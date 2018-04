Paris : la ligne 13 du métro, "c'est le purgatoire, la porte avant l'enfer"

"Surchargée", "bondée", "blindée", "pleine à craquer"... Les qualificatifs ne manquent pas pour critiquer la ligne 13, souvent surnommée "ligne de l'enfer". Quotidiennement, ce sont plus de 610.000 personnes qui empruntent les couloirs souterrains de ce métro. Aux heures de pointe, c'est-à-dire de 7h à 10 h et de 17h à 19h, les trains sont surchargés du Nord au Sud de Paris, avec un taux de remplissage de 116 %. Et ce taux vient probablement de gagner quelques pourcents supplémentaires. Le déménagement du Palais de justice à Porte de Clichy, au nord de Paris, va amener près de 9 000 personnes (le personnel du Palais de justice mais aussi des justiciables) à se rendre quotidiennement dans cette institution, un grand nombre d'entre elles empruntant la partie Nord de la ligne, la plus engorgée.

"Ici on a l'impression que c'est le purgatoire, la porte avant l'enfer"

Ces nouveaux arrivants inquiètent des passagers déjà fort agacés par la situation actuelle. En avril 2013, l'émission Les Pieds sur Terre dans une épisode consacré à la ligne de métro revenait sur la lassitude des usagés de la ligne au chiffre prémonitoire, "à moins que ce ne soit à cause d'elle que le chiffre porte malheur", plaisantait alors la productrice de l'émission, Sonia Kronlund.

Interrogée dans le documentaire sur le métro parisien, une voyage ne mâche pas ses mots :

La ligne 13 c'est le symbole même de la concentration excessive des individus, tous collés aux autres aux heures de pointe, qui se touchent et ne se croisent jamais, ne se rencontrent jamais, et se haïssent en fait. Quand on est tous les uns avec les autres de façon forcée, les gens sont juste énervés de façon irrationnelle. On est énervés qu'il y ait d'autres gens. On est comme des rats, et on va rentrer dans nos logements qui sont des clapiers à lapins, et on va être énervés parce que le voisin du dessus fait du bruit. Ça engendre de la haine...

Écouter Écouter Sur la ligne 13 (Les Pieds sur Terre, 17/04/2013) Sur la ligne 13 (Les Pieds sur Terre, 17/04/2013)

Le coût psychologique des transports en commun

• Crédits : Miguel Medina - AFP

En 2010, une étude du cabinet Technologia s'était penchée sur le stress des salariés dans les transports en commun en Île-de-France. Selon elle, 63% des actifs franciliens qui passent une heure et demi par jour dans les transports en commun (temps moyen par salarié) les considèrent comme une source de fatigue, d'usure, voire d'altération de la santé. D'après Le Parisien, entre 1999 et 2008, le nombre de transports en commun avait progressé de 7 %, quand le nombre de voyageurs avait lui progressé de 25 %.

Invité en 2010 dans l'émission Vivre en ville, qui revenait longuement sur le calvaire que vivent les usagers de la ligne 13, Gérard Rimbert, docteur en sociologie et membre du cabinet Technologia, racontait le stress ressenti par les utilisateurs des transports en commun :

Dans l'équipe, une psychologue du travail a mis le doigt sur un aspect très important au sujet de l'irritabilité. C'est un critère parmi d'autres des manifestations du risque psycho-social, qui est complètement indépendant de la question des transports. Quand on s'est intéressé à la question des transports, on a découvert qu'il y avait un marché qui est conclu entre l'usager et son mode de transport : il est prêt à être écrabouillé par ses co-voyageurs, il est prêt à prendre un certain temps alors que la distance n'est pas si importante à couvrir. Et ce coût psychologique est en quelque sorte admis. Un surcoût psychologique produit et qui génère de l'irritabilité, c'est un retard plus important que les autres fois, ou qui est systématique sur une semaine donnée, etc. Là, ce surcoût là se répercute fortement sur la vie en entreprise : beaucoup de gens ont un travail qui génère de l'irritabilité [...], quand vous arrivez le matin et que vous avez déjà subi un flux d'irritabilité, vous partez déjà avec un gros handicap.

Écouter Écouter Le stress des franciliens passe par les transports (Vivre sa ville, 28/02/2010) Le stress des franciliens passe par les transports (Vivre sa ville, 28/02/2010)

Désengorger la ligne 13 avec le Grand Paris

Sur certains quais de la ligne 13, la plus longue du réseau parisien avec ses 24,3 kilomètres, on trouve ainsi des agents RATP équipés de gilets oranges, présents pour fluidifier le trafic. Ils ne sont pas sans rappeler les "pousseurs" du métro japonais, ces agents chargés de pousser les usagers du métro japonais pour les entasser et permettre aux portes de se fermer.

Pour pallier l'arrivée des nouveaux venus sur la ligne 13, la mairie a prévu plusieurs aménagements : les bus sont plus nombreux, et le tramway T3 devrait desservir le Palais de justice d'ici la fin de l'année. Mais l'espoir réside surtout dans le prolongement de la ligne 14, jusqu'à la mairie de Saint-Ouen : selon la RATP, elle devrait permettre de fluidifier la ligne 13 de près de 25 %. Le chantier, mis en oeuvre dans le cadre du Grand Paris, a cependant pris du retard. Initialement prévu pour 2018, il ne devrait pas se terminer avant l'été 2020.

En 2008, l'émission Science Publique interrogeait la mobilité urbaine et les problématiques de saturation. George Amar, directeur de l'unité prospective de la RATP, expliquait alors comme la saturation était en passe de devenir une évolution naturelle des systèmes de transport :

C'est intéressant de voir le passé, l'histoire. La saturation à la fois nous saute aux yeux comme un phénomène intense, mais c'est un phénomène tendanciel depuis longtemps. Je trouve intéressant de se souvenir que la ligne 14 a été créée pour soulager la saturation qui était terrible de la ligne A dans les années 90. Et elle l'a soulagée quelques temps. Mais non seulement maintenant elle ne la soulage plus assez, mais la ligne 14 est elle aussi est en voie de saturation. Qu'est ce que ça nous dit ? Ça nous dit que la saturation est probablement un horizon de plus en plus structurel des systèmes de transport. [...] On commence à rentrer dans la mobilité, on est en train de passer du raisonnement "Comment gérer des flux", et on voit en effet que si on ne raisonne que comme ça, on court à la saturation, mais si on change de paradigme, il n'est pas impossible de trouver des solutions nouvelles.