines ?

Divina Frau-Meigs : "On pourrait penser que les légendes urbaines sont faites par des idiots pour des idiots mais en fait on se rend compte que c’est plus compliqué que ça, que ça touche des populations de niveaux sociaux et d’éducations différents. Ce sont des gens qui ont une culture du doute, qui sont intelligents et qui voient bien que le manque de preuve montre bien qu’il y a des structures au-dessus des personnes qui viennent les écraser, leur cacher la vérité. Donc, ce qu’on voit c’est une lutte entre une culture de l’élite qui essaie de contrôler les médias y compris la vie de ces destins tronqués et cassés, et une culture de la base, la base notamment de fans, la fanbase qui se dit : “on essaye de nous cacher la vérité, on essaye de nous opprimer, on nous enlève nos stars.”

Ils utilisent des individus qui les incarnent, Elvis, etc. des superstars pour dire : “nous c’est la même chose, c’est une métaphore de nous, de ce qui nous arrive, nous on est aussi opprimés de la même manière, on ne finit peut-être pas nos vies aussi rapidement qu’eux, mais nos vies ne sont pas ce qu’elles pourraient être. ”"

Pourquoi ces rumeurs persistent ?

Divina Frau-Meigs : "Ça montre que le contrat d’information de la presse classique ne fonctionne pas bien et donc on peut tout de suite voire des théories du complot : “ il y a des gens qui ne veulent pas que ça se sache, etc.” Et ça vient heurter ce que j’appelle le contrat de partage qui est le contrat de la légende urbaine, le contrat aussi de twitter facebook, etc. C’est-à-dire les pairs, les uns les autres qui s’informent : “Tu as vu ? Est-ce que tu sais que ? Regarde ! J’ai la preuve que…” C’est renforcé par la présence des médias sociaux. "

Quelles leçons tirer de ces légendes urbaines ?

Divina Frau-Meigs : " La légende urbaine est intéressante et a une sorte d’utilité si on la prend au sérieux, une utilité parce qu’elle nous alerte. Elle nous alerte que il y a en ce moment un risque de rupture entre la culture de l’élite et la culture de la base, entre le contrat d’information et le contrat de partage. Or, pour que l’on fasse société, il faut que ces deux contrats se parlent, se complètent l’un l’autre et qu’on aboutisse. Idéalement ce qu’il faudrait faire là, c’est que les autorités américaines rouvrent le dossier Marilyn et acceptent que tout n’est pas complet au lieu d’être dans le déni."

Complots, légendes urbaines c’est la même chose ?

Divina Frau-Meigs : "C’est à peu près les mêmes mécanismes mais je dirais que la légende urbaine elle est un plus soft, un peu plus “rose”. Ça touche à des personnalités qui n’ont pas nécessairement des relations avec le politique même si évidemment dans le soupçon il y a l’idée qu’il y avait la mafia derrière la mort de Marilyn ou le frère du président. Mais ça reste encore dans l’ambiance humaine et à taille humaine. Alors que dans le complotisme on est vraiment dans un complot mondial dans des entités et des forces occultes, parfois extraterrestres, allez voir les Illuminati et les reptiliens. Donc on est dans quelque chose de plus glauque, voire de plus sombre mais la frontière entre les deux est assez poreuse. "

Jésus, première mort contestée ?

Divina Frau-Meigs : "Dans la légende de ces personnages morts jeunes, dans l’éclat de leur beauté, il y a une dimension christique, d’un individu qui est issu de la base, le Christ entre autres, et qui a été sacrifié. Mais je dirais qu’il y a une dimension nouvelle et différente à cause des médias sociaux qui peuvent transformer ces idées, parce qu'on peut beaucoup plus les nourrir par des visuels, des preuves et contre-preuves même si elles sont truquées et fabriquées."

