"Passeur : comment j’ai fait passer les frontières à des réfugiés", documentaire primé à New York

En 2015, le journaliste et producteur Raphaël Krafft fait passer dans la clandestinité la frontière franco-italienne à deux jeunes Soudanais qui désiraient demander l’asile en France et avaient déjà été refoulés deux fois. De cette implication est tiré un documentaire qui vient d'être récompensé.

France Culture a été récompensée lundi 19 juin 2017 au NYF's International Radio Program Awards for The World's Best Radio Programs. Pour le documentaire "Passeur – comment j’ai fait passer les frontières à des réfugiés", produit par Raphaël Krafft et réalisé par Jean-Philippe Navarre, qui a obtenu la médaille d'or dans la catégorie "Human Relations".

Le 7 octobre 2015, Raphaël Krafft fait passer illégalement et dans la clandestinité la frontière franco-italienne à deux jeunes Soudanais qui désiraient demander l’asile en France et avaient déjà été refoulés par deux fois vers l’Italie. Après 20 ans de reportages sur différentes zones de fracture en France et à l’étranger, Raphaël Krafft a, pour la première fois, décidé de franchir une limite et en fait le récit dans ce documentaire.

J’étais venu dans la région de Menton-Vintimille pour réaliser une série de reportages sur la fermeture de la frontière aux réfugiés par la France. Après des mois passés à couvrir la question des réfugiés à Paris, après vingt années de reportage sur différentes zones de fracture en France ou à l’étranger, j’ai, pour la première fois, ressenti la nécessité de commettre un acte de désobéissance civile et de le rendre public par la voix d’un récit documentaire. Alors, le 7 octobre 2015, j’ai fait passer illégalement et clandestinement la frontière franco-italienne à deux jeunes citoyens soudanais Ahmad et Ibrahim. Ceux-ci désiraient demander l’asile en France. Ils avaient été par deux fois refoulés vers l’Italie au mépris d’un droit inscrit dans notre constitution et de toutes les procédures prévues par les traités dont notre pays est signataire. Il m'importait d’abord qu’ils passent en France sans risquer de se faire refouler une troisième fois ; que l’ultime étape de leur voyage tranche avec les tragédies qu’ils avaient vécues en Libye ou lors de leur périlleuse traversée de la mer Méditerranée. Je voulais que leur arrivée en France soit un moment heureux marqué par le sceau de l’hospitalité ; mais aussi par la beauté, parce qu'il me semble que l’idée de la France est indissociable de ses paysages. Raphaël Krafft

Ce documentaire a été engagé par Irène Omélianenko, productrice de "Sur les docks" et de "Une vie, une oeuvre", puis diffusé le 12 septembre 2016 dans "LSD, la série documentaire" de Perrine Kervran.