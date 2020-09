Nouveau podcast original Les Pieds sur terre - disponible dès le 17 septembre

La Séparation, c’est l’histoire de Manue et Karim, de leur mariage en 1997 à la crise 14 ans plus tard jusqu’à sa fin, en 2020, au temps du Coronavirus. Une fresque sentimentale qui s’étale sur près de 25 ans, des scènes de la vie conjugale qui interrogent la possibilité de l’amour et du désamour.

“Les Pieds sur terre”: 30 minutes d’immersion documentaire, dans un récit sans commentaire, à la 1ère personne et relatant un évènement de vie.

La Séparation, un podcast original en 7 épisodes de Sophie Simonot réalisé par Emmanuel Geoffroy, pour Les Pieds sur terre, coordination Sonia Kronlund

Episode 1 : Le Mariage

9 mai 1997 : Manue et Karim se marient demain à Pantin. Par amour, de l’un, de l’autre, des plantes et du bricolage. Ils sont jeunes, ils sont beaux, c’est un couple mythique qui réussit à faire croire qu’amour peut rimer avec toujours.

Episode 2 : Les retrouvailles

Janvier 2011 : Manue et Karim traversent une profonde crise de couple. Mais que s’est-il passé pendant ces quatorze années pour en arriver là ? Le temps de la princesse et du prince charmants semble loin…

Episode 3 : Le temps du ressentiment

Fallait-il construire une piscine pour le gîte que Manue et Karim ont ouvert ensemble ? Autour de cette maison, et de sa piscine, se cristallise une partie de leur ressentiment et de leurs différences.

Episode 4 : L’amour en alternance Manue et Karim commencent à évoquer les modalités d’une séparation mais tentent de garder un semblant de normalité, pour eux et pour leur fille.

Episode 5 : amour, sexe et parentalité

Au sommet de leur crise, Karim et Manue se demandent comment rester de bons parents, ne pas s’oublier dans le couple et gérer leur libido.

Episode 6 : Les parents terribles

Manue et Karim reproduisent-ils dans leur couple les modèles parentaux qu’ils ont connus dans leur enfance ? En faisant un tour dans leurs souvenirs, ils cherchent à comprendre. Puis se rendent à leur médiation conjugale.

Episode 7 : Epilogue

Mars 2020, neuf ans se sont écoulés depuis la médiation de couple. Le coronavirus a fait son entrée dans nos vies. Karim et Manue racontent leur nouvelle existence entre Lavaur et Blaye.

