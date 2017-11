Michelle Perrot : "Le travail de Françoise Héritier est monumental"

L'historienne Michelle Perrot, qui a bien connu Françoise Héritier, intervenait au téléphone ce jeudi 16 novembre dans les Matins de France Culture, juste après le billet que Jean Birnbaum consacrait à l'anthropologue, pour rappeler l'importance de ses travaux. En particulier "Masculin / Féminin", son étude en deux volumes.

Elle commence par rappeler qu'elles se sont beaucoup côtoyées au Conseil national du sida, au plus fort de l'épidémie, où l'attention de l'anthropologue à la question des prisons a permis que les questions sanitaires relatives aux détenus ne relèvent plus du Ministère de la Justice mais de celui de la Santé. Un "combat de l'ombre pour les Droits de l'homme".

Par la suite, Michelle Perrot insiste d'ailleurs sur l'intérêt jamais tari de Françoise Héritier pour le changement, alors que sa discipline relève plutôt de ce qui est constant. Et sur son ambition permanente à faire en sorte que ses recherches aient une finalité concrète dans nos vies.

Pour moi, "Masculin / Féminin", c’est l’équivalent du Deuxième sexe de Simone de Beauvoir, l’un de ces textes majeurs dont on s’est servi, dont on se sert aujourd’hui, et dont on se servira pas mal de temps.

Ce qui est remarquable, c’est qu’elle montre en effet l’universalité et la longue durée – non pas l’éternité mais la longue durée, de la domination masculine. Qu’elle montre dans les sociétés qu’elle a étudiées, et dans la pensée philosophique. Elle voulait comprendre comment symboliquement s’était construite cette idée de la différence des sexes, qui fait que homme « plus », femme « moins », la fameuse balance différentielle.

Pour Michelle Perrot, les travaux de Françoise Héritier font de la contraception le changement majeur dans les rapports féminin / masculin :