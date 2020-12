Naoufel Jammali : "En Tunisie, on commence à entendre des voix qui font l'apologie de la dictature"

La Tunisie a commémoré ce jeudi l'immolation de Mohamed Bouazizi. Ce geste de désespoir d'un jeune marchand de fruits et légumes a déclenché la 'révolution du Jasmin', la chute du dictateur Ben Ali et le printemps arabe qui a ensuite gagné l'Égypte, la Libye, puis la Syrie.

Naoufel Jammali, 44 ans, est député d'Ennahdha pour la circonscription de Sidi Bouzid, cette ville du centre du pays où avait eu lieu le drame. Le parti islamo-conservateur qui vient de mettre en avant sur sa page Facebook "Les choses sont mieux après la révolution". Ancien ministre de la Formation et de l'Emploi dans le gouvernement de Ali Laârayedh, Naoufel Jammali est aussi assesseur du président du Parlement chargé du contrôle du budget du Parlement. Celui qui s'était déclaré dans Jeune Afrique comme "une courroie de transmission avec les milieux modernistes", celui que Le Monde a qualifié d’"homme au carrefour de bien des débats agitant la jeune démocratie tunisienne" livre son analyse des dix années passées, du rôle de son parti et des crises politique, économique et sociale qui agitent son pays.

Dix ans après la révolution tunisienne, quel bilan en tirez-vous ?

Je ne peux qu'être satisfait par le bilan politique parce que la révolution a définitivement placé la Tunisie dans le paysage des pays du monde libre, des pays démocratiques. Malheureusement, c'est la seule expérience qui a réussi parmi toutes les révolutions qui se sont déclenchées ici et là dans le monde arabe.

Mais le bilan est tout ce qu'il y a de plus médiocre sur le plan social et économique. Et c'est le plus grave. Parce que la démocratie a besoin aussi de montrer qu'elle peut générer des dividendes pour le peuple tunisien. Aujourd'hui, le bilan économique et social handicape lourdement la perception qu'a le citoyen tunisien par rapport à la révolution. Si bien que l'on commence maintenant à entendre des voix qui font l'apologie de la dictature, qui alimente la nostalgie de la dictature en adoptant un discours très simpliste. Certains disent que la situation était meilleure avant alors que ce n'est pas vrai, parce que tous les problèmes auxquels fait face la Tunisie sont des problèmes structurels qui datent d’avant la révolution. Je dirais même qu'il y a des problèmes nés avec la déclaration de l'indépendance en 1956 qui n'ont pas été traités d'une façon efficace.

Il y a un vrai désaveu de la population tunisienne, et particulièrement des jeunes, envers la classe politique. A quoi l'imputez-vous ?

La classe politique en Tunisie n'est pas exempte de tout reproche. L'image véhiculée aujourd'hui par les institutions de l'Etat, et surtout par le Parlement, n'entraîne pas une bonne idée de ce que peut être la politique, ni de ce que peut être un homme politique qui se respecte. Malheureusement, l'image est très négative. Elle donne l'impression que les politiques ou les politiciens ne se sentent pas concernés par les vrais problèmes de la Tunisie. Et malheureusement, on a basculé dans la théorie des "tous pourris" alors qu'il y a un nombre très important de députés qui font le travail, qui se démènent chaque jour pour trouver des solutions à des problèmes. Mais vous savez qu'en politique, le plus important, c'est la perception. Et malheureusement, la perception, elle, est négative aujourd'hui.

Après la Révolution, en 2011 votre parti était la première force politique du pays. Neuf ans plus tard, Ennahdha a perdu jusqu'à 40% de ses électeurs. Comment l’expliquez-vous ?

C'est tout à fait normal pour un parti qui a été pratiquement de tous les gouvernements (NDRL : il y a eu 9 gouvernements en Tunisie depuis 2011). L'exercice du pouvoir est usant. Les partis qui prennent leurs responsabilités, qui essaient de trouver des solutions, sont toujours handicapés par les bilans qui ne sont pas toujours au rendez-vous.

• Crédits : DR

Après, je pense que le parti auquel j'appartiens a apporté beaucoup à la Tunisie sur le plan politique, sur le plan des libertés, ne serait-ce que pour la première fois, un parti politique qui gouverne, a démissionné et quitté le gouvernement pour permettre une solution pacifique et une transition démocratique sereine. C’était en 2013. Nous avons apporté la preuve qu'un parti islamiste peut exercer le pouvoir mais il peut aussi sortir du pouvoir d'une façon pacifique. Et c'est une leçon très importante de nature à relativiser la façon avec laquelle, en Occident, on appréhende les partis de la mouvance islamiste.

Vous représentez la circonscription de Sidi Bouzid, berceau de la révolution. C'est une région agricole, plutôt défavorisée. On sait qu'il y a eu des promesses faites de développer les régions marginalisées. C'est un objectif qui était même inscrit dans la Constitution de 2014. Qu'est-ce qui a été fait depuis ?

La situation requiert un volontarisme beaucoup plus agressif. Et ça, ce n'est pas la perception d'une partie du peuple tunisien qui ressent que jusqu'à maintenant, les efforts n'ont pas été faits pour apporter un équilibre entre les différentes régions du pays. Mais je pense que la situation ne s'est pas améliorée comme nous le souhaitions, parce qu'il y a beaucoup de réformes qui devraient être engagées, mais qui ne l’ont pas été pour de multiples raisons, notamment la réforme de l'administration, l'allègement de la bureaucratie.

Il faudrait recréer un modèle économique nouveau. Si bien que le bilan aujourd'hui est mitigé, c’est le moins que l'on puisse dire…

La population de ces régions vous le reproche d’ailleurs, à votre parti et aux autres...

Sur ce point, il faut relativiser. Je vous rappelle que le modèle électoral tunisien est tellement compliqué qu'il ne permet pas à un seul parti de gouverner tout seul. Après la révolution, en 2014, on s'est engagé dans une coalition gouvernementale qui n'est pas toujours facile à gérer.

Mais le bilan n'est pas exclusivement imputable à notre parti politique. C'est une responsabilité collective. Aucun parti politique ne peut avoir plus de 20 ou 25 % des sièges au sein du Parlement. Par voie de conséquence, vous êtes obligé de gouverner dans le cadre d'une coalition et ce n'est pas toujours facile dans une coalition d'appliquer son propre programme.

• Crédits : Valérie Crova - Radio France

Le gouvernorat de Sidi Bouzid est l’un des 24 gouvernorats tunisiens où il y a le plus de diplômés de l'enseignement supérieur au chômage. Ils manifestent d’ailleurs régulièrement comme lors de la célébration des dix ans de l’immolation de Mohamed Bouazizi qui a eu lieu ce 17 décembre. Qu'avez-vous envie de leur dire?

Au plan national, le taux de chômage des jeunes diplômés est de 34 %. C'est un problème qu'a connu la Tunisie, même avant la révolution. C'est d’ailleurs pour cette raison que la révolution a été déclenchée en Tunisie, entre autres. Parce qu'il existe un chômage qui frappe essentiellement une population jeune, très qualifiée. J’ai été ministre de l'Emploi entre mars 2013 et janvier 2014. Je sais très bien de quoi il s'agit. C'est le résultat d'un système universitaire archaïque, d'un système de formation professionnelle complètement à la ramasse. Des problèmes structurels font qu’aujourd'hui, l'économie nationale tunisienne ne peut pas absorber un nombre très important de diplômés du supérieur parce qu'il n'y a aucun lien entre le marché du travail, d'une part, et le système éducatif, d'autre part. La solution requiert beaucoup d'efforts et beaucoup de temps et surtout une stabilité politique qui n'est pas au rendez-vous jusqu'à maintenant. La durée des gouvernements en Tunisie est de deux années à tout casser ! Cela ne permet pas à un gouvernement d'engager les réformes qui s'imposent.

Endossez-vous une part de responsabilité dans ce blocage qui fait qu'aujourd'hui la classe politique tunisienne n'arrive pas à mener ces réformes ?

Non, pas du tout. Parce que le problème, c'est la loi électorale. La loi électorale fait qu’elle ne permet pas à un seul parti politique de prendre les rênes du gouvernement. Pourquoi assumer une responsabilité dans ce blocage alors que nous sommes parmi les rares partis à avoir appelé et à continuer à appeler à la réforme de la loi électorale, mesure qui rencontre une réticence de la part des autres partis politiques hier et aujourd'hui, pour pouvoir sortir de cette situation de marasme. Cela doit passer forcément par la réforme de la loi électorale. Nous voulons la réformer pour permettre à un parti politique d'assumer sa responsabilité et d'être sanctionné par le peuple tunisien suite à un mandat de cinq ans en bonne et due forme. Or, aujourd'hui, nous sommes dans une situation dans laquelle tout le monde et personne n'est responsable.

Une partie de la population tunisienne dit qu'elle vivait mieux en 2010, avant la révolution. Des nostalgiques de Ben Ali n'hésitent pas à revendiquer son héritage. Est-ce quelque chose que vous pouvez comprendre ?

Les problèmes que vit le peuple tunisien aujourd'hui sont les mêmes que ceux rencontrés sous la dictature, à la différence qu’à cette époque-là on n'avait pas le droit d'en parler, tout simplement. Des nostalgiques de la dictature, il y en a partout, même dans les démocraties très anciennes. A partir du moment où on prend conscience de la gravité de la situation, il faut tout faire pour essayer d'apporter des réponses pertinentes aux attentes légitimes du peuple tunisien.

Il y a un climat d'explosion sociale, des salaires dérisoires, un taux de chômage très important, un coût de la vie qui a augmenté. Diriez-vous que cela favorise cette nostalgie?

Oui, cela favorise cette nostalgie. D'autant plus que le discours politique des nostalgiques est très simpliste : c’était mieux avant. Ce discours simpliste requiert beaucoup de compétences et de perspicacité de la part de la classe politique qui croit en la démocratie pour le combattre et pour essayer d'être très franc avec le peuple tunisien.

La situation est très difficile sur le plan national et international, aggravée par la crise du Covid. Mais à un certain moment, il faut qu'on arrête de se voiler la face et qu'on fasse face aux vrais problèmes du peuple tunisien. Tout le monde doit y aller avec son lot de concessions et de sacrifices. D'ailleurs, notre parti politique a appelé à un véritable dialogue économique et social en essayant de mettre tout le monde autour d'une table, de façon à essayer de dégager un consensus sur un programme qui permettra à la Tunisie de sortir de cette situation. Nous avons besoin d'une classe politique qui dise la vérité, qui soit réaliste, qui dise à la jeunesse tunisienne : voilà ce que l'on peut faire et voilà ce que l'on ne peut pas faire maintenant, quelles sont les solutions réalisables aujourd'hui ?

La jeunesse tunisienne a besoin d'une feuille de route et elle a besoin aussi d'un rêve, mais un rêve réalisable et réaliste. Sauf qu'aujourd'hui, la classe politique n'a pas réussi à faire rêver le peuple tunisien. Elle n'a pas réussi à créer un rêve pour la Tunisie. C'est malheureux, mais je ne perds pas espoir d'y arriver. Il n'y a pas une baguette magique qui va d'un coup d'un seul faire tomber le taux de chômage de 18% à 3%. C'est impossible. Mais, comme disait feu François Mitterrand, il faut donner du temps au temps.

Avec la collaboration d'Eric Chaverou