Non, l’immigration n’aura pas la peau de l’Etat Providence

Une coutume napolitaine veut qu’on ne puisse pas souhaiter la bonne année à quelqu’un sans la souhaiter secrètement mauvaise à quelqu’un d’autre, écrit le démographe François Héran dans son dernier article publié ce 18 septembre sur le site La Vie des idées. Comme si, au fond, il était impossible que les deux passent une douce année chacun pour soi. Sous la forme d’un long texte assassin, le démographe, directeur de recherche à l’INED (l’Institut national d’études démographiques) et titulaire de la chaire "Migrations et sociétés" au Collège de France, répond à Stephen Smith, auteur d’un brûlot alarmiste sur l’invasion migratoire en train de s’abattre sur l’Europe.

A travers cette métaphore napolitaine et un titre assassin ("Comment se fabrique un oracle") François Héran cherche à invalider le postulat qui sous-tend une bonne partie du raisonnement de l’ancien journaliste devenu professeur d’études africaines, qui publiait en début d’année La ruée vers l’Europe : la jeune Afrique en route vers le vieux continent (chez Grasset).

Ce postulat alarmiste, très répandu en réalité dans la sphère politique mais aussi dans le débat sur l’immigration tel qu’il existe dans les médias, consiste à dire que le défi migratoire censé s’abattre sur les pays du Nord sera majoré par le développement des pays du Sud. Et que le développement de l’Afrique se fera au détriment de l’Europe. C’est ce qu’écrit Stephen Smith, par exemple à la page 15 de son ouvrage : “La jeune Afrique va se ruer vers le Vieux Continent, cela est inscrit dans l’ordre des choses… “

C’est aussi ce qu’il avançait lors de ses deux derniers passages sur France Culture. D’abord dans l’émission "Répliques", face à Serge Michaïlof, chercheur à l’Iris, le 17 mars 2018 :

Puis, trois mois plus tard, dans les "Matins" de France Culture le 2 juillet 2018 :

Défi alarmiste et sophismes "racoleurs" ?

Stephen Smith a obtenu le Prix du livre de géopolitique 2018 pour son dernier ouvrage - et c'est Jean-Yves Le Drian qui lui remettait sa récompense. Or, dans son article en forme de réplique, François Héran démonte notamment une idée-force qui sous-tend le parti-pris alarmiste de Smith : ce postulat qui voudrait que l’immigration soit définitivement préjudiciable à l’Etat providence. “Racoleur”, écrit cette semaine le démographe qui annonçait justement, lors de sa leçon inaugurale au Collège de France le 5 avril 2018, son intention de "rétablir les ordres de grandeur du phénomène migratoire, à l’ère de la post-vérité".

Selon le chercheur, le mantra véhiculé par Stephen Smith a été régulièrement invalidé, sans que cela ne lui fasse perdre de sa vitalité ou de l’écho dans les médias. Il y a cinq ans, en 2013, l’OCDE (L'Organisation de coopération et de développement économiques) publiait son étude rituelle "Perspectives des migrations internationales". François Héran mentionne en annexe de son article le troisième chapitre de cette somme (69 pages au total), qui s’intitule tout spécialement “L’impact fiscal de l’immigration dans les pays de l’OCDE”.

Voici ce que l’on peut y lire, sans guère d'ambiguïté : une politique qui consisterait à fermer les frontières pour ralentir les migrations aurait pour effet principal de restreindre d’abord les migrations de travail, c’est-à-dire l’afflux d’étrangers qui quittent leur pays pour travailler. Or, poursuit l’OCDE, ce sont précisément ces étrangers-là qui représentent un apport économique pour les pays destinataires, parce que ces migrants ou demandeurs d’asile sont de futurs producteurs et consommateurs, mais aussi, tout simplement, de futurs contribuables dès lors qu’ils sont actifs. L’OCDE souligne ainsi cette erreur d’approche qui fait aujourd’hui partie de la vulgate des commentaires sur l’immigration :

Les pays qui ont connu dans le passé une abondante immigration de travail et ensuite strictement restreint les entrées – par exemple l’Allemagne et la France – ont tendance à conclure à un impact négatif de l’immigration, car il est mesuré après que la plupart des travailleurs ont pris leur retraite ; les pensions qu’ils reçoivent font donc plus que compenser les cotisations des cohortes moins nombreuses d’immigrés actuellement en activité. En revanche, les pays qui ont reçu récemment une importante immigration de travail perçoivent généralement un effet positif, parce qu’il est mesuré peu après ces vagues d’immigration. Ces situations contrastées font apparaître ce qui influe sur l’impact fiscal et indiquent les mesures de nature à développer les aspects favorables.

Question lancinante et réponse limpide

Dans sa réponse à Stephen Smith, François Héran s’appuie aussi sur d’autres travaux, plus récents, et que l’on doit cette fois à Hippolyte d’Albis, Ekrame Boubtane, Dramane Coulibaly. Tous trois sont économistes, rattachés à Paris School of Economics ou à l'université de Nanterre. En juin 2018, ils répondaient de façon limpide à cette question qui colonise largement le débat public : “L’arrivée de demandeurs d’asile entraîne-t-elle une dégradation des performances économiques et des finances publiques des pays européens qui les accueillent ?”

Travaillant à partir de données accessibles dans quinze pays d’Europe de l’Ouest (Allemagne, Autriche, Belgique, Danemark, Espagne, Finlande, France, Irlande, Islande, Italie, Norvège, Pays-Bas, Portugal, Royaume-Uni et Suède), à l’échelle de trente ans, les trois économistes répondaient que “au contraire, l’impact économique tend à être positif lorsqu’une partie d’entre eux deviennent résidents permanents”. Leur étude est sortie le 20 juin 2018 dans la revue Science advances sous le titre “Macroeconomic evidence suggests that asylum seekers are not a “burden” for Western European countries” - ou, en français dans le texte : “Les preuves macroéconomiques qui indiquent que les demandeurs d’asile ne sont pas un fardeau pour les pays d’Europe occidentale”.

A l’occasion de la parution de cet article, avant l’été 2018, un communiqué de presse résumait leur conclusion ainsi :

Une augmentation de flux de migrants permanents (c’est-à-dire hors demandeurs d’asile) à une date donnée produit des effets positifs jusqu’à quatre ans après cette date : le PIB par habitant augmente, le taux de chômage diminue et les dépenses publiques supplémentaires sont plus que compensées par l’augmentation des recettes fiscales. Dans le cas des demandeurs d’asile, aucun effet négatif n’est observé et l’effet devient positif au bout de trois à cinq ans, lorsqu’une partie des demandeurs obtient l’asile et rejoint la catégorie des migrants permanents. Selon ces résultats, il est peu probable que la crise migratoire en cours soit une charge pour les économies européennes : au contraire, elle pourrait être une opportunité économique.

Alors que Stephen Smith est très écouté de la sphère politique mais aussi intellectuelle et qu’il a l’oreille de l’Elysée puisque Emmanuel Macron le cite régulièrement, François Héran conclue son article-réplique ainsi :

La démographie ressemble à la musique : elle attire beaucoup d’amateurs mais bien peu savent lire une partition. Dans le cas présent, il y a maldonne sur la nature même du jeu : il relève de la spéculation économique et d’une communication à sensation, et non pas d’une démonstration de nature démographique. Face à la crainte de l’envahissement sous le nombre, qui est une variante faussement objective de la peur de l’autre, le démographe a le devoir d’éclairer ses concitoyens sur les ordres de grandeur des mouvements de population. Il doit aussi identifier la nature exacte des hypothèses mises en œuvre et des préjugés qui les sous-tendent. À rebours d’une idée très répandue, son objectif n’est pas de rassurer ou d’alarmer mais de prendre la mesure des choses en les ramenant à leurs justes proportions, seul moyen d’éclairer dûment une politique lucide à long terme.

S’il faut craindre une "ruée", ce n’est pas celle des étrangers venus du Sud pour transformer l’Europe en "Eurafrique" mais celle qui consiste à se jeter sur la première explication venue ou à s’emparer précipitamment de métaphores outrancières pour frapper l’opinion à bon compte. Reste à espérer que les responsables politiques, désormais mieux armés, sauront à l’avenir éviter de tels pièges et cesseront d’agiter le spectre du péril noir.