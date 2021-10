Nuit blanche : "Vers l’effacement des frontières entre l'art et le sport"

Avec la participation de plus de 200 artistes à Paris et dans 13 villes de la métropole, la 20e édition du festival Nuit blanche dédié à l’art contemporain, va donner le coup d’envoi de l'”Olympiade culturelle” : un ensemble de manifestations organisées dans la capitale et partout en France, dans la perspective des Jeux olympiques et paralympiques de Paris 2024.

Ce samedi 2 octobre, le sport va prendre toute sa place dans la découverte itinérante pour le public des créations; dans les œuvres elles-mêmes et par l’ouverture pour des spectacles de sites sportifs historiques.

La directrice générale du Carreau du Temple, Sandrina Martins et le directeur du Centre chorégraphique national de Créteil et du Val-de-Marne, Mourad Merzouki, ont été chargés de la programmation qui passera par de la marche, de la danse et des performances.

Sandrina Martins, à la tête d’un établissement à la fois culturel et sportif, ne fait déjà plus de distinguo entre les disciplines, dans des projets innovants où seul le mot création mérite selon elle d’être prononcé.

Pour Nuit blanche à trois ans des JO de Paris, vous vous êtes donné pour ambition de tisser des liens entre culture et sport, à travers le mouvement. Comment va se dérouler cette 20e édition ?

Le spectacle d'ouverture de cette 20e édition, place de l’Hôtel de Ville, est un spectacle chorégraphié par mon codirecteur artistique, Mourad Merzouki. Il va prendre d’abord la forme d'une danse connectée, d'une invitation à la population à partager une écriture chorégraphique. Avec la participation de l’orchestre symphonique Divertimento, ce spectacle sera aussi marqué par une performance de l'équipe de France de breakdance.

Le public est invité ensuite à poursuivre la découverte d'autres œuvres artistiques, d'autres projets répartis dans tout le centre de Paris et il pourra aussi se rendre sur le GR 75, qui fait 50 km, mais sur lequel nous avons défini trois parcours spécifiques : un parcours Nord, un parcours Est et un parcours Ouest.

Ce GR 75 est assez extraordinaire. C'est un sentier de grande randonnée qui fait le tour de Paris intra-muros et qui a été conçu au moment de la candidature de la Ville de Paris aux Jeux olympiques de 2024. C'est le fruit d'une collaboration avec la Fédération française de randonnée qui avait souhaité créer un nouveau GR pour sensibiliser la population à la marche et à la découverte de Paris et surtout, à la découverte de sites sportifs très emblématiques : des sites sportifs des Jeux olympiques de 1924 et des futurs sites des JO de 2024.

Le public pourra donc choisir un parcours ou même faire les trois, s'il est très motivé et qu'il a de bonnes chaussures de marche, pour découvrir des projets artistiques, art contemporain et spectacle vivant, sur le GR ou aux abords du GR, dans des lieux partenaires.

Quelles seront les connexions entre la culture et le sport ?

Cela va passer notamment par une rencontre entre un lieu sportif et un artiste, avec le projet de Mohamed El Khatib au sein du vélodrome Jacques-Anquetil dans le bois de Vincennes, utilisé pour les JO de 1924 et pour les arrivées du Tour de France au début des années 1970. Le metteur en scène au parcours très particulier, en tant qu’ancien footballeur, a travaillé avec des cyclistes vétérans. L'artiste en s’inspirant de l’histoire du lieu prend comme matière une discipline sportive et réalise une performance à partir de cette matière, des gestes et des mouvements du sport.

Mais cela peut se traduire autrement, avec un artiste comme Laurent Perbos qui crée une installation sportive sur les escaliers du parvis de la Bibliothèque nationale de France, en reproduisant un terrain de tennis. Il y a là un travail sur l'architecture du bâtiment et surtout l'image forte d’un terrain de sport qui surgit de nulle part, dans un espace qui n'est pas dédié à cet effet.

Et puis d’autres lieux emblématiques souvent méconnus vont resurgir, comme la piscine Georges Vallerey qui se situe Porte des Lilas et qui a été construite également pour les Jeux olympiques de 1924. Elle est vraiment dans son jus. Nous avons proposé à la dj parisienne, icône féministe de lutte contre les discriminations, Barbara Butch, de créer sur place une grande "swimming pool party". Le public pourra venir danser dans l’eau ou sur les gradins et établir une rencontre immédiate avec l’artiste. Au Stade Jean Bouin, en revanche, la rencontre va se faire avec l’art si ce n’est avec l’artiste. Dans cet autre lieu emblématique, le public pourra découvrir des œuvres du plasticien Ange Leccia : deux cages de football installées face à face au centre de la pelouse et entourées par des images vidéo d’orage.

Est-ce si évident pour les visiteurs de pouvoir mêler activité physique et contemplation ?

À partir de la marche, nous sommes déjà en tous cas dans une démarche spirituelle, en étant à la fois dans une pratique sportive et dans une pratique contemplative. Et je pense que si le public prend son temps, comme le décrivait Henry David Thoreau sur l'art de la marche, cela permet vraiment de mieux appréhender son environnement. Nous voulons justement à travers cette édition de Nuit blanche permettre au public de poser un regard nouveau sur la périphérie de la ville et découvrir de nouveaux espaces, grâce à ce sport populaire et très accessible. C'est en soi une démarche symbolique et sportive.

Comment le sport s’inscrit-il aujourd’hui dans l’art contemporain ?

Beaucoup d’artistes s’intéressent au sport, source d'inspiration importante notamment pour les vidéastes et ce n'est pas du tout récent. Zidane, un portrait du XXIe siècle est une des œuvres majeures dans le lien entre art et sport. Ce film réalisé en 2006 par l’Écossais Douglas Gordon et le Français Philippe Parreno montre une fascination des artistes pour la gestuelle du sportif et pour sa dimension iconique et héroïque. Le plasticien Laurent Perbos, que nous accueillons dans le cadre de la 20e édition de Nuit blanche, détourne des objets sportifs pour en faire des sculptures d'art contemporain. On sent pour les vidéastes notamment qu’il y a toujours des tentatives de créer avec une dimension dystopique, en partant du sport.

Pour le spectacle vivant, le lien entre art et sport est particulièrement visible dans le cirque contemporain, où il est question de performance physique. Les circassiens s'emparent de cette question et de celle de l'endurance également pour créer une narration. Cette dimension est vraiment très présente aussi dans la danse. L'entraînement du danseur ressemble beaucoup à l'entraînement du sportif, un entraînement quotidien. Je pense que la question du corps est ce qui réunit fondamentalement l'art et le sport.

Nous sommes dans une période où un artiste peut s'emparer de la question sportive sans risquer d’être ringard. Auparavant, cela pouvait ne pas être considéré comme sérieux et ne pas être donc utilisé par des artistes. S’intéresser aujourd’hui au sport dans l'art, c'est aussi la garantie de toucher d'autres publics, des publics éloignés de l'art contemporain ou du spectacle vivant, en faisant intervenir des figures du sport. Je me souviens de cette exposition, avec un commissariat de l'ancien footballeur champion du monde 1998 Lilian Thuram, au musée du quai Branly. Cela n’avait rien à voir avec le sport. Mais ce type d’intervention de personnalités du monde sportif dans les domaines artistiques et culturelles donne la possibilité de toucher un public très important.

Vous dirigez le Carreau du Temple qui accueille à la fois du sport et des événements culturels. S'agit-il d’une simple cohabitation ou existe-t-il de la porosité entre les pratiques, du côté des artistes et du public ?

Notre objectif est justement de créer du lien entre les pratiques. Le Carreau du Temple est un lieu qui en effet développe à la fois des activités sportives et artistiques. Nous faisons une proposition assez dense de projets : une programmation artistique dans un théâtre, en danse contemporaine essentiellement et dans les espaces du sous-sol, des équipements sportifs nous permettent d'accueillir des associations qui donnent des cours. Nous nous sommes dit que regrouper ces deux activités dans un même espace n’était finalement pas suffisant et qu’il fallait lier les deux. D'où la création notamment la saison dernière, au mois de juillet, d’un nouvel événement : le festival Jogging, un festival des croisements entre les arts et les sports, dans la perspective des JO de 2024. Avec pour objectif de montrer au public des propositions artistiques inspirées par le sport et des propositions sportives tendant vers une discipline artistique. Nous avons proposé des spectacles dans la halle essentiellement et toute une programmation de vidéos permettant au public de se rendre compte que l’art et le sport ont des liens très forts et qu’il est intéressant de pouvoir le montrer dans une même temporalité.

Et au quotidien au Carreau du Temple, dans ce lien entre art et sport, la question de la pratique corporelle est fondamentale. La représentation du corps se fait avec des artistes de spectacle vivant, des plasticiens. Mais il est très important que le public puisse éprouver également dans son corps les sensations liées à une pratique sportive ou artistique. Nous mettons en place de très nombreux ateliers pour que le public ne vienne pas uniquement pour regarder, mais aussi pour une expérimentation. Je pense que nous entrons dans une époque de nouvelle révolution des corps et qu’il faut pouvoir vraiment la vivre.

Une célébration du corps par les artistes, avec le public et en impliquant le public ?

Oui et cela peut passer à la fois par des ateliers de pratique corporelle et par des ateliers de bien-être qui amènent le public à entrer dans un état permettant de mieux recevoir les œuvres artistiques. Et puis aussi à travers des projets de création participative. Nous avons récemment initié un projet avec un artiste incroyable : Yves-Noël Genot, auteur, metteur en scène et chorégraphe. Dans ce projet avec 120 amateurs, il y a une transmission dans le corps, dans l'expérience du corps par de la danse et en même temps des explications sur la démarche artistique. Yves-Noël Genot fait quasiment des cours de création théâtrale, parle de Claude Régy, raconte l'histoire du théâtre et d’une partie de la création artistique, tout en demandant aux participants de danser dans la halle. Ce type de projet crée vraiment une mémoire dans le corps et pour les participants, ce sont des souvenirs qui sont absolument fabuleux. La création participative d’Yves-Noël Genot sera montrée au public en janvier prochain. Ce type de propositions donne lieu en effet à des performances que nous présentons au Carreau du Temple et qui suscitent toujours un engouement fort du public. La frontière entre acteur et spectateur s’efface complètement puisque dans ces performances, on ne sait plus qui est qui.

Grâce au sport qui s'intègre dans l'art contemporain ?

Oui, grâce au sport qui s'intègre dans l'art contemporain et surtout à la volonté de ne parler ni de sport ni d'art contemporain. Un projet est d'autant plus fort lorsqu’on n'a même pas besoin de le dire, quand le public est présent, que les amateurs sont présents et que peut être créée cette expérience collective. À ce moment-là, on parle simplement d'une création en train de se faire, dans un instant, dans un lieu, sans nécessité de la définir. Et on efface effectivement ces frontières qui, souvent, sont inutiles.

Cet effacement des frontières est-il toujours bien vécu par les artistes ou les sportifs ?

Nous avons constaté lors du festival Jogging que cette question se posait vraiment dans le breakdance qui a toujours été jusqu'à présent une discipline artistique. Mais c'est une discipline qui va donc bientôt faire son entrée aux Jeux olympiques. Lors d’une table ronde à ce sujet, les personnes pratiquant le breakdance qui se sont exprimées ont toutes revendiqué être des artistes et pas des sportifs. Alors que les meilleurs de leur discipline vont devenir des compétiteurs pour les JO, elles veulent absolument que soit conservée cette dimension artistique. Un des intervenants lors des débats affirmait notamment que le breakdance avait été intégré comme discipline pour les Jeux olympiques afin de donner un petit coup de jeune aux JO.

Mais cela correspond à l'histoire des Jeux olympiques, toujours en connexion avec la société et capable d’opérer ce type de changements, en prenant en compte la dimension culturelle. D’autres disciplines sont à la frontière, comme la natation synchronisée qui est à la fois une discipline artistique et une discipline sportive. Et elle a d'ailleurs, très récemment, changé de nom. Aujourd’hui, vous ne dîtes plus natation synchronisée, mais natation artistique ! On sent bien que les deux dimensions sont très, très liées. Il ne faut pas oublier que dans les Jeux olympiques et paralympiques modernes tels que les a conçus Pierre de Coubertin, dans l’entre-deux-guerres notamment, il y avait des compétitions sportives, mais également artistiques. Il y avait des compétitions d'auteurs et d’art plastique. À la Libération, après 1945, la dimension sportive l'a emporté. Mais l'histoire des Jeux olympiques est l'histoire de toute forme de compétition, qu'elle soit artistique ou sportive.