Migrants dans la Manche : vivre dans la "jungle"

Épisode 4 | Chassés des centres-villes, les personnes exilées se réfugient dans les bois du littoral nord. A Calais, ils ont un temps occupé le bois Dubrulle que la mairie a grillagé. A Grande-Synthe, ils se cachent au Puythouck, parfois sous de simples bâches. Le plus jeune habitant de cette "jungle" a un an.

Dans le bois du Puythouck, une grande réserve naturelle, agrémentée d'un joli lac, il arrive fréquemment de tomber sur des tentes, au détour d'un chemin. C'est ici que se terrent quelques centaines de ceux que l'on nomme les "migrants", mais que les associations préfèrent appeler des "personnes isolées". Avec Arnaud Gabillat, un jeune homme qui travaille pour l'association Utopia 56, nous sommes allés à la recherche de ces habitants indésirables. Au cours de la maraude, il est question des points d'eau - éloignés de plusieurs kilomètres, des coups de couteau - qui déchirent les tentes au petit matin, des ordures - ramassés seulement par des bénévoles britanniques, d'un monsieur kurde - qui se plaint de devoir vivre "comme Mowgli " et rêve d'Angleterre. Mais aussi des mineurs isolés qui sont la proie des réseaux de trafiquants et que les associations cherchent à protéger.

Depuis plusieurs années, les personnes qui rêvent de prendre la mer pour émigrer en Angleterre, vivent dans des conditions extrêmement précaires. Les tentatives d'organiser des campements en dur, dans les communes du littoral ont toutes échouées.

Après le démantèlement de la "jungle" de Calais, où en 2016 les associations avaient comptabilisé plus de 9 000 personnes, beaucoup sont revenues sur place, clandestinement, pour tenter une nouvelle fois de rejoindre les côtes anglaises. Aujourd'hui, on estime qu'elles sont environ 1 200 dans et aux abords de la ville. Tout récemment, le 10 juillet, un grand campement qui s'était réinstallé autour de la zone des Dunes a été évacué par la police. Il y avait plus de 500 personnes sur place, qui se sont, depuis, disséminées parfois dans certaines artères proches du centre-ville, plus fréquemment dans les bois, ou du côté de la zone commerciale où se trouve le grand Conforama, devant lequel, plusieurs dizaines de personnes attendent et dorment probablement, sans planter la tente, chaque jour. Il faut les prendre en photo de très loin, car elles redoutent d'être repérées par les forces de l'ordre. Les associations, comment Médecins du Monde ou Utopia 56 affirment qu'en ce moment la police intervient presque quotidiennement pour déloger les migrants dès qu'ils semblent s'installer quelque part.

• Crédits : T.S. - Radio France

La municipalité de Grande-Synthe adopte une "posture fermée"

A Grande-Synthe, dans la commune voisine, située à moins de 50 km de Calais, le scénario est pratiquement le même. Depuis l'incendie qui a ravagé le camp de la Linière en avril 2017, camp qui hébergeait au moins 1 500 personnes, et malgré les tentatives du maire écologiste de l'époque, Damien Carême, de rouvrir une structure pérenne, la plupart des exilés ont sombré dans une précarité toujours plus grande. Avec l'arrivée d'une nouvelle équipe municipale - Martial Beyaert (PS), ancien premier adjoint au maire, a succédé à Damien Carême en juillet 2019 - la situation s'est encore dégradée, si l'on en croit les associations.

Dans son rapport annuel de 2019, qui synthétise le travail de terrain des bénévoles sur le littoral nord, l'association Médecins du Monde n'hésite pas à écrire : "La posture fermée du nouveau maire en matière d'accueil des personnes exilées et sa volonté affichée de travailler avec l'Etat ont entraîné, dès le début de son mandat, une complexification du dialogue entre la ville et les associations". Le 17 septembre dernier, la justice, à la demande du nouveau maire, a fait évacuer le gymnase où logeaient quelques 800 migrants et aux abords duquel environ 550 tentes avaient été dressées au fil des mois. La structure avait été mise à la disposition des personnes exilées par Damien Carême neuf mois avant. Beaucoup de migrants ont alors été acheminés vers des centres d'accueil, où pour la plupart ils ne souhaitent pas aller. Et beaucoup sont donc revenus par leurs propres moyens dans les environs de Grande-Synthe. Aujourd'hui, les associations qui oeuvrent au côté des personnes migrantes estiment qu'il y a environ 400 hommes, femmes seules, enfants et mineurs isolés sur la commune. La plupart se sont réfugiés dans le bois du Puythouck. Une jolie réserve naturelle, 130 hectares qui bordent un lac, et où se déroule l'été une manifestation en musique. Mais cette réserve naturelle est surtout devenue le lieu où les familles d'Irak, du Pakistan et d'ailleurs, cherchent un abri de fortune, sous des tentes prêtées par des associations.

• Crédits : T.S. - Radio France

La police intervient souvent très tôt le matin

Arnaud Gabillat est bénévole pour l'association Utopia 56 qui oeuvre sur Calais et Grande-Synthe. Il travaille six jours sur sept et espère bien voir son poste transformé en un emploi permanent prochainement. Ce mardi 18 août, il coordonne les équipes venues distribuer de l'eau et organiser des maraudes dans le bois du Puythouck. Ensemble, nous tentons d'aller à la rencontre de personnes exilées qui voudraient bien témoigner. Mais il n'est pas toujours facile de les trouver, car la police intervient très souvent, dénonce Arnaud, qui parle d'insultes, d'arrestations et de tente déchirées :

Écouter Écouter "A cause des expulsions multiples les associations n'ont même plus assez d'argent pour acheter des tentes", raconte Arnaud Gabillat 3 min "A cause des expulsions multiples les associations n'ont même plus assez d'argent pour acheter des tentes", raconte Arnaud Gabillat

Les campements bougent beaucoup en fonction des évictions de la police. Donc les gens essayent de se cacher le plus profondément dans la forêt, ce qui rend assez difficile le travail des associations, parce que cela oblige à bouger les lieux de distribution, à marauder tout le temps. Pour entrer en contact avec les personnes vulnérables que sont les familles, les femmes isolées et les mineurs isolés qui sont sujets à pas mal de problèmes. Que ce soit lié aux conditions de vie, ou à des réseaux de traite humaine.

• Crédits : T.S. - Radio France

Dans le bois du Puythouck, on trouve parfois au détour d'un chemin, quelques sacs en plastique, bien emballés qui attendent un hypothétique service de nettoyage. Ici, les pouvoirs publics locaux n'organisent pas de ramassage, dénonce Arnaud Gabillat, qui détaille les missions que s'est fixée son association sur le terrain :

Écouter Écouter Nous expliquons aux exilés qu'être illégal sur le territoire français, ne veut pas dire qu'ils n'ont aucun droit" raconte Arnaud 2 min Nous expliquons aux exilés qu'être illégal sur le territoire français, ne veut pas dire qu'ils n'ont aucun droit" raconte Arnaud

Pas d'eau, pas de sanitaires et des ordures qui sont ramassées à la main, par les bénévoles

Au bout d'une bonne vingtaine de minutes de marche, assez loin donc du parking pour les promeneurs, nous tombons sur un premier campement. Un homme très jovial vient nous saluer. Son épouse, sa soeur peut-être et plusieurs enfants sont installés sous une jolie tente bleue. A côté, un plat mijote sur un petit réchaud et la famille s'affaire autour de son repas. Malheureusement, dit-il, l'homme ne parle pas anglais. Il ne pourra donc pas répondre à nos questions. Nous poursuivons notre chemin, guidés par Arnaud, qui rappelle que "c'est du camping qui n'est pas choisi !" :

Écouter Écouter "Quand on campe depuis quatre ans, finalement on a peut-être envie que ça s'arrête", ironise Arnaud 1 min "Quand on campe depuis quatre ans, finalement on a peut-être envie que ça s'arrête", ironise Arnaud

C'est très compliqué pour une mère, pour un père de vivre dans ces conditions, des conditions de vie qui sont déplorables, sans accès à des sanitaires, sans accès à l'eau, quelques fois, sans accès à des soins pour les enfants, sans accès à des femmes qui sont enceintes (...) c'est quelque chose qui rend se travail difficile aussi émotionnellement.

S'il n'y a pas d'eau à Grande-Synthe, il n'y a pas non plus de ramassage d'ordures. C'est une association britannique qui s'en charge, à dos d'homme. Deux bénévoles viennent donc trois fois par semaine ramasser 1,5 tonnes de déchets sur la zone du Puythouck, insiste Arnaud Gabillat.

Les associations se plaignent des interventions régulières de la police. Dans son récent rapport HRO Human Rights Observers a dénombré 961 expulsions sur les sites de Calais et Grande-Synthe en 2019. Les choses ne se sont pas arrangées depuis, affirment ces observateurs scrupuleux qui tentent de documenter les violences policières, comment ils l'expliquent sur leur page Facebook. Arnaud Gabillat partage cette même expérience et se désole de voir que le matériel fourni par les associations est souvent l'objet de dégradations :

Écouter Écouter On souhaiterait que les personnes migrantes portent plainte, mais quand on sait qu'elles risquent d'être auditionnées par un policier qui les a peut-être malmenées, dit en substance Arnaud Gabillat, on comprend qu'elles hésitent. 2 min On souhaiterait que les personnes migrantes portent plainte, mais quand on sait qu'elles risquent d'être auditionnées par un policier qui les a peut-être malmenées, dit en substance Arnaud Gabillat, on comprend qu'elles hésitent.

"Le problème c'est que les tentes s'abîment très vite, dû aux conditions de vie et au manque d'entretien. Elles ne sont pas faites pour vivre à l'année dedans. C'est dû également aux policier qui viennent aussi des fois, pendant les expulsions, avec de coups de couteau pour les déchirer. Pas pour les enlever, juste pour que la tente soit inutilisable. C'est pour créer une pression psychologique afin que les gens s'en aillent d'eux-mêmes."

Une jeune femme est debout devant sa tente. Elle sourit en nous voyant approcher, mais se montre aussi assez inquiète. Arnaud Gabillat l'aborde dans un anglais très simple, mais qu'elle ne comprend visiblement pratiquement pas. Vers le milieu de la conversation, je peux sortir mon appareil d'enregistrement pour glaner quelques bribes de conversation. Elle vient d'expliquer que son mari est absent et que ses enfants jouent quelque part au loin :

Écouter Écouter Une femme migrante montre son bras dévoré par les moustiques 2 min Une femme migrante montre son bras dévoré par les moustiques

Les mineurs isolés sont la proie des réseaux de passeurs

Utopia 56 est une association multiforme, qui prête assistance aux exilés en apportant notamment de l'eau à Grande-Synthe, depuis le 4 mai dernier. Les bénévoles arrivent avec leur camion jaune canari, rempli d'une cuve de 1 000 litres, qu'ils vont remplir jusqu'à quatre fois par distribution. Ils organisent parallèlement des maraudes, au cours desquelles ils tentent d'informer les migrants sur leurs droits. L'un de leurs objectifs prioritaires, à Calais comme à Grande-Synthe, est d'approcher les mineurs isolés. Il s'agit d'adolescents, qui sont arrivés en France non accompagnés de leur parents, et qui souhaitent eux aussi rejoindre la Grande-Bretagne. Mais en tant qu'enfants âgés de moins de 18 ans, ils ont le droit de bénéficier de l'aide sociale à l'enfance, l'ASE, qui doit théoriquement leur garantir une protection juridique et matérielle. Mais entrer en contact avec ces adolescents n'est pas si simple, explique Laure Pichot d'Utopia 56.

Écouter Écouter "C'est compliqué pour des enfants de 15 ans, qui ne parlent pas anglais, de nous faire confiance et de nous demander de les mettre à l'abri", dit Laure Pichot 5 min "C'est compliqué pour des enfants de 15 ans, qui ne parlent pas anglais, de nous faire confiance et de nous demander de les mettre à l'abri", dit Laure Pichot

Malheureusement, les mineurs isolés sont très entourés par les réseaux de passage, qui sont des réseaux mafieux, des trafiquants de personnes. Ils ont donc une parole qui est extrêmement contrôlée, des faits et gestes qui sont extrêmement surveillés. Donc le premier enjeu pour les équipes est de délivrer l'information et de délivrer ce numéro d'urgence qui va permettre au mineur isolé de nous appeler quand il sentira qu'il ne va pas se mettre en danger.

Rencontre avec Salah, qui se plaint de devoir vivre "comme Mowgli"

• Crédits : T.S. - Radio France

Dans le bois du Puythouck, nous croisons à présent plusieurs hommes seuls, qui rentrent visiblement vers leurs campements. Soudain, l'un deux nous interpelle avec un grand sourire. Il porte de petites lunettes cerclées et un téléphone à la main. A ses côtés, son fils d'une quinzaine d'années s'est lui aussi arrêté. Le père le désignera d'un air désolé au cours de la conversation, pour attirer notre attention sur son jogging tout sale. Cet enfant n'a pas les moyens de se vêtir correctement, explique son père. Au bout du fil, donc, se trouve un francophone, un ami probablement du monsieur qui se tient devant nous. Et l'homme veut que nous entamions une conversation avec cette voix lointaine qui partage notre langue et peut se faire l'intermédiaire entre lui et nous. S'en suit une très longue conversation, où nous apprenons que Salah est en France depuis quatre jours. Qu'il a passé plus de cinq ans en Suède, sans obtenir de papiers. Il se plaint d'être contraint aujourd'hui de "vivre comme Mowgli dans la jungle" et de ne pas pouvoir offrir une éducation digne de ce nom à ses enfants, dont le plus petit est atteint d'une maladie rare. Extrait d'une interview presque improbable, qui s'est faite par le truchement d'un compatriote kurde, installé lui aussi en Suède, mais depuis dix-sept ans :

Écouter Écouter Salah a passé plus de cinq ans en Suède, sans obtenir de papiers. C'est un ami kurde qui traduit par téléphone depuis le sol suédois, son récit. 9 min Salah a passé plus de cinq ans en Suède, sans obtenir de papiers. C'est un ami kurde qui traduit par téléphone depuis le sol suédois, son récit.

Les autorités françaises estiment avoir mis en place des centres d'hébergement et d'accueil des réfugiés à la hauteur des besoins. On peut se rappeler des paroles prononcées par le président de la République, peu de temps après son arrivée à l'Elysée, en juillet 2017. "La première bataille, c’est de loger tout le monde dignement. Je ne veux plus, d’ici la fin de l’année, avoir des femmes et des hommes dans les rues, dans les bois ou perdus. C’est une question de dignité, c’est une question d’humanité et d’efficacité là aussi." disait il y trois ans déjà Emmanuel Macron.

Demain, dans le cinquième épisode de cette série, nous donnerons la parole au sous-préfet du Pas-de-Calais, le représentant de l'Etat. Et nous entendrons aussi le plaidoyer les associations qui affirment que les centres d'orientation, qui devraient permettre aux étrangers de se reposer et d'examiner sereinement leur situation administrative, sont très loin d'être à la hauteur.

• Crédits : T.S. - Radio France

Avant de se quitter, Arnaud Gabillat insiste pour faire un détour par un petit plan d'eau couvert de lentilles. C'est ici que jusqu'au mois de mai, quelques migrants venaient se désaltérer :

Écouter Écouter Arnaud Gabillat a découvert que des migrants pakistanais avaient bu cette eau. 45 sec Arnaud Gabillat a découvert que des migrants pakistanais avaient bu cette eau.

C'est ainsi que l'association a découvert à quel point l'eau manquait au bois du Puythouck. Les bénévoles organisent maintenant des distributions dans six lieux différents sur la commune, avec leur camion citerne. Ils permettent ainsi aux personnes migrantes de boire, de prendre un shampoing et même de laver leur vêtements. De retrouver un peu de dignité.