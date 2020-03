Coronavirus : les mesures d'exception annoncées par Emmanuel Macron

Le premier tour des élections municipales aura bien lieu dimanche. Mais les établissements scolaires seront fermés "jusqu'à nouvel ordre" à partir de lundi. Telles sont les deux annonces majeures du président de la République ce jeudi soir, en direct depuis l'Elysée, face à "la plus grave crise sanitaire" en France "depuis un siècle". Emmanuel Macron qui en a appelé à "la responsabilité" et demandé "à tous les Français" de limiter "au strict nécessaire" leurs déplacements, en privilégiant le télétravail.

Retour sur cette allocution très solennelle de 25 minutes et sur les différents stades de mobilisation des personnels médicaux.

Pas de report des municipales

Emmanuel Macron dit avoir pris sa décision au nom de la "continuité démocratique". Contrairement à une rumeur persistante d'annulation dans l'après-midi. Cette question avait fait l'objet d'intenses consultations durant toute la journée, avec notamment les présidents de l'Assemblée nationale et du Sénat, Richard Ferrand et Gérard Larcher.

Crèches et établissements scolaires et universitaires fermés "jusqu'à nouvel ordre"

Les crèches, écoles, collèges, lycées et universités seront fermés "dès lundi et jusqu'à nouvel ordre", pour "protéger" les enfants et "réduire la propagation" du coronavirus. "Un service de garde sera mis en place région par région" pour que les personnels "indispensables à la gestion de la crise sanitaire" puissent "faire garder leurs enfants et continuer d'aller au travail", a-t-il ajouté.

Les plus de 70 ans et les plus fragiles incités à rester chez eux

"Je demande ce soir à toutes les personnes âgées de plus de 70 ans, à celles qui souffrent de maladies chroniques, de troubles respiratoires, ou sont en situation de handicap, de rester autant que possible à domicile", a exhorté Emmanuel Macron. "Ils pourront bien sûr faire leurs courses et s'aérer", a-t-il toutefois précisé.

Mobilisation renforcée pour les soins

"Des places doivent se libérer dans les hôpitaux", "toutes les capacités hospitalières nationales ainsi que le maximum de médecins et de soignants seront mobilisés", ainsi que "les étudiants, les jeunes retraités" a affirmé le Président. "Des mesures exceptionnelles seront prises en ce sens". Et d'ajouter que "Les soins non essentiels à l'hôpital seront reportés. Le gouvernement mobilisera tous les moyens financiers nécessaires pour porter assistance, pour prendre en charge les malades, pour sauver des vies, quoi qu'il en coûte." Emmanuel Macron n'a pas évoqué le stade 3 de mobilisation épidémique.

Un mécanisme "exceptionnel et massif" pour "protéger les salariés et les entreprises"

"Dès les jours à venir, un mécanisme exceptionnel et massif de chômage partiel sera mis en oeuvre" qui ira "beaucoup plus loin" que les annonces déjà faites par le gouvernement pour "préserver les emplois et les compétences", a affirmé le Président. "L'Etat prendra en charge l'indemnisation des salariés contraints à rester chez eux", a-t-il affirmé, s'engageant à protéger les salariés et les entreprises "quoiqu'il en coûte", sans donner plus de précision sur le coût des mesures annoncées. "Toutes les entreprises qui le souhaitent pourront reporter sans justification, sans formalité, sans pénalité le paiement des cotisations et impôts dus en mars", a-t-il ajouté.

Une pandémie selon l'Organisation Mondiale de la Santé

Une "pandémie". Pour l'Organisation Mondiale de la Santé, le nouveau coronavirus est désormais pandémique, a déclaré pour la première fois ce mercredi son directeur général, Tedros Adhanom Ghebreyesus. Et d'ajouter "Nous sommes extrêmement préoccupés tant par le niveau alarmant et par la sévérité de la propagation que par le niveau d'inaction." "Le nombre de nouveaux cas hors de Chine a été multiplié par 13 au cours des deux dernières semaines", a-t-il souligné. Plus de 118 000 individus dans 114 pays sont désormais contaminés par le Covid-19 et 4 291 personnes en sont mortes.

En France, deuxième pays le plus touché en Europe, on parle depuis plusieurs jours d'une mobilisation de stade 3. C'est ce que pourrait annoncer Emmanuel Macron lors d'une intervention télévisée ce jeudi à 20h, peu de temps avant le premier tour des élections municipales ce dimanche. Pas question de confinement général. Mais pour quelles mesures exactes, en dehors de l’interdiction déjà en cours des rassemblements de plus de 1 000 personnes ? Plus de voyages, de visites dans les hôpitaux, de sorties ? Le gouvernement pourrait fermer des lieux publics au cas par cas. Alors que mardi médecins et infirmiers ont été appelés à rejoindre la réserve sanitaire. Ce mercredi soir, le ministre de la Santé Olivier Véran a annoncé que la France comptait 2 281 cas de coronavirus, soit près de 500 de plus que mardi. Il y a 48 morts et 105 personnes sont en réanimation.

Écouter Écouter Où peut se situer le virus dans notre corps ? Comment se transmet-il ? Flotte-t-il dans l'air ? Comment se protéger ? Combien de temps reste-t-il infectieux ? Quelle durée d'incubation ? Précisions de Tara Schlegel, à 12h30, le 12 mars 2020. 1 min Où peut se situer le virus dans notre corps ? Comment se transmet-il ? Flotte-t-il dans l'air ? Comment se protéger ? Combien de temps reste-t-il infectieux ? Quelle durée d'incubation ? Précisions de Tara Schlegel, à 12h30, le 12 mars 2020.

À chaque étape d'une épidémie sa stratégie : c'est le principal élément à retenir pour comprendre le sens de ce passage en phase 3. Cette nouvelle étape signifie que le coronavirus circule désormais sur tout le territoire et que la priorité est d'atténuer son impact, tout en prenant en charge les malades les plus gravement atteints. Le détail des mesures a été établi en 2011 dans un document disponible sur le site du gouvernement : le "plan pandémie grippale", déclinaison française des mesures recommandées par l'OMS (Organisation mondiale de la santé) après la grippe A (H1N1) apparue en 2009.

Ce plan d'action a été mis en place car une pandémie grippale requiert une action spécifique, contrairement à la grippe saisonnière. Cette dernière réapparaît à un rythme annuel avec "des virus qui varient peu d'une année sur l'autre et la population possède des défenses immunitaires à leur égard" : seules les personnes considérées à risque sont invitées à se vacciner. Les choses sont différentes pour la pandémie grippale car il s'agit d'un nouveau virus contre lequel les défenses de la majorité de la population sont faibles ou nulles. Dans ce cas, les autorités cherchent aussi à éviter une saturation des hôpitaux en étalant le plus possible le pic épidémique : c'est le sens de la phase 3.

La stratégie du gouvernement résumée en un dessin, par le ministre de la Santé Olivier Véran sur BFM TV le 9 mars.

Les phases 1 et 2 visaient à freiner l'entrée et la diffusion du virus

Avant la phase 3, les mesures visaient à freiner l'introduction du virus sur le territoire national. Au stade 1, le but était de détecter rapidement les malades et d'identifier les personnes avec lesquelles ils avaient été en contact, pour les isoler. Des mesures très strictes ont été prises pour contrôler les retours des zones infectées (Chine puis Italie) avec des quarantaines (ou quatorzaines) imposées, le temps de vérifier que les personnes exposées ne développaient pas les symptômes. Mais cette phase a rapidement été dépassée lorsque de nombreux cas secondaires aux cas importés ont été détectés dans le pays.

La France est alors passée en phase 2, officiellement le 29 février, lors d'un conseil de défense et d'un conseil des ministres exceptionnels consacré au coronavirus. Cette phase visait à endiguer la diffusion du virus ou du moins à la freiner ; l'épidémie n'était alors que localisée, avec uniquement des cas sporadiques sur le territoire : les fameux clusters ou foyers épidémique dans l'Oise, en Corse, dans le Morbihan, etc. Le même jour, les rassemblements de plus de 5 000 personnes en espace clos étaient interdits, suivis le 8 mars par les rassemblements de plus de 1 000 personnes "non indispensables à la continuité de la vie de la Nation" ; le ministre de la Santé Olivier Véran précisant que les manifestations, les concours et le recours aux transports en commun n'étaient pas concernés.

• Crédits : Ministère de la Santé

À ÉCOUTER AUSSI Réécouter Coronavirus : la France face à la menace de la pandémie écouter (44 min) 44 min L'Invité des Matins Coronavirus : la France face à la menace de la pandémie

Phase 3 : l'épidémie circule, priorité aux cas graves

"En phase 3, le virus circule largement dans la population", explique le gouvernement sur sa page dédiée au coronavirus. La stratégie repose alors sur l’atténuation des effets de l’épidémie. L’organisation prévoit la mobilisation complète du système sanitaire hospitalier et de ville (plan blanc pour les hôpitaux, plan bleu pour les EHPAD), ainsi que les établissement médico-sociaux pour protéger les populations fragiles, assurer la prise en charge des patients sans gravité en ville, et des patients avec signes de gravité en établissement de soins. Les activités collectives sont fortement impactées.

En stade 3, les mesures de confinement autour des foyers épidémiques ne sont plus systématiques car l'épidémie circule. La priorité n'est plus donnée au diagnostic de tous les cas mais plutôt à la prise en charge des cas graves : ceux qui nécessitent une hospitalisation. Il est recommandé aux autres personnes malades de ne pas encombrer les services d'urgence et de ne pas se rendre chez son médecin généraliste.

Y aura-t-il un scénario à l'italienne avec confinement généralisée ? Non, estime le gouvernement qui écrit sur sa page dédiée : "Au stade 3, la vie du pays devra continuer et notre pays gérera l’épidémie. La France s’appuie sur un système de santé efficace".

Le système hospitalier est alors mobilisé pour faire face à l'afflux des cas graves, plus probables chez les personnes âgées ou fragiles. Les opérations non urgentes peuvent être reportées pour libérer des lits et du temps pour les soignants.

Le gouvernement peut faire appel à la réserve sanitaire : étudiants et personnels de santé retraités. Une mesure déjà anticipée : cette force d'appoint tous terrains a déjà été sollicitée à sept reprises depuis le début de l'épidémie. A ce jour, 21 000 personnes sont inscrites dans ce corps créé par la loi du 5 mars 2007, mais "seuls 3 600 sont réellement engagées", dont 240 mobilisées dans le cadre de l'épidémie de coronavirus, a indiqué sa responsable, l'ancienne députée socialiste Catherine Lemorton, mardi sur RMC. Il s'agit de médecins et infirmiers qui n'exercent plus ou sont en fin de formation qui peuvent "répondre aux situations de catastrophe, d'urgence ou de menace sanitaires graves sur le territoire national".

Écouter Écouter Qui est concerné par la réserve sanitaire ? Eclairage de Margot Delpierre. 1 min Qui est concerné par la réserve sanitaire ? Eclairage de Margot Delpierre.

Le président du Conseil national de l’Ordre des médecins Patrick Bouet a par ailleurs expliqué ce mercredi sur franceinfo que "Nous allons contacter individuellement chaque médecin retraité depuis moins de 5 ans", afin de leur proposer de faire partie de la réserve sanitaire. Selon lui, "40 000 médecins sont en retraite depuis moins de 5 ans".

Ce mercredi, à la sortie du Conseil des ministres, la porte-parole du gouvernement Sibeth Ndiaye a déclaré : "Pour ce qui est des mesures que nous pourrions prendre en stade 3, nous sommes encore en cours de réflexion compte tenu de l'état d'avancée des réflexions scientifiques. Il n'y aura pas de mesure standard, visant par exemple à une fermeture systématique. (…) Nous percevons que la contrainte individuelle pour faire en sorte que les gens qui sont malades puissent rester à la maison sera l'essentiel de notre action."

"Nous n'avons jamais envisagé la fermeture totale", de toutes les écoles de France, a aussi déclaré Jean-Michel Blanquer, le ministre de l'Éducation nationale, ce jeudi matin sur franceinfo. "Cela nous semble contre-productif, car cela signifie que vous paralysez en bonne partie le pays." Quatre départements ont fermé l'ensemble des établissements scolaires en raison de l'épidémie de coronavirus Covid-19. "Cela concerne plus de 400 000 élèves", a détaillé le ministre. Ainsi, l'ensemble des établissements scolaires de Corse sont fermés depuis ce jeudi et jusqu'au 29 mars pour protéger la population corse et freiner la circulation du virus, a annoncé la préfecture. Idem dans l'est de Montpellier. Par ailleurs, parmi les mesures ponctuelles, le site Pierre-Mendès-France (ex-Tolbiac) de l'université Paris 1-Panthéon Sorbonne, dans le 13e arrondissement de Paris, fréquentée par 10 000 étudiants et personnels, a été fermé jeudi matin après qu'un enseignant a été testé positif au coronavirus.

D'ores et déjà aussi, ce mercredi, le ministère de la Santé a annoncé la suspension de toutes les visites aux personnes âgées dans les EHPAD pendant plusieurs semaines.

Enfin, il existe un stade 4, dont on parle beaucoup moins. Il correspond à la fin de l'épidémie, lorsque la situation reviendra progressivement à la normale.