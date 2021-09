New Jersey : la communauté arabe de Paterson, victime de la première "fake news" post-11 Septembre

Reportage | Dans le New Jersey, la ville de Paterson abrite l'une des plus anciennes communautés arabes des États-Unis. Au soir du 11 septembre 2001, elle s'est retrouvée accusée de soutien voire de complicité avec les terroristes. Après des années de stigmatisation, elle connaît un essor exemplaire.

Dans les heures qui ont suivi les attaques terroristes du 11 septembre 2001 aux États-Unis, la communauté arabe de la ville de Paterson, dans le New Jersey (à une demi-heure en train à l'ouest de New York), s'est retrouvée montrée du doigt par de nombreux médias : des témoins affirmaient y avoir vu des scènes de célébration dans les rues du quartier moyen-oriental.

Rumeurs et accusations reprises jusqu'au candidat Trump

Pendant des années, ensuite, la communauté qui vit dans ce quartier a dû se justifier, se défendre de toute complicité avec les terroristes. Des enquêtes ont été menées, elles n'ont jamais permis de démontrer ni que les auteurs des attentats du 11/09 avaient été cachés à Paterson avant leur passage à l'acte (autre rumeur) ni qu'on y avait fêté la chute des tours jumelles du WTC dans la rue. Pourtant, le soupçon est resté longtemps, tout comme l'amalgame raciste et islamophobe dans une partie de la population américaine. Même Donald Trump, pendant la campagne de 2015 qui allait le mener à la Maison Blanche, a repris la fake news dans certains de ses meetings pour alimenter, surfer sur le racisme anti-arabe de son électorat.

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. J'autorise Gérer mes choix

Syriens, Palestiniens, Turcs, Irakiens

Ces accusations ont été d'autant plus mal vécues par la population de South Paterson, le quartier des immigrants moyen-orientaux, que leur communauté est présente depuis un siècle dans la ville du New Jersey.

À partir des années 1920, des immigrés de Syrie sont arrivés à Paterson, une ville industrielle alors en plein déclin. Ils ont repris les manufactures textiles en déshérence, ils ont relevé l'économie de la ville à l'époque. Les Palestiniens qui fuyaient la guerre avec Israël sont arrivés ensuite, à partir des années 1950. Et aujourd'hui encore, des Irakiens, des Syriens, des Turcs continuent de converger vers South Paterson. C'est devenu un lieu de rassemblement et de commerce pour tous les Arabo-américains du nord-est des États-Unis.

- Awni Abuhabda, notaire et ancien adjoint au maire de Paterson

• Crédits : Camille Magnard - Radio France

Au sein de cette communauté, les Palestiniens sont les plus nombreux, ceux qui ont le plus développé de commerces familiaux autour de Main Street, la rue dont certaines portions ont été rebaptisées "Little Ramallah", ou "Little Istanbul", tant comme le dit le jeune restaurateur George Nouri :

Ici, les immigrés du Moyen-Orient n'ont pas besoin de prendre un billet d'avion pour avoir l'impression de marcher dans les rues de leur ville natale, on y est tout en restant dans le New Jersey. Vous pouvez trouver tous les produits orientaux, déguster une bonne cuisine méditerranéenne, et pourtant ce sont bien les États-Unis, ici !

• Crédits : Camille Magnard - Radio France

Devenir "un rendez-vous incontournable des foodies de la région"

D'ailleurs, le 11 septembre 2001, tous les habitants de South Paterson l'affirment : ils ont eu peur, ils ont pleuré et souffert comme tous les autres citoyens américains. Le fait qu'ils se retrouvent rejetés par une partie de la population les a d'autant plus touchés, que leur communauté se veut exemplaire à Paterson : elle affiche des taux de criminalité plus faibles que dans les autres quartiers de la ville, et South Paterson est beaucoup plus animée, commerçante et accueillante que le centre-ville marqué par la pauvreté et le déclin post-industriel. Le maire de la ville, Andre Sayegh, est né à Paterson d'un père libanais et d'une mère syrienne. Il mise beaucoup sur l'exemple de dynamisme économique que montre son quartier natal :

Notre projet est que le dynamisme de South Paterson, avec des nouveaux commerces qui ouvrent chaque semaine quasiment, tire vers l'avant le reste de la ville. Nous voulons faire de la ville un rendez-vous incontournable des foodies de la région, en misant sur la qualité de nos restaurants, d'autant plus que la cuisine moyen-orientale est très recherchée en ce moment.

• Crédits : Camille Magnard - Radio France

Le maire a même trouvé un nouvau slogan pour la ville qui était jusque-là célèbre surtout pour ses chutes d'eau : "Paterson, great falls, grat food and a great future !" soit "Paterson, de grandes cascades, de la grande nourriture, et un grand futur". Ce n'est pas pour déplaire à George Nouri, patron du restaurant Nouri Café, sur Main Street : il y voit une sorte de revanche sur la stigmatisation de l'après-11 Septembre, ou en tous cas une preuve, dit-il, que "la société américaine nous a accepté en son sein, a accepté notre présence et notre culture. Nous n'avons jamais été aussi visibles, représentés et intégrés à la société américaine, que vingt ans après le 11 septembre 2001".