Papiers n°26 - La revue de France Culture

Au sommaire du nouveau numéro de Papiers : un grand dossier sur « Les révolutions de l’intelligence », les évolutions technologiques qui fascinent, comment repenser l’intelligence humaine et appréhender l’intelligence artificielle… mais aussi un retour sur les causes et les conséquences du Brexit avec un portfolio de Travis Hodges le long des Cornouailles, l’écrivain russe Alexandre Soljenitsyne et son parcours, une réflexion sur la relation entre les hommes et les chats à travers les époques ou encore le lien entre la littérature et le sport avec Aurélien Bellanger et Camille Laurence.

De l’antenne de France Culture, nous retrouvons dans ce numéro de Papiers Jean-Noël Jeanneney, Olivia Gesbert, Maylis Besserie, Nicolas Martin, un entretien « À voix nue » avec Raoul Peck, une Masterclasse avec Ibrahim Maalouf, des éclats d’actualité du trimestre écoulé, et les choix culturels des producteurs de France Culture.

Papiers est la revue trimestrielle de France Culture. Construite autour de trois thématiques : idées, savoirs et créations, elle est composée d’un grand dossier central et d’articles issus des émissions de France Culture mais aussi d’extraits tirés de la presse internationale.

