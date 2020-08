Migrants dans la Manche : se soigner malgré la précarité

Dans la salle prêtée par l'association Salam, à Grande-Synthe, Aurélie Denoual arbore une blouse blanche avec le logo de Médecins du Monde. Cette jeune femme coordonne le programme Nord Littoral de MDM et est donc responsable de toutes les actions que mène l'association de Calais à Dunkerque. De ces quelques cinquante kilomètres de plage s'élancent presque chaque nuit de frêles embarcations pour tenter de rejoindre l'Angleterre. Guidés par des passeurs peu scrupuleux, des familles entières s'entassent sur des bateaux pneumatiques, parfois des kayaks ou même des paddles, au risque de leur vie. Il y a juste une semaine, le corps d'un Soudanais de 28 ans a été retrouvé sur la plage de Sangatte.

Ces centaines d'hommes seuls, ces nombreuses femmes et enfants, ces mineurs isolés qui rêvent d'un exil paisible en Grande-Bretagne se cachent en attendant sur les côtes françaises, le plus loin possible des centre villes, où ils sont devenus indésirables, et le plus à l'abri possible des interventions de la police. Les associations estiment qu'environ 1 200 personnes se trouvent en ce moment à Calais et probablement autour de 400 sur la commune de Grande-Synthe. Ce sont les deux villes du littoral où la présence des migrants est la plus nombreuse.

• Crédits : T.S. - Radio France

C'est donc là que les associations concentrent leurs interventions pour tenter de fournir aux étrangers sans papiers le minimum vital. De l'eau, de la nourriture, si possible des douches et des toilettes et - quand cela devient nécessaire - un accès aux soins de santé primaires. Plusieurs fois, le Conseil d'Etat a contraint la puissance publique à améliorer l'accès à ces services indispensables, mais cette dernière semble avoir la mémoire courte, et les militants doivent repartir à la charge. En matière de santé, Médecins du Monde, avec la Croix Rouge française, est l'une des associations les plus présentes sur le terrain. Avec une quarantaine de bénévoles, Médecins du Monde se rend chaque semaine au plus près des lieux de vie. Lundi et vendredi, l'ambulance rejoint Grande-Synthe, souvent à proximité du bois du Puythouck où sont dissimulées les tentes prêtées par d'autres associations. Le jeudi, l'équipe est à Calais.

Les expulsions fréquentes compliquent la tâche des médecins

Depuis trois ans, analyse Médecins du Monde dans son rapport d'activité, "ce gouvernement mène une politique 'zéro campements' qui fragilise et précarise encore plus la situation des exilés. Qui plus est, elle rend le travail des associations de plus en plus difficile." La volonté de ne pas laisser les migrants s'installer dans des lieux fixes a débouché sur une augmentation sensible des expulsions, raconte Aurélie Denoual. En 2019, Human Rights Observers, une association qui veut documenter les violences exercées contre les exilés à Calais et Grande-Synthe, dénombrait 961 expulsions.

• Crédits : T.S - Radio France

La dispersion des populations entraînées par ces interventions permanentes de la police ne facilite pas l'accès aux soins, mais il n'y a pas que cela. Tout un tas d'obstacles empêchent les personnes déplacées de se soigner, à commencer par la distance qui les sépare physiquement des structures médicales, détaille Aurélie Denoual :

Écouter Écouter Aurélie Denoual raconte les obstacles qui empêchent les exilés d'accéder aux soins. 2 min Aurélie Denoual raconte les obstacles qui empêchent les exilés d'accéder aux soins.

La permanence d'accès la plus proche pour les exilés, c'est Dunkerque, donc c'est à 12 kilomètres. Les personnes n'ont pas non plus facilement accès à l'information. Du fait des expulsions répétées, les gens sont vraiment très dispersés et c'est d'autant plus difficile pour nous d'accéder à l'ensemble des lieux de vie (...). Depuis la fin du bidonville de Calais, les expulsions se sont intensifiées petit à petit. Et là, par exemple sur Calais, c'est toutes les 48 heures.

• Crédits : T.S. - Radio France

Près de 3 500 consultations organisées par les bénévoles

Dans le rapport annuel, qui porte sur 2019, les bénévoles de Médecins du Monde recensent avoir effectué 3 449 consultations, à raison d'environ 300 l'hiver et 250 l'été. L'association opte pour des soins mobiles, afin de se rapprocher des campements et des habitats précaires dans lesquels sont relégués les exilés. Les médecins notent que les conditions de vie "extrêmement précaires sont à l'origine de la majorité des pathologies observées". En particulier les infections respiratoires (60% des consultations); les problèmes dermatologiques : la gale (22% des consultations), les cas d'impétigo sont en augmentation. Des soins dentaires également. Enfin, la traumatologie, très présente en raison souvent des dangers encourus pendant la migratoire ou les tentatives de passage vers l'Angleterre.

Les troubles psychologiques représentent 2% des consultations, mais ils inquiètent beaucoup les soignants, raconte Aurélie Denoual, d'autant qu'il est souvent difficile de communiquer :

Écouter Écouter Le fait de parler des langues différentes complique beaucoup les choses, dit Aurélie. 1 min Le fait de parler des langues différentes complique beaucoup les choses, dit Aurélie.

Sous le pont de l'autoroute A 16 où l'ambulance s'est garée, plusieurs dizaines de personnes sont regroupées. Sur des chaises en plastique, de vieux bancs, parfois à même le sol, ils, elles, attendent. A l'arrivée du camion de MDM, certains se lèvent. Ils savent que la permanence des bénévoles ne durera que quelques heures. Christine et Bruno sont les deux médecins qui oeuvrent aujourd'hui, accompagnés de Tayeb, qui organisera le premier accueil et Zézé, qui demandera des précisions sur les pathologies. Aurélie, la toute jeune psychologue bénévole, sera là en soutien, pour discuter avec ceux qui le souhaitent.

• Crédits : T.S. - Radio France

À RÉÉCOUTER Réécouter Santé mentale des migrants : la grande oubliée écouter (4 min) 4 min Le reportage de la rédaction Santé mentale des migrants : la grande oubliée

"Nous ne pourrons jamais soigner tout le monde"

Des tables et des petits bancs de bois ont été installés devant l'ambulance. Les malades pourront patienter ainsi un peu plus confortablement, mais souvent pendant plusieurs heures. L'équipe arrive en tout début d'après-midi et se fixe une limite horaire, 16h30, pour repartir. "Nous ne pourrons jamais soigner tout le monde", soupire Bruno, le médecin généraliste, "mais ils le savent". Un peu plus tard, pendant le debriefing, les médecins insisteront sur la nécessité de prendre son temps, justement. De ne pas recevoir les patients à la va-vite. Et de ne surtout pas les soigner dehors, devant le camion, sans les examiner vraiment. "Nous devons faire de la vraie médecine", insiste Bruno.

• Crédits : T.S. - Radio France

Les équipes noteront aussi que l'ambiance sur le site, ce jour là, était assez tendue. Un jeune a même jeté un caillou sur le train qui est passé à toute allure, en klaxonnant, juste à côté de lui, racontent les bénévoles, de retour dans leur local :

Écouter Écouter L'équipe de MDM débriefe pedant une bonne demi-heure les événements de l'après-midi. 3 min L'équipe de MDM débriefe pedant une bonne demi-heure les événements de l'après-midi.

On est obligés de s'arrêter pour faire de la vraie médecine. Autrement, on va faire n'importe quoi. J'étais le premier, quand je suis passé dehors moi aussi, à dire : je vais mettre un petit pansement. On veut rendre service, mais as-tu vu le dernier malade ? On croit qu'il a trois petits boutons. Si on ne l'examine pas, on ne voit pas qu'il en a plus haut. Qu'il a des ganglions. Qu'il faut le mettre sous antibiotique, donc c'était quand même un cas important.

Afin de respecter les consignes liées au Covid-19, l'ambulance doit rester ouverte. Les médecins ont donc tendu une grande bâche blanche, pour masquer l'espace dans lequel ils reçoivent les malades, et garantir un semblant d'intimité. Il y a énormément de bruit. L'autoroute, juste au dessus et les trains qui passent parfois, à quelques dizaines de mètres. L'accès aux rails n'est pas sécurisé, ce qui rend l'endroit particulièrement dangereux, surtout pour les petits enfants, qui jouent à proximité.

• Crédits : T.S. - Radio France

Ce lundi 17 août, l'équipe recevra 18 malades, mais fera encore une ou deux consultations de dernière minute. Beaucoup de traumatologie, des gastro, des oxyures, du diabète. Une femme très âgée, à bout de souffle s'est assise juste à côté de l'ambulance. Mais elle ne semble pas vouloir consulter. Elle est juste épuisée. Tayeb, l'un des responsables de la logistique, racontera plus tard qu'un homme s'est adressé à lui, pour lui dire que sa mère était malade, mais qu'il lui était impossible de l'amener. Elle est trop âgée et trop lourde pour être transportée. Dans ce cas, il reste le 115, qui se déplace quand un médecin l'appelle, assurent Christine et Bruno."Une fois ils sont venus dans la même journée, on les avait appelés pour une crise d'épilepsie", raconte le docteur, " et juste après pour un vieux monsieur en fauteuil roulant, qui avait une plaie importante à la jambe".

• Crédits : T.S. - Radio France

Le bébé de 15 jours avait bu de l'eau du lac dans son biberon

Parmi les faits marquants de ces dernières semaines, l'équipe note qu'il y a de plus en plus de familles sur le site. Au moins douze, ce jour là. Et de plus en plus d'enfants en bas âge. "La semaine dernière, j'ai vu une maman avec un nourrisson de 15 jours. Je n'avais encore jamais vu ça", s'alarme Bruno, " l'enfant était ballonné, et, en questionnant la mère, nous avons compris qu'elle avait fait chauffer l'eau du lac, pour préparer les biberons !", s'étrangle le médecin. Heureusement, le bébé a été bien soigné. Sur le moment, l'équipe avait quand même appelé le 115 pour demander une mise à l'abri, mais "il n'y avait plus de place". Christine, elle, se souvient de cette petite fille diabétique qui aurait eu besoin d'une consultation à l'hôpital pour renouveler ses médicaments : "Mais le papa ne pouvait pas l'y emmener. La consultation était de 14h à 16h et il avait rendez-vous avec son passeur à 16h. Donc il remettait ça à plus tard, en Angleterre". L'équipe partage ce constat lors de leur débriefing. Ils soulignent aussi que l'accès aux soins dentaires est un vrai problème :

Écouter Écouter Pour aller consulter le dentiste, il faut se lever à 5h30 car la structure d'urgence ne prend que les dix premiers malades 5 min Pour aller consulter le dentiste, il faut se lever à 5h30 car la structure d'urgence ne prend que les dix premiers malades

Pour les dents, les gens peuvent aller se soigner uniquement à Calais. Et seulement le lundi et le mardi. Il faut arriver très tôt le matin, parce qu'il en prend cinq et après c'est terminé. Nous avons un flyer qui leur indique comment se rendre à Calais. Il faut qu'ils prennent le premier bus à 5h34 du matin, puis le train de 6h et demi et ensuite ils doivent prendre un bus jusqu'à l'hôpital. Et tout ça à leur propres frais.

Après avoir reçu tout le monde, l'équipe se retire. Aurélie, la psychologue a remballé les cartes qu'elle avait épinglées sur l'autre camion. Deux grandes cartes qui montrent la zone irakienne et quelques pays d'Afrique. Elles permettent parfois de délier les langues, mais ce jour là, assure Aurélie, personne n'était bavard. Les vendeurs de thé n'ont pas encore remballé leur matériel.

• Crédits : T.S. - Radio France

Et pour cause, un autre camion vient d'arriver sur zone. Il s'agit du véhicule d'Utopia 56 qui vient proposer aux exilés de recharger leurs téléphones portables. Le générateur se met en route et le bruit augmente encore considérablement. Ce bruit est une vraie nuisance, diront les médecins. Dans le camion ouvert, ils ont du mal à entendre les patients, quand ils les auscultent.

Organiser un semblant de suivi médical

Il est 17h30, finalement l'équipe s'est laissée déborder par deux ou trois rendez-vous supplémentaires. Un homme, notamment, est arrivé arborant une très longue cicatrice sur son avant bras. Proprement recousue, mais qui, visiblement lui faisait mal. "Sans doute un coup de couteau", avance un membre de l'équipe "ou une blessure pendant la traversée. Les médecins replient la grande bâche et ferment l'arrière du véhicule. Zézé replie les tables sur lesquelles il a noté soigneusement le prénom des malades, leur âge, leur pays d'origine, le jour de leur arrivée en France et leurs symptômes. Avec la Croix-Rouge, ils ont le même questionnaire, soulignent les soignants. Comme l'autre association passe le mardi, ils s'échangent parfois des informations, se passent les questionnaires. "Comme cela, nous organisons un semblant de suivi médical", insiste Bruno.

• Crédits : T.S. - Radio France

Il y a beaucoup moins de monde à présent sur la zone. Restent surtout les hommes seuls. Un beau garçon d'environ 25 ans, habillé en treillis vert kaki s'est assis sur un bac de bois. Il rit avec un tout jeune enfant, d'à peine quatre ans, qui est devenu "my friend", dit il dans un très bon anglais. Ce jeune homme raconte rapidement son exil. Engagé dans l'armée irakienne, il a préféré fuir son pays, "quand on m'a demandé de tirer sur mes frères Kurdes". Jusque là il avait surtout travaillé "dans l'anti-terrorisme", entendez combattu les islamistes de Daech, en Irak. A présent il est en fuite mais il se sent observé. Dans un précédent camp de migrants, ailleurs en Europe, dans un pays dont il préfère taire le nom, ce jeune migrant a aidé la police locale à reconnaître les fanatiques religieux parmi les réfugiés. Ce pays d'Europe lui a refusé sa demande d'exil. "Il y avait beaucoup d'islamistes dans ce camp là", soupire le jeune homme, "c'est un véritable péril, qui guette aussi vos pays, maintenant". Lui aussi a décidé de partir en Angleterre. Il est en lien avec un passeur, qui lui demande 10 000 euros, mais c'est très compliqué. Il refuse que j'enregistre notre conversation. Il se sent menacé, dit-il, en danger même. "Je pourrai vous rappeler, propose-t-il, quand je serai arrivé de l'autre côté de la Manche. Cela dit, ajoute-t-il dans un sourire, "ça risque d'être un peu compliqué. Je n'ai plus de téléphone portable. C'est ce petit garçon, qui est devenu mon ami, et qui me prête son appareil de temps en temps. Pour appeler ma soeur, au Kurdistan."