Nouveau podcast orginal : Laisse parler les femmes

Une série documentaire qui recueille la parole des femmes d'âges, de classes sociales et de régions diverses. Témoignages rares. Et précieux. Disponible dès le 8 mars

France Culture a tendu son micro à des femmes que l’on entend habituellement peu dans les médias, qui ne s’expriment pas à travers une parole militante ni savante, mais peuvent partager une parole d’expérience.

8 épisodes pour 8 lieux de la vie quotidienne qui représentent les particularités de la vie des femmes, de la naissance à la vieillesse, du matin au soir. Des rencontres, au hasard des passages dans ces lieux, où il est question d’éducation, d’amitié, de santé, de travail, de la famille...

“Au départ, il y a un élan. Une envie d'aller rencontrer d'autres femmes pour comprendre leur place dans le monde. Elles, ce sont des adolescentes que l’on espère voir grandir dans une société différente, des dames qui ressemblent à nos grands-mères, ou d’autres qui ne se disent pas féministes. Des femmes qui se lèvent tôt et d’autres qui se couchent tard. Leurs témoignages, comme un bruit qui court... trouvent des échos à travers le territoire.”

Marine, Léa, Pauline et Maïwenn

Laisse parler les femmes : une série documentaire de 8 épisodes de 30 minutes

Disponible dès le 8 mars sur franceculture.fr et l’application Radio France

Produite par Marine Beccarelli, Léa Capuano, Pauline Chanu et Maïwenn Guiziou

Réalisée par Annabelle Brouard

Episode 1 - Collège de Ville-la-Grand - Jasmine et sa bande

“L’adolescence, je ne l’imaginais pas comme ça. Dans les séries c'est différent, c’est toujours tout beau, tout rose.” Au collège de Ville-la-Grand, Jasmine et ses copines nous racontent comment elles se débrouillent avec la vie et avec le regard des autres.

Episode 2 - Plage du Lavandou - Lola, Mouna, Claudine et les autres

“Parfois, j’ai des phases où je ne suis pas bien dans mon corps, où je ne m'aime pas. Et puis parfois, je m’en fiche, ça va. J’ai remarqué que quand je suis avec mes amis, je me sens bien, je ne vais pas me poser de questions. Quand t’es entourée, t’as plus confiance en toi.” 15 août, direction la Côte d’Azur. On découvre l’été et on se découvre avec Lola, Mouna, Claudine et les autres.

Episode 3 - Marché de Montreuil-sur-Mer - Chacune cherche sa place

“Je suis cordonnière-couturière de cuir, mais les gens aiment mieux dire cordonnier.” Autour des étals du marché de Montreuil-sur-Mer, dans le Pas-de-Calais, chacune cherche sa place. Qu’est-ce qu’un travail et comment on le choisit ? Qu’est-ce qu’on gagne quand on gagne sa vie ?

Episode 4 - Bar de Montélimar - Au pays de la nuit avec Angie et Gladys

“Aujourd’hui, avec l’âge, ça ne m’intéresse plus les trucs d’un soir. Je me débrouille toute seule si c’est ça...” Au bar “La Fabrique”, à quelques kilomètres de Montélimar, c’est vendredi soir et le dernier de l’été. Qu’est ce qui se passe quand la nuit tombe ? Fermer les yeux, ça ouvre à quoi ? Rendez-vous au pays de la nuit avec Angie, Gladys, Mireille et les autres.

Episode 5 - Maternité de Levallois-Perret - 9 mois avec Gabrielle, Cécile et Caroline

“Dans le désir d'enfant et dans le fait d'attendre un enfant, il n'y a pas que des choses extrêmement pures et altruistes. On attend de se voir soi et de voir l'autre. D'avoir un enfant. De vivre une vie différente.” Maternité de Levallois-Perret dans les Hauts-de-Seine. Ici, les femmes ressortent souvent plus légères qu’elles n’y sont entrées. Pourquoi fait-on des enfants ? Qu’est-ce qu’on attend quand on attend un enfant ? Quand on tombe enceinte, on tombe sur quoi ? Neuf mois avec Gabrielle, Diane, Cécile et Caroline.

Episode 6 - Dans le salon d’Isabelle - Bigoudis et émancipation

“Je ne vois aucune raison particulière pour laquelle la beauté serait uniquement féminine.” Au salon de coiffure d'Isabelle en Côte-d'Or, les clientes et coiffeuses nous disent pourquoi et pour qui elles se font belles. Une coupe de cheveux ça raconte quoi ?

Episode 7 - Au parc de la Roquette - Faire genre avec Jeannette, Assa et Maria

“Dis-moi à quoi tu joues et je te dirai qui tu es…” On peine à croire que ce parc parisien occupe l’ancien emplacement de la prison la Petite Roquette, un centre pénitentiaire pour les délinquants mineurs. Aujourd’hui, fillettes, ados, nounous et mères défient d’autres murs. A quoi tu rêves ? Une Maman, ça sert à quoi ? Comment on fait pour devenir forte ?

Episode 8 - Résidence d’Automne - Le temps retrouvé avec Jeanine, Gisèle et Thérèse

“On n'avait pas encore la pilule de mon temps. C'est que j'ai parfois eu la trouille !” À la résidence d’Automne en Ille-et-Vilaine, nous déambulons dans la mémoire de plusieurs dames témoins de l'avancée des droits des femmes. Que reste-t-il de ces batailles gagnées ?

Crédits photos : Célia Gaultier

CONTACTS PRESSE

Nicolas Pré

nicolas.pre@radiofrance.com

06 61 99 50 11

Elodie Vazeix

elodie.vazeix@radiofrance.com

06 16 17 94 38