"Nous n'avons pas les mêmes valeurs" : quand le football populaire sent le pâté

"Le football est un sport qui ne va pas avec nos valeurs. Il véhicule des valeurs populaires et nous, on essaye de monter en gamme.” Au micro d’Europe 1 ce 29 mai, c’est Isabel Salas Mendez. Responsable des partenariats de Peugeot, elle est une tête de pont de la communication de PSA, et elle répond à l’heure de l’interview économique à une question sur les affres financières du FC Sochaux-Montbéliard : le club est à la peine cette fin de saison pour se maintenir en Ligue 2 l’an prochain faute de budget. Mais Peugeot ne viendra pas au secours du club parce que voilà déjà quatre ans que la marque mise plutôt sur le tennis pour vendre des voitures “premium”.

"Nous n'avons pas les mêmes valeurs" était la réplique d'une publicité célèbre de 1986, pour les rillettes Bordeau Chesnel. La dérision en moins, les mêmes mots renvoient le football au rang d'un vulgaire pâté. Depuis le passage de la communicante à la radio, sa déclaration fait des vagues. Elle tranche explicitement avec le tableau brodé à la guimauve que lustrent souvent les dirigeants de clubs, chantres d’un football interclassiste à même de réunir notables et milieux populaires. A l’opposé de l’équation foot = bas de gamme, le milliardaire François Pinault, propriétaire du Stade Rennais depuis 21 ans, s’extasiait, fin avril, du “succès populaire, celui de gens simples” le soir de la victoire rennaise en Coupe de France. Mais son fils, François-Henri, aujourd’hui à la tête du groupe de luxe Kering, est né en 1962 à deux pas du stade, route de Lorient, et Pinault Père est petit-fils de fermier et fils d’un marchand de bois dans la campagne du pays gallo, en Centre Bretagne.

• Crédits : Sébastien Bozon - AFP

En fait, PSA a décidé de quitter son club historique en Franche-Comté en 2014. Le FC Sochaux-Montbéliard venait d’apprendre sa relégation en deuxième division. Ce n’était certes pas la première fois depuis sa naissance, en 1928 : à la sortie de la Seconde Guerre mondiale, une mauvaise saison 1945-1946 avait valu au FC Sochaux-Montbéliard une première relégation. Mais le club deux fois champion de France dans les années 30 était rapidement revenu parmi l’élite footballistique, pour s’y maintenir bon an mal an jusqu’aux années 60, puis alterner décennies noires et éternel retour.

Comme toute l’histoire du club franc-comtois, l’histoire de la toute première renaissance, à la sortie de la guerre, est intimement liée à celle de Peugeot. Pour vivifier son casting et se maintenir dans un football qui renchérit en se professionnalisant, le club imagine un recrutement bien à lui : puisque les commerciaux du réseau Peugeot sillonnent toute la France, ce sont eux qui sont chargés de repérer des joueurs prometteurs. Direction Sochaux pour ces futures recrues, hébergées dans un bâtiment devenu mythique : le “Cercle Hôtel”, un gros pâté de quatre étages construit exactement en face de l’entrée de l’usine, dans les années 30. L'endroit embarque tout un pan de l’histoire de l’industrie automobile au temps de sa puissance : c’est là, au Cercle Hôtel, que Peugeot recevait ses cadres en séminaire ou les délégations étrangères de passage. On trouvait au Cercle Hôtel un cinéma parlant (l’un des premiers), un tennis, un étang pour nager, un restaurant, et donc, durant vingt-cinq ans, cette pépinière qui fera du FC Sochaux l’inventeur de l’ancêtre des centres de formation en France. Les futures recrues en formation se partageaient entre un mi-temps à l’usine et l’entraînement.

• Crédits : Ho - AFP

Foot dans le Doubs vs tennis dans les Hauts-de-Seine

Aujourd’hui, le siège de PSA n’est plus dans le Doubs mais à Rueil-Malmaison près de Paris, après un arrêt longue durée d’un demi-siècle entre la place de l’Etoile et Neuilly, avenue de la Grande Armée. Et France Bleu annonçait l’an dernier, en 2018, que le Cercle Hôtel serait détruit sous peu, rasé pour être remplacé par un parking : le site de Sochaux n’a pas fermé et l’usine produit toujours, mais le constructeur cherche de l’espace, quitte à sacrifier un pan d’histoire partagée. Mais les liens entre le FC Sochaux-Montbelliard et PSA sont déjà distendus : alors qu’en 2008, c’était encore l’ancien directeur des ventes automobiles de Peugeot France qui devenait Président du club, le constructeur annonce à l’intersaison 2014 qu’il se retire. Quelques jours plus tôt, Sochaux venait d’échouer à se maintenir en Ligue 1. C’est après cette relégation que PSA privilégie le tennis, tandis que l’emblème du club change : un lion au nouveau design remplace la mascotte historique du club, calquée sur le logo automobile.

Le FC Sochaux-Montbéliard devient en 2015 le tout premier club français racheté par des capitaux chinois. C’est la fin de 87 années de football pour Peugeot, qui avait rapidement emboîté le pas à deux de ses cadres de la branche carrosserie, à l’origine de la naissance du FC Sochaux en 1928. L’un des deux, Maurice Bailly, chef de service, s’invente à l’époque à la fois capitaine et entraîneur, faute d’argent. Mais très vite, le patron, Jean-Pierre Peugeot, est convaincu de l’intérêt de créer un club ambitieux : il embauche ses joueurs à l’usine, et très vite recrute à l’échelle nationale, débauchant au Red Star ou à l’Olympique de Marseille. Quand la première division voit le jour, en 1932, le FC Sochaux est un des tout premiers clubs à y participer, avec l’OGC Nice, le SO Montpellier Hérault, l’OM, et le Stade Rennais.

Longtemps, Peugeot a revendiqué une fameuse gestion “en bon père de famille”, affirmant ne pas chercher à gagner d’argent avec le FC Sochaux-Montbéliard (mais éviter d’en perdre). Ce qui ne vaut pas désintéressement par amour de son prochain pour autant : si Jean-Pierre Peugeot a si tôt investi dans le football au point de devenir un de ses tous premiers créanciers, c’est parce qu’il voyait aussi son intérêt dans l’éclosion d’un football usinier. Car quand naît le FC Sochaux, en 1928, cela fait dix bonnes années qu’émerge en France ce qu’on appellera “le sport ouvrier” - et notamment le foot, au sujet duquel L’Humanité écrit le 29 mars 1910 :

Avec le football, particulièrement, le jeune homme apprend la nécessité de l’effort individuel mais au service d’une collectivité…

"Foot ouvrier" contre "entreprises de spectacle"... dèjà, en 1910

L’époque est en fait celle d’une âpre bataille. Une bataille qui oppose de moins en moins “les loisirs des curés” sous le patronage de l’Eglise catholique aux associations sportives républicaines. Mais, de plus en plus, ce qu’on appelle “le football ouvrier” contre ce que les premiers socialistes derrière Jean Jaurès dénoncent (déjà) comme “des entreprises de spectacle” où le patronat exploiterait ses joueurs comme d’autres feraient “la traite des blanches” (comme l’écrit la presse de gauche de l’époque). Si le patronat s’empare des loisirs sportifs, ce n’est pas tant pour l’appât des gains (encore modestes), mais plutôt par souci de proposer à son personnel des loisirs maîtrisés… et ainsi, de le circonscrire.

Quand naît en 1919 la Fédération Française de Football (la “FFF”, à quoi on ajoutait encore un A pour “Association”), des compétitions existent déjà un peu partout. Mais tous les clubs ne sont pas toujours très structurés. La sortie de la Grande guerre marque un tournant, et c’est à ce moment-là que se crée, par exemple, l’ASSE à Saint-Etienne, neuf ans avant le FC Sochaux du côté de chez Peugeot.

“Les Verts” qui campent aujourd’hui encore l’image d’un foot populaire qui ne serait pas dévoyé par l’argent, sont en fait la création du groupe stéphanois Casino. Autrement dit, la propriété de l’entrepreneur Geoffroy Guichard. Le même Guichard qui donnera son nom au stade de football de Saint-Etienne (et pas du tout de Manufrance, le fabricant local de fusils de chasse et articles de jardinage, qu’on associe souvent au club parce qu’il en était le sponsor principal à la grande époque de l’ASSE, floqué par exemple sur la poitrine de Dominique Rocheteau, mais pas celle de Michel Platini qui rejoint le club plus tard, en 1979).

• Crédits : Alain Voloch - Getty

La tribune HLM et les chaussettes hautes du pouvoir de l'argent

On raconte qu’on doit le fameux vert du maillot stéphanois à la couleur des stores dans le bureau du patron de Geoffroy Guichard. Léger pincement au cœur pour qui croyait voir dans l’ASSE le symbole du prolétariat détricottant les chaussettes hautes du pouvoir de l’argent ? En fait, l’histoire des clubs, qui remonte parfois à plus d’un siècle, est souvent méconnue. Ainsi, le Red Star, iconique club de la ceinture rouge de Paris, n’a pas toujours eu son siège à Saint-Ouen (mais rue de Grenelle, dans le beaucoup plus cossu VIIe arrondissement de Paris), et son nom ou son logo ne doivent pas tout au Soviet suprême.

A l'origine du Red Star en fait, ce sont plutôt des démocrates chrétiens, louchant vers le football en quête d’une alternative efficace aux organisations concurrentes qui recrutaient sur leur gauche. Mais à côté du voisin Paris-Saint-Germain qui trouve une nouvelle vigueur en 1970 sous l’impulsion d’investisseurs privés et de la Mairie de Paris, le petit club à l’étoile rouge s’imposera vite dans l’imaginaire francilien comme un contre-exemple populaire et ouvrier : la quatrième tribune de l’historique Stade Bauer n’est-elle pas la façade d’un HLM voisin ? Installé à Saint-Ouen depuis 1909, le club fêtera là ses 50 ans en 1947, en invitant un club de Budapest. Deux ans plus tôt, en 1945, le parti communiste avait emporté la mairie.