Oleksandra Turyanska-Mailliet : chanter pour la paix et pour l’intégrité de l’Ukraine

Parmi les 40 000 Ukrainiens ou descendants d’Ukrainiens installés en France, une petite communauté d’artistes est mobilisée depuis une dizaine d’années déjà dans des manifestations de soutien à l’intégrité territoriale du pays, à sa langue et à sa culture.

Bien avant le lancement jeudi 24 février par Vladimir Poutine d’une vaste opération militaire, bien avant le coup d’envoi de l’”invasion russe”, la chanteuse lyrique et ethnomusicologue Oleksandra Turyanska-Mailliet a participé dès 2014 et à de très nombreuses reprises à des manifestations de protestation.

Depuis l’annexion de la Crimée par Moscou et depuis que les séparatistes pro-russes ont pris le contrôle d’une partie de la région du Donbass, la cantatrice mariée à un Français et vivant depuis vingt ans à Paris, s'implique jusque dans son pays dans des projets artistiques d’aide à l’Ukraine.

Si loin de son pays d'origine, à plus de 2 000 km de l’Ukraine, Oleksandra Turyanska-Mailliet partage avec beaucoup d’émotion toutes les informations sur l’évolution du conflit :

Oleksandra Turyanska-Mailliet est d'autant plus inquiète pour sa sœur qu'elle habite tout près d’une unité militaire dans la banlieue de Kiev. Elle ne cesse donc de la joindre. La gorge serrée, Oleksandra Turyanska-Mailliet ne parvient plus à dormir depuis le discours, dans la nuit de mercredi à jeudi, de Vladimir Poutine sur le lancement d’une opération de l'armée russe : un désastre pour elle.

Pour l’intégrité de l’Ukraine, pour sa culture, Oleksandra Turyanska-Mailliet, avec d’autres artistes compatriotes, est mobilisée depuis des années, en France et dans son pays :

Oleksandra Turyanska-Mailliet évoque une résistance "dans notre sang", dans celui des artistes ukrainiens dont certains franchissent un pas vital pour eux-mêmes, dans la lutte pour la liberté.

L’un de ses proches, à la tête d’anciennes manifestations en France de soutien à l’Ukraine, était le chanteur d’opéra Vassyl Slipak :

Vassyl Slipak était le parrain de son fils. Oleksandra Turyanska-Mailliet, en le recevant souvent à son domicile, lui avait maintes fois exprimé son désaccord sur son engagement dans la guerre, en tant que pacifiste, en lui disant qu'"il y a plus de choses à faire ici en France, en chantant et en racontant l'histoire de l'Ukraine."

Et si d’autres artistes ukrainiens se disent prêts aujourd’hui à prendre les armes, Oleksandra Turyanska-Mailliet affirme que "ce sens de la résistance est avec nous depuis la naissance". Mais elle n’a pas oublié son traumatisme d’enfance :

On a été éduqués à l'école soviétique, avec une éducation militaire, deux fois par semaine. On a appris à manier la Kalachnikov, à la monter et la démonter en vitesse à l'aveugle et à bien tirer. J'ai été dégoûtée par cette pression, pression mentale surtout. J'ai compris que je serai complètement pacifiste dans ma vie, et notamment dans ma vie d'artiste. Pour moi, la liberté, c'est autre chose : chanter, présenter mon pays, dire la vérité sur l'Ukraine, passer un message fort sur l'Ukraine et sur les valeurs humaines, sur les valeurs universelles. C'est ainsi que je défends l'identité de l'Ukraine face à la Russie qui a si souvent voulu annihiler notre langue et notre culture et qui veut aujourd'hui revenir en arrière, en faisant de mon pays une colonie.