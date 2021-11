Open Pantheon : qui panthéoniseriez-vous ?

Pour la philosophe Aïda N'Diaye, il faudrait inscrire au panthéon Simone de Beauvoir. Pour le cinéaste Alain Guiraudie, ce pourrait être la féministe Louise Michel et pour le chercheur en génétique François Taddei, on pourrait d'ores et déjà envisager d'y inscrire les militantes écologistes Greta Thunberg et Malala Yousafazi.

Alors que Joséphine Baker entre ce jour au Panthéon, les invités du festival Et Maintenant ? organisé par Arte et France Culture, se sont prêtés hier, lundi 29 novembre, à un petit exercice : imaginer la personne qu'ils aimeraient voir, à son tour, figurer au Panthéon, ce monument parisien où reposent les grands noms qui ont honoré l'histoire de France.

Un exercice qui venait s'inscrire en creux d'une initiative lancée par l'Unesco et le Centre de recherches interdisciplinaires (CRI) en janvier 2020, à l'occasion de la journée mondiale de l'éducation, intitulée "Learning Planet" et à laquelle on doit le projet "Open Pantheon".

Sur le site "Open Pantheon", chacun peut proposer les figures qu'il considère comme des modèles, à condition qu'elles soient issues du monde de l'éducation, de la science, de la culture, de la paix ou du développement durable. Et dans ce panthéon virtuel, nul besoin que la personnalité soit française ou même décédée : le tout est qu'elle soit inspirante et que son héritage "soit nécessaire aux générations actuelles".

Des figures mondiales aux personnalités locales

En renseignant, pour chaque personnalité, sa page Wikipédia et en précisant les raisons qui ont justifié cet ajout à l'Open Pantheon, chacun est libre de rendre hommage à des grandes figures de l'histoire, mais aussi de faire découvrir à d'autres des personnages injustement oublié, à l'image d'Edmond Albius, un Réunionnais né en 1829, esclave et horticulteur, qui a révolutionné la culture de la vanille. Un contributeur explique : "J'ai toujours été impressionné par sa découverte de la pollinisation de la vanille, alors qu'il n'avait que 12 ans et était esclave, son nom doit être connu et célébré, d'autant plus que d'autres personnes ont tenté de lui voler sa découverte".

Dans la liste déjà présente sur le site, on peut ainsi découvrir des grands noms, tels ceux de la philosophe Simone Weil ou du président de l'Afrique du Sud Nelson Mandela, aux côtés de figures un peu moins connues, comme l'artiste ukrainienne Maria Avksentievna Primatchenko ou la créatrice de la plateforme de contenus scientifiques en ligne Sci-Hub Alexandra Elbakyan.

La raison d’être de cette plateforme ouverte est de devenir un lieu d'échange permettant de "célébrer librement des figures d’inspiration et de découvrir d’autres mentors potentiels, à travers les cultures du monde entier", mais aussi de mettre en avant des figures plus locales, qui ne bénéficient pas toujours d'une renommée internationale.

Ouvert en avant première à l'occasion du festival Et Maintenant ?, l'Open Panthéon sera mis en ligne dans sa version définitive le 22 janvier 2022 prochain, pour le festival #LearningPlanet organisée par le CRI et l'UNESCO.