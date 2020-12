Mort de Pierre Cardin, couturier hors-pair au goût de défis

"Je voulais que mon nom soit dans le monde entier", confiait le couturier dans l'émission A Voix nue, en 1992. Enfant d'immigrés italiens ayant fui le fascisme devenu un créateur de mode reconnu dans le monde entier, Pierre Cardin s'est éteint le 29 décembre, a annoncé sa famille à l'AFP.

Né en 1922 dans un village près de Venise, il a gravi très vite les échelons de l'industrie du luxe et de la haute couture jusqu'à en devenir l'un des symboles : Pierre Cardin a aussi été le premier couturier à entrer à l'Académie des beaux arts tout en rendant ses créations accessibles en lançant une ligne de prêt-à-porter dès 1959.

Pierre Cardin arrive à Paris en 1945 pour aller travailler chez Paquin, une maison de couture où œuvraient alors 1400 employés. "C'était hallucinant de voir toutes ces Rolls qui s'arrêtaient à 3 heures de l'après-midi pour voir les collections", racontait le couturier à l'antenne de France Culture. Il y crée notamment les costumes du film La Belle et la Bête de Jean Cocteau. A l'âge de 24 ans, Pierre Cardin se retrouve avenue Montaigne chez Christian Dior qui montait sa propre maison de couture. Il dit lui devoir son "sens du goût et de l'élégance". C'est alors le début de la vague New Look, "le plus grand événement d'après-guerre sur le textile", selon Pierre Cardin qui ouvre peu de temps après sa propre maison, au 10 de la rue Richepanse dans le 8ème arrondissement de Paris :

C'était le lendemain des caves de Saint-Germain, la mode c'était Saint-Germain-des-Prés. Et moi, mon idée, c'était le grenier plus que la cave. Je voulais toujours être en contestation et j'ai commencé à faire des costumes de bal. Pierre Cardin sur France Culture

Col Mao, petites robes zippées ou à hublot… Ses créations ont habillé les femmes mais aussi les hommes, qu'il a été le premier à faire défiler. Pierre Cardin a fait évoluer la haute couture comme le prêt-à-porter :

Ce que je voulais, c'était surtout créer l'image de demain. C'est cela qui m'a permis de faire une image très différente des autres, d'avoir un style et d'être précurseur. En 1960, ma mode était rejetée, j'avais des difficultés à l'imposer car les femmes ne voulaient pas se ridiculiser en portant les vêtements que je faisais à l'époque. Les musées le démontrent : je suis actuellement considéré comme représentatif d'une certaine période et cette période, elle est celle d'aujourd'hui. Pierre Cardin, sur France Culture

Mais Pierre Cardin était aussi un homme d'affaires hors-pair devenu milliardaire : il a su faire une marque de son nom, en l'apposant sur toutes sortes d'objets. Méprisé à ce titre par une partie de ses pairs, il se disait fier d'avoir eu raison avant tout le monde. Evoquant ses multiples aventures entrepreneuriales dans le dernier épisode d'A Voix nue, le grand couturier français affirmait son goût des défis "au risque de se perdre" :