Mode, photo, parfum, spectacles : l'artiste du corps Thierry Mugler est mort

Un ange de la mode s'est éteint. Thierry Mugler est décédé de façon inattendue mais "naturelle" selon son agent. Le créateur de mode mais aussi de parfums, photographe, réalisateur et metteur en scène avait 73 ans. Une figure internationale de l'expression artistique des années 80 et 90.

"Depuis toujours, je suis fasciné par le plus bel animal sur terre : l’être humain. J’ai utilisé tous les outils qui étaient à ma disposition pour le sublimer" déclarait il y a peu Manfred Thierry Mugler. Manfred, son "prénom de baptême que je gardais au chaud" confiait-il en 2017 dans C dans l'air.

Celui qui a commencé adolescent à Strasbourg comme danseur classique aura centré son oeuvre sur le corps. Jusqu'à transformer le sien de façon surprenante.

Un style flamboyant qui va marquer les années 80-90

Son nom reste empreint d'un style flamboyant, extravagant, criard pour certains, de ses visions créatives, et d'univers débridés entre science-fiction et robotique, avec des airs de Metropolis, de bande dessinée ou de constructivisme russe. Il était arrivé à Paris à 20 ans puis avait crée sa propre griffe "Café de Paris" en 1973, avant un an plus tard de fonder la société "Thierry Mugler".

Avec Jean Paul Gaultier ou Claude Montana, il marque les années 80 et propose même en 1984 un défilé public inédit au Zénith de Paris avec 250 modèles dont une madone en extase sous une pluie d'or. Des défilés aux allures de shows : 80 en vingt ans. Sans fourrure, car bien avant tout le monde, il la délaisse pour des matières synthétiques.

L'amour de la mise en scène pour les stars comme le grand public

Bowie, Diana Ross, Madonna et plus tard Lady Gaga en sont fans. Il habillera Mylène Farmer, sera le directeur artistique de Beyoncé, et parmi les dernières photos sur son compte Facebook, on pouvait voir Kim Kardashian, en tenue et chapeau de cow-boy métallisés, conçue pour elle pour Halloween par le créateur.

• Crédits : Kevin Tachman/MG19/Getty Images for The Met Museum/Vogue - Getty

En 1985, Jack Lang fait scandale à l'Assemblée nationale avec un de ses costumes col Mao. Yves Mourousi s'habillera de même dans le très populaire journal de 13h de TF1. La Comédie Française lui confie le plus important budget costumes de son histoire. Et George Michael la conception de son clip emblématique des années 90 et des mannequins stars de l'époque : Too Funky.

Un flacon de son parfum Angel vendu toutes les dix secondes

Thierry Mugler réussit aussi en 1992 un coup de génie aux accords sucrés et à l'hyperpatchouli : son parfum Angel, toujours parmi les plus vendus dans le monde.

En 2002, il se retire de la mode avant notamment de mettre en scène du cabaret, comme dans Mugler Follies. Danseuses singulières de la filiforme au modèle Botero, ventriloques, cantatrice, chanteuse de fado, acrobates, numéros de force inédits : cela faisait "longtemps" qu'il voulait monter une revue, "un art libre, de joie de vivre et d'échange, sans message, où tout est possible", avait-il à l'époque confié à l'AFP. Et d'ajouter : "La mode ne me manque pas vraiment".

"Croyons en demain. Vive le futur" lançait-il encore dans le livre Couturissime, du nom de la grande exposition rétrospective qui fait escale en ce moment même au Musée des arts décoratifs de Paris. "Mugler voulait se détacher de la haute couture qui correspondait à une élite, et montrer que les jeunes pouvaient aussi porter de la haute couture et que cela pouvait être autre chose qu'une robe pour aller à une soirée chic", avait déclaré à l'AFP en septembre Thierry-Maxime Loriot, commissaire de l'exposition, produite à l'origine par le Musée des beaux-arts de Montréal.