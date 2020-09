Nouveau rendez-vous - Emissions de société - Du lundi au vendredi, 21h-22h

France Culture inaugure un nouveau rendez-vous quotidien, de 21h à 22h, pour comprendre la société contemporaine et ses enjeux au travers une grande thématique chaque jour : éducation, environnement, justice, géographie sociale et éthique

Les producteurs Louise Tourret, Aurélie Luneau, Antoine Garapon, Dominique Rousset et Frédéric Worms recevront chaque soir des invités experts, chercheurs ou intellectuels pour éclairer un sujet d’actualité.

La semaine prochaine, Aurélie Luneau recevra notamment Nicolas Hulot et Frédéric Lenoir dans « De cause à effets » pour un échange autour D’un monde à l’autre, une œuvre pour l’action écologique et l’avenir environnemental.

Au programme des émissions de sociétés

LUNDI – ÉDUCATION / Être et savoir de Louise Tourret

Débats et réflexions sur la transmission du savoir à travers les politiques scolaires et universitaires, les pédagogies et les pratiques éducatives d’aujourd’hui et les problématiques culturelles et sociales qui traversent l’école.

Lundi 7 septembre, Louise Tourret reçoit Rachid Zerruki, professeur des écoles à Marseille, qui vient de publier Les incasables (Robert Laffont) et Elisabeth Bautier, sociolinguiste, chercheuse en sciences de l’éducation et vice-présidente du Conseil scientifique de l’Université Paris 8, auteure notamment de Les inégalités d’apprentissage (PUF, 2013) pour débattre autour de la question “Qu’est-ce que le niveau scolaire ?”.

MARDI – ENVIRONNEMENT / De cause à effets d'Aurélie Luneau

Des sujets d'inquiétude aux solutions et expériences positives, dérèglement climatique, pollutions, déforestation, disparition d'espèces, mais aussi villes en transition, économie solidaire, agroécologie, énergies renouvelables... Une émission pour mieux comprendre les transformations de la planète et de la vie de ses habitants.

Mardi 8 septembre, Aurélie Luneau reçoit deux hommes engagés pour l'environnement, deux profils différents, mais deux figures emblématiques et populaires avec Nicolas Hulot et Frédéric Lenoir. Avec D'un monde à l'autre, ils nous font part aussi de leurs expériences professionnelles et de terrain qui montrent la difficulté d'agir notamment en haut lieu, depuis un Ministère par exemple pour Nicolas Hulot, et de la nécessité d'éclairer sur les enjeux majeurs du XXIe siècle.

MERCREDI – JUSTICE / Esprit de Justice, d’Antoine Garapon. [Nouvelle émission]

Dans une époque où le juridique domine le politique, c’est au moyen de la justice que la société met en forme ses aspirations et conjure ses démons ; et ce aussi bien au travers de controverses morales - qui finissent le plus souvent devant les juges - que de faits divers qui souvent en disent parfois plus long que de savants débats.

Mercredi 9 septembre, pour une émission autour du thème “L’enfermement dans tous ses états”, Antoine Garapon reçoit Adeline Hazan, magistrate et politicienne.

JEUDI – GÉOGRAPHIE SOCIALE / Nos géographies de Dominique Rousset [Nouvelle émission]

La géographie humaine, sociale et politique raconte un pays, la vie de ses populations, l’accès à l’emploi, aux services publics, à la culture comme au numérique. Elle éclaire les inégalités, le rapport à la nature, au monde animal, à l’agriculture. Une nouvelle émission au cœur des cartes et des territoires.

Jeudi 10 septembre, pour une émission sur la thématique “Autour de l’habitat, des lieux et des liens”, Dominique Rousset recevra Antonine Ribardière, géographe et maître de conférence à l’Université Paris 1-Panthéon-Sorbonne, Laboratoire de géographie PRODIG, et Grégoire Fauconnier, géographe, auteur de Loi SRU et mixité sociale. Le vivre ensemble en échec ? (Editions Omniscience, 2020).

VENDREDI – ETHIQUE / A présent de Frédéric Worms [Nouvelle émission]

À présent, quoi ? Un temps de réflexion, mais qui ouvre sur l’avenir, dès maintenant.

Et à présent ? Où en est-on vraiment, qu’allons-nous faire, maintenant ? Pour répondre, il faut faire le tour du présent, savoir d’où il vient, en parler. Une réflexion partagée, une philosophie en dialogue. Résister aux modes, mais ne pas manquer les crises.

Vendredi 11 septembre, pour une émission autour du thème de l’ “Urgence”, Frédéric Worms reçoit Hélène L’Heuillet, philosophe et psychanalyste, ainsi que Pierre Valette, docteur en médecine et en philosophie, responsable du SAMU départemental du Pas-de-Calais, auteur de Ethique de l’urgence, urgence de l’éthique (PUF).